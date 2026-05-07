search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pașaport pentru afecțiune

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

La prima vedere, votul de luna trecută din Parlamentul European, la Strasbourg, pare genul de știre care trece ușor pe sub radar: reguli noi pentru câini și pisici. Nimic spectaculos, nimic care să schimbe echilibre geopolitice sau să aprindă piețele. Și totuși, tocmai aceste subiecte „mici” spun, uneori, cel mai clar încotro se îndreaptă Europa. Pentru că dincolo de afecțiunea pentru animale, ceea ce s-a votat este o combinație de etică, economie și control administrativ care ajunge, discret, până în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Noua legislație introduce, în esență, primul set de reguli unitare la nivel european privind creșterea, vânzarea și deținerea câinilor și pisicilor. Microciparea devine obligatorie, datele vor fi integrate în registre naționale interoperabile, iar reproducerea și comerțul sunt supuse unor standarde mai stricte. Nu mai vorbim doar despre recomandări sau bune practici, ci despre o arhitectură de control care încearcă să urmărească fiecare animal, de la naștere până la proprietar. Este, fără exagerare, o încercare de a aduce ordine într-un spațiu care până acum a funcționat, în mare parte, fragmentat și opac.

De ce acum? Pentru că fenomenul a depășit de mult dimensiunea anecdotică. Aproximativ jumătate dintre gospodăriile din Uniunea Europeană au cel puțin un animal de companie. Vorbim de sute de milioane de animale și de o piață în creștere accelerată, evaluată la miliarde de euro anual. Ceea ce părea cândva o relație intimă între om și animal a devenit, între timp, o industrie transfrontalieră, cu lanțuri de aprovizionare, comerț online și, inevitabil, zone gri.

Iar aici apare miza reală a intervenției europene. Nu este vorba doar despre protejarea animalelor, deși acest argument este cel mai vizibil și, poate, cel mai legitim în ochii publicului. Este vorba despre combaterea unui trafic greu de controlat, despre eliminarea crescătoriilor ilegale și despre închiderea unor portițe prin care animalele sunt transportate peste granițe și vândute fără trasabilitate. Microciparea obligatorie și bazele de date interconectate nu sunt doar instrumente de protecție, ci și mecanisme de disciplinare a unei piețe care a crescut mai repede decât capacitatea statelor de a o reglementa.

Ca orice astfel de dosar european, legea nu a fost lipsită de tensiuni. Grupurile politice au împins în direcții diferite, între dorința de a impune standarde stricte și presiunea de a nu sufoca economic sectorul. Unele propuneri mai radicale, precum interzicerea vânzării animalelor în pet shop-uri, nu au trecut. Alte prevederi au fost diluate prin termene de aplicare generoase sau formulări suficient de flexibile încât să lase loc de interpretare. Este compromisul clasic al Uniunii: o direcție clară, dar o implementare etapizată și negociată până la ultimul detaliu.

Pentru România, acest vot nu este doar o evoluție legislativă europeană, ci o oglindă destul de incomodă. Suntem printre țările cu cea mai mare rată de deținere de animale de companie din UE, în special când vine vorba de pisici, și foarte sus și la câini. În același timp, piața este încă slab reglementată, iar fenomenul crescătorilor neautorizați sau al vânzărilor informale este departe de a fi marginal. Cu alte cuvinte, avem o relație puternică, afectivă, cu animalele, dar o infrastructură administrativă care nu a ținut pasul.

Asta înseamnă că impactul noii legislații se va simți mai puternic aici decât în multe alte state. Microciparea generalizată, obligativitatea înregistrării și controalele mai stricte vor pune presiune pe un sistem care funcționează încă, în bună măsură, pe încredere și improvizație. Va însemna costuri, va însemna adaptare și, inevitabil, va scoate la suprafață zonele gri care până acum au fost tolerate. Rămâne de văzut dacă administrația va reuși să transforme aceste obligații într-un sistem funcțional sau dacă ele vor rămâne, ca în alte cazuri, mai degrabă pe hârtie.

Dintr-o perspectivă mai largă, acest dosar spune ceva esențial despre natura Uniunii Europene de astăzi. Nu mai este doar o construcție economică sau un actor geopolitic, ci o entitate care intră tot mai mult în detaliile vieții cotidiene. De la standarde alimentare la protecția datelor și, iată, până la modul în care îți crești animalul de companie, Europa își extinde treptat aria de intervenție. Pentru unii, aceasta este dovada unei civilizații care își asumă valori și încearcă să le aplice coerent. Pentru alții, este semnul unei birocrații care avansează, pas cu pas, în spații care țineau cândva exclusiv de libertatea individuală.

Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc. Există o nevoie reală de reglementare într-o piață care a devenit transfrontalieră și profitabilă, iar absența regulilor nu a însemnat libertate, ci adesea abuz. În același timp, fiecare nouă normă ridică întrebarea inevitabilă despre limitele acestei intervenții și despre echilibrul dintre protecție și control.

Poate că, în fond, nu despre câini și pisici este vorba în acest vot. Ci despre felul în care Europa își definește rolul într-o societate tot mai complexă. Despre cât de departe merge în a standardiza, în a urmări și în a corecta. Și, mai ales, despre cât de confortabili suntem noi cu această prezență, atunci când ea nu mai apare doar în tratate sau în decizii abstracte, ci în gesturi simple, de zi cu zi.

Pentru că întrebarea care rămâne nu este dacă vom avea câini microcipați și pisici înregistrate. Întrebarea este cât din viața noastră devine, treptat, obiect de reglementare europeană — și unde alegem, fiecare, să tragem linia.

Mai multe de la Gabriela Firea

Ce (mai) caută Maia Morgenstern la Teatrul Evreiesc de Stat?
Opinii
Ce au in comun Su, Noella, Helen, Sunita…
Opinii
Casa și barza
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„După Bolojan, prăpădul” pare să fie mesajul pe care PNL îl transmite, după votul de retragere în opoziție. Cum explică sociologii sacrificarea coaliției „pro-occidentale” pentru un singur om și virajul brusc de discurs al liberalilor
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
fanatik.ro
image
Energie electrică gratuită, pentru mii de români, de la o mare companie. Cum poți să te înscrii în program
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
CCR are de judecat 3600 dosare pe legea pensiilor. Pensionarii cer creșterea punctului de pensie. Cu ce șanse?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Scumpiri în lanț. Cu cât vor plăti în plus românii pentru gaze, energie şi carburanţi ca urmare a crizei politice. Tabel estimativ
playtech.ro
image
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Sinecuristul arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Reapare marca Oltcit în România. Unde se va produce
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”