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Lovitură pentru „flota fantomă” a Rusiei: Amendă de un milion de euro în Franța pentru proprietarul unui petrolier

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Proprietarul petrolierului sechestrat de marina franceză în Oceanul Atlantic, despre care autoritățile spun că făcea parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, a fost condamnat joi, 2 iulie, la o amendă de un milion de euro.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Imobilizarea administrativă a navei va fi ridicată”, iar petrolierul „Tagor va putea să părăsească apele teritoriale franceze”, a precizat magistratul Stephane Kellenberger într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Societatea proprietară a navei, înregistrată în Insulele Marshall, şi-a recunoscut vina şi a fost condamnată de un tribunal din Brest, în urma unei proceduri de înfăţişare în instanţă şi recunoaştere prealabilă a vinovăţiei (CRPC) sau a unei pledoarii de vinovăţie.

Suma de un milion de euro a fost deja virată, a precizat magistratul francez, adăugând că societatea proprietară a navei „s-a angajat să obţină cât mai curând posibil un nou pavilion legal”.

Aflat sub sancţiunile impuse de SUA şi Uniunea Europeană, Tagor şi-a schimbat pavilionul de mai multe ori, arborând în special pe cel al Madagascarului, Insulelor Marshall sau Panama.

Comandantul rus al petrolierului Tagor a fost reţinut în Franţa la începutul lunii trecute, după ce această ţară a sechestrat nava în apele internaţionale ale Atlanticului.

Rusia a denunţat încă un act de „piraterie" în apele internaţionale, după ce de la începutul anului marina militară franceză a sechestrat alte trei petroliere din „flotă fantomă" folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la circa 600.

La fel ca în cazul acelor trei petroliere, interceptarea petrolierului Fagor a fost realizată de Franţa cu sprijin britanic. Interceptarea acestuia a fost anunţată luni chiar de preşedintele francez Emmanuel Macron, care a susţinut că operaţiunea a fost efectuată cu respectarea "strictă" a dreptului mării.

În mesajul său, Macron a considerat "inacceptabil" ca unele nave să încerce să se sustragă "sancţiunilor internaţionale", să încalce regulile maritime şi să contribuie la finanţarea războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei.

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