Ucraina readuce războiul în Rusia, iar rușii încep să-l simtă. Atac masiv cu drone și un incendiu în port în regiunea Leningrad

În regiunea Leningrad, autoritățile ruse au anunțat o nouă noapte de coșmar: zeci de drone, explozii, incendii și o infrastructură strategică pusă la încercare. Războiul, odinioară prezentat ca îndepărtat și „controlat”, bate tot mai insistent la ușa propriilor cetățeni.

Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a declarat că, începând cu seara de 22 martie, sistemele de apărare antiaeriană ar fi doborât zeci de drone. Cu toate acestea, în portul Primorsk — un punct vital pentru exporturile de petrol ale Rusiei la Marea Baltică — un rezervor de combustibil a fost avariat, declanșând un incendiu puternic. Personalul a fost evacuat în grabă, iar intervențiile au continuat ore în șir.

În paralel, alte incidente ridică semne de întrebare asupra eficienței apărării: în apropiere de Gatcina, o rachetă a sistemului antiaerian ar fi explodat la mică distanță de o uzină militară. Iar bilanțul atacurilor a continuat să crească — peste 60 de drone ar fi fost distruse până dimineață, potrivit autorităților.

Haosul s-a resimțit și în transporturi: aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea, zeci de zboruri fiind întârziate. Abia spre dimineață, restricțiile au fost parțial ridicate.

În teren, efectele sunt tot mai concrete: incendii, pene de curent, infrastructură avariată. În zona Ermilovo, o dronă a lovit un stâlp de electricitate. Oficial, nu au fost raportate victime — însă disconfortul și tensiunea cresc.

Ministerul rus al Apărării susține că, într-o singură noapte, ar fi fost doborâte 249 de drone pe teritoriul țării — o cifră care, departe de a liniști populația, accentuează percepția unei amenințări constante.

Strategia Kievului devine tot mai clară: războiul trebuie „readus acasă”, în Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a formulat explicit această direcție, insistând că presiunea trebuie mutată asupra agresorului.

O analiză a organizației ucrainene Join Ukraine indică o schimbare subtilă, dar semnificativă: rușii nu mai privesc conflictul ca pe un spectacol îndepărtat. Îl trăiesc — prin pierderi umane, atacuri cu drone, întreruperi de internet și dificultăți economice.

Necrologurile au devenit o rutină, iar în comentariile online apare tot mai des o întrebare incomodă: „Pentru ce este acest război?”

Inclusiv discursul oficial începe să reflecte o realitate mai sumbră. Fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, a admis recent că nicio regiune a Rusiei nu se mai poate considera complet sigură — o declarație interpretată ca o recunoaștere indirectă a eșecului planurilor inițiale.

În regiunile de graniță — Kursk, Briansk, Rostov — dar și în Crimeea ocupată sau Donbas, viața de zi cu zi este marcată de sirene, explozii și teamă constantă. Acolo, reacțiile sunt cele mai intense: de la apeluri la escaladare, până la frustrare profundă față de incapacitatea autorităților de a asigura protecția minimă.

„Spun că totul a fost interceptat, dar nu există nicio protecție reală”, scrie un locuitor din Kursk. „Este pur și simplu rușinos.”

Războiul se simte în buzunar

Mai departe de front, în regiunile industriale, războiul se simte în buzunar: creșterea prețurilor la combustibil, penurii și o economie tot mai tensionată. Paradoxul nu trece neobservat: o țară bogată în resurse energetice ajunge să importe combustibil, inclusiv din China.

Nemulțumirea crește, dar rămâne fragmentată. Protestele deschise sunt rare, însă critica se strecoară tot mai des în discuțiile locale.

În zonele îndepărtate — Siberia sau Extremul Orient — războiul pare încă departe, aproape abstract. Acolo domină o resemnare tăcută, combinată cu sprijin pragmatic pentru efortul militar.

La Moscova, însă, realitatea începe și ea să se fisureze. Întreruperile de internet mobil, introducerea unor restricții digitale și adaptările forțate ale populației arată că nici capitala nu mai este complet izolată de efectele conflictului.

Pentru Kremlin, aceasta ar putea fi linia roșie: atâta timp cât marile centre urbane nu resimt pe deplin războiul, stabilitatea politică rămâne gestionabilă. Dar semnele schimbării devin vizibile.

Rusia intră într-o nouă etapă — una în care controlul narativ nu mai este suficient. Pentru tot mai mulți cetățeni, războiul nu mai este o poveste de la televizor, ci o realitate care le bate la ușă.