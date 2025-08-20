search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Video Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km

Război în Ucraina
Ucraina a lansat o nouă rachetă de croazieră, care poate transporta un focos de 1.000 kg și are rază de acțiune de 2.900 km, potrivit ministrului ucrainean al apărării Denis Șmihal, relatează Business Insider.

image

Acesta a declarat luni, la un eveniment public, că Ucraina a început producția în serie a rachetei, supranumită „Flamingo”.

Ministrul nu a dorit să ofere mai multe informații, limitându-se să spună că mai multe detalii vor fi dezvăluite „la momentul potrivit”.

Anunțul său vine la o zi după ce alte surse din Ucraina au relatat despre specificațiile noului model. Efrem Lukațki, fotograf al Associated Press, a publicat luni o imagine a unei rachete de mari dimensiuni pe care a identificat-o drept „Flamingo”.

Acesta a explicat în postarea sa că fotografia a fost făcută joi, la un atelier organizat de Fire Point, o companie de apărare ucraineană. El precizat că racheta are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

După postarea lui Lukațki, ziarul ucrainean Mirror of the Week a încărcat luni un videoclip ce pare să surprindă o lansare a acestei rachetei în câmp deschis.

Racheta Flamingo este lansată de pe o platformă înclinată,

Mirror of the Week a relatat că racheta a fost lansată asupra unei ținte rusești, un indiciu că arma este deja folosită în luptă.

Publicația ucraineană a relatat luni că potrivit Fire Point, racheta Flamingo a fost testată în urmă cu câteva luni și că a intrat în producție de serie. Mirror of the Week a mai relatat că racheta poate transporta o sarcină utilă maximă de 1.150 kg.

Similitudini cu racheta FP-5

Flamingo seamănă izbitor cu racheta FP-5 produsă de Milanion Group, o firmă de apărare cu sediul în Abu Dhabi care lucrează cu Ucraina cel puțin din 2021.

În același an, firma a semnat un memorandum de înțelegere cu o companie ucraineană. De la începutul războiului la scară largă, aceasta a furnizat trupelor din Kiev sistemul său mobil de mortiere Alakran, precum vehicule terestre fără pilot.

Grupul Milanion a prezentat modelul FP-5 în februarie, la o expoziție a industriei de apărare care a avut loc la Abu Dhabi. Cu acea ocazie, compania a declarat că racheta este dotată cu tehnologie anti-bruiaj, navigație prin satelit și poate zbura până la patru ore la viteza maximă de croazieră de 559 mph.

FP-5 este o rachetă gigantică, cu o anvergură a aripilor de 6 metri și o greutate la decolare de 6.000 kg. O astfel de dimensiune și greutate la o rachetă de croazieră nu s-a mai întâlnit în armatele occidentale moderne de la începutul Războiului Rece.

Prin comparație, racheta de croazieră Tomahawk, fabricată în SUA, are o greutate la decolare de până la 1.600 kg și transportă un focos de 450 kg. În timp ce o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune Kh-101, care poate zbura până la 5.500 km, are o greutate la decolare de aproximativ 2.400 kg.

Milanion Group susține că ar putea produce peste 50 de rachete FP-5 pe lună.

În ciuda acestor asemănări, nu există o confirmare că aceste modele sunt înrudite. 

Ucraina, în căutarea unor rachete cu rază lungă de acțiune

O rază de acțiune de 2.900 km ar permite Ucrainei să lovească la mai mare adâncime în Rusia, eventual asupra instalațiilor de producție militară, amenințând centrele rusești de blindate, vehicule de luptă pentru infanterie, drone și sisteme de artilerie din Munții Ural, situați la aproximativ 1.600 km de Ucraina.

Până acum, Kievul s-a bazat în principal pe drone de atac kamikaze mai lente, asemănătoare aeronavelor de tip Cessna, pentru a ataca rafinăriile de petrol și fabricile rusești din zona Moscovei și dincolo de acestea. Distanța dintre Kiev și Moscova, este de doar 720 de kilometri.

Ielabuga, o zonă economică specială unde se crede că Rusia produce versiunea proprie a dronei Shahed, se află, de asemenea, la aproximativ 1280 km de Ucraina.

Ucraina a demonstrat anterior că poate produce local rachete de croazieră în timpul războiului. Racheta sa antinavă artizanală, Neptun, este o armă subsonică lansată de pe un camion, care a devenit celebră după ce a scufundat Moskva, nava amiral a Flotei Rusiei la Marea Neagră.

