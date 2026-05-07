Pașaport pentru afecțiune

La prima vedere, votul de luna trecută din Parlamentul European, la Strasbourg, pare genul de știre care trece ușor pe sub radar: reguli noi pentru câini și pisici. Nimic spectaculos, nimic care să schimbe echilibre geopolitice sau să aprindă piețele. Și totuși, tocmai aceste subiecte „mici” spun, uneori, cel mai clar încotro se îndreaptă Europa. Pentru că dincolo de afecțiunea pentru animale, ceea ce s-a votat este o combinație de etică, economie și control administrativ care ajunge, discret, până în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Noua legislație introduce, în esență, primul set de reguli unitare la nivel european privind creșterea, vânzarea și deținerea câinilor și pisicilor. Microciparea devine obligatorie, datele vor fi integrate în registre naționale interoperabile, iar reproducerea și comerțul sunt supuse unor standarde mai stricte. Nu mai vorbim doar despre recomandări sau bune practici, ci despre o arhitectură de control care încearcă să urmărească fiecare animal, de la naștere până la proprietar. Este, fără exagerare, o încercare de a aduce ordine într-un spațiu care până acum a funcționat, în mare parte, fragmentat și opac.

De ce acum? Pentru că fenomenul a depășit de mult dimensiunea anecdotică. Aproximativ jumătate dintre gospodăriile din Uniunea Europeană au cel puțin un animal de companie. Vorbim de sute de milioane de animale și de o piață în creștere accelerată, evaluată la miliarde de euro anual. Ceea ce părea cândva o relație intimă între om și animal a devenit, între timp, o industrie transfrontalieră, cu lanțuri de aprovizionare, comerț online și, inevitabil, zone gri.

Iar aici apare miza reală a intervenției europene. Nu este vorba doar despre protejarea animalelor, deși acest argument este cel mai vizibil și, poate, cel mai legitim în ochii publicului. Este vorba despre combaterea unui trafic greu de controlat, despre eliminarea crescătoriilor ilegale și despre închiderea unor portițe prin care animalele sunt transportate peste granițe și vândute fără trasabilitate. Microciparea obligatorie și bazele de date interconectate nu sunt doar instrumente de protecție, ci și mecanisme de disciplinare a unei piețe care a crescut mai repede decât capacitatea statelor de a o reglementa.

Ca orice astfel de dosar european, legea nu a fost lipsită de tensiuni. Grupurile politice au împins în direcții diferite, între dorința de a impune standarde stricte și presiunea de a nu sufoca economic sectorul. Unele propuneri mai radicale, precum interzicerea vânzării animalelor în pet shop-uri, nu au trecut. Alte prevederi au fost diluate prin termene de aplicare generoase sau formulări suficient de flexibile încât să lase loc de interpretare. Este compromisul clasic al Uniunii: o direcție clară, dar o implementare etapizată și negociată până la ultimul detaliu.

Pentru România, acest vot nu este doar o evoluție legislativă europeană, ci o oglindă destul de incomodă. Suntem printre țările cu cea mai mare rată de deținere de animale de companie din UE, în special când vine vorba de pisici, și foarte sus și la câini. În același timp, piața este încă slab reglementată, iar fenomenul crescătorilor neautorizați sau al vânzărilor informale este departe de a fi marginal. Cu alte cuvinte, avem o relație puternică, afectivă, cu animalele, dar o infrastructură administrativă care nu a ținut pasul.

Asta înseamnă că impactul noii legislații se va simți mai puternic aici decât în multe alte state. Microciparea generalizată, obligativitatea înregistrării și controalele mai stricte vor pune presiune pe un sistem care funcționează încă, în bună măsură, pe încredere și improvizație. Va însemna costuri, va însemna adaptare și, inevitabil, va scoate la suprafață zonele gri care până acum au fost tolerate. Rămâne de văzut dacă administrația va reuși să transforme aceste obligații într-un sistem funcțional sau dacă ele vor rămâne, ca în alte cazuri, mai degrabă pe hârtie.

Dintr-o perspectivă mai largă, acest dosar spune ceva esențial despre natura Uniunii Europene de astăzi. Nu mai este doar o construcție economică sau un actor geopolitic, ci o entitate care intră tot mai mult în detaliile vieții cotidiene. De la standarde alimentare la protecția datelor și, iată, până la modul în care îți crești animalul de companie, Europa își extinde treptat aria de intervenție. Pentru unii, aceasta este dovada unei civilizații care își asumă valori și încearcă să le aplice coerent. Pentru alții, este semnul unei birocrații care avansează, pas cu pas, în spații care țineau cândva exclusiv de libertatea individuală.

Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc. Există o nevoie reală de reglementare într-o piață care a devenit transfrontalieră și profitabilă, iar absența regulilor nu a însemnat libertate, ci adesea abuz. În același timp, fiecare nouă normă ridică întrebarea inevitabilă despre limitele acestei intervenții și despre echilibrul dintre protecție și control.

Poate că, în fond, nu despre câini și pisici este vorba în acest vot. Ci despre felul în care Europa își definește rolul într-o societate tot mai complexă. Despre cât de departe merge în a standardiza, în a urmări și în a corecta. Și, mai ales, despre cât de confortabili suntem noi cu această prezență, atunci când ea nu mai apare doar în tratate sau în decizii abstracte, ci în gesturi simple, de zi cu zi.

Pentru că întrebarea care rămâne nu este dacă vom avea câini microcipați și pisici înregistrate. Întrebarea este cât din viața noastră devine, treptat, obiect de reglementare europeană — și unde alegem, fiecare, să tragem linia.