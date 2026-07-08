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Lovitură de proporții: 28 de arestări într-o rețea internațională de exploatare sexuală a copiilor

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Autoritățile din șapte țări, cu sprijinul Europol, au desfășurat o amplă operațiune împotriva exploatării sexuale a copiilor, în urma căreia au fost arestate 28 de persoane și au fost salvați trei copii. Acțiunea s-a desfășurat între sfârșitul lunii mai și mijlocul lunii iunie 2026 în Canada, Cehia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia și Elveția.

Operațiunea coordonată de Europol a dus la arestarea a 28 de suspecți. FOTO: Europol
Operațiunea coordonată de Europol a dus la arestarea a 28 de suspecți. FOTO: Europol

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat peste 460 de bunuri, printre care dispozitive electronice, portofele de criptomonede, droguri și cantități mari de substanțe dopante. Operațiunea este încă în desfășurare, iar autoritățile estimează că vor urma și alte arestări.

Criptomonede folosite pentru accesarea forumurilor de pe dark web

Toți suspecții sunt bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani. Potrivit Europol, unul dintre ei folosea pe scară largă inteligența artificială pentru a genera materiale ilegale. În cazul unui alt suspect, unele dintre victime făceau parte din propria familie.

Anchetatorii cred că suspecții utilizau criptomonede pentru a plăti accesul la forumuri de pe dark web, de unde descărcau sau vizionau materiale care prezentau abuzuri sexuale asupra copiilor. Aceștia vor fi cercetați pentru deținerea, obținerea și distribuirea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. 

Metodă nouă de urmărire a tranzacțiilor cu criptomonede

Investigația a fost coordonată de autoritățile din Norvegia, care au dezvoltat în 2025 o metodă de urmărire a tranzacțiilor cu criptomonede. Potrivit Europol, această tehnică a permis identificarea persoanelor care plăteau pentru acces la astfel de materiale și a dus inclusiv la descoperirea a doi distribuitori.

Europol a precizat că a oferit sprijin operațional pe tot parcursul anchetei, analizând informațiile obținute de anchetatori și distribuind pachete de probe către toate statele participante.

Instituția a subliniat că lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor rămâne una dintre prioritățile sale și a amintit două inițiative dedicate acestui domeniu: platforma „Stop Child Abuse – Trace an Object”, prin care publicul este încurajat să ajute la identificarea victimelor pe baza unor obiecte din imagini, și platforma digitală „Help4U”, lansată în noiembrie 2025 pentru sprijinirea copiilor și adolescenților afectați de abuzuri sau exploatare sexuală în mediul online.

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