LIVE TEXT | Război în Ucraina. Putin, amenințat cu „detronarea”. Zelenski denunță un posibil „proces spectacol” la Mariupol

Este a 180-a zi de r─âzboi ├«n Ucraina. Volodimir Zelenski afirm─â c─â ru╚Öii preg─âtesc un proces pentru solda╚Ťii captura╚Ťi la Mariupol. Dac─â acest proces va avea loc, pre╚Öedintele ucrainean avertizeaz─â c─â nu vor mai exista negocieri ├«ntre Kiev ╚Öi Moscova.

UPDATE 12.20 Paramedic ucrainean: Militarii ru╚Öi declara╚Ťi otr─âvi╚Ťi de Moscova au fost expu╚Öi la radia╚Ťii ├«n centrala de la Zaporojie

Militarii ru╚Öi declara╚Ťi de Moscova ca fiind otr─âvi╚Ťi de ucraineni au sta╚Ťionat la centrala nuclear─â din Zaporojie ╚Öi au fost interna╚Ťi cu simptome caracteristice expunerii la radia╚Ťii, relateaz─â presa ucrainean─â, care ├«l citeaz─â pe paramedicul Bohdan Bondarenko.

Militarii respectivi au fost transportaţi la spital pe 31 iulie de pe teritoriul centralei nucleare din Zaporojie, iar simptomele lor menţionate în mass-media sunt caracteristice expunerii la radiaţii, precizează paramedicul ucrainean.

ÔÇ×Militarii ru┼či, care ├«ndeplineau sarcini la centrala nuclear─â din Zaporojie, au fost du┼či la sec┼úia de terapie intensiv─â cu simptome identice bolii cauzate de radia┼úii. Ru┼čii, desigur, vorbesc despre intoxica┼úii chimice, dar r─âni┼úii provin de la centrala nuclear─â. Ca s─â nu mai vorbim de nivelul de ├«ncredere al informa┼úiilor livrate de ru┼či ├«n general. Acum, ├«nainte de a fi prea t├órziu, trebuie f─âcut tot posibilul pentru a ob┼úine o imagine real─â asupra situa┼úiei de la central─âÔÇŁ, a declarat Bohdan Bondarenko, aflat ├«n prezent pe front.

Paramedicul ucrainean spune c─â este necesar─â instituirea unui perimetru demilitarizat ├«n jurul centralei de la Zaporojie ┼či plasarea obiectivului sub controlul organiza┼úiilor interna┼úionale pentru a afla ce s-a ├«nt├ómplat cu adev─ârat acolo.Bohdan Bogdarenko acuz─â Rusia c─â ascunde informa╚Ťii despre situa┼úia de la Zaporojie ╚Öi compar─â comportamentul conducerii ei cu cel al Uniunii Sovietice imediat dup─â producerea catastrofei nucleare de la Cernob├«l.

UPDATE 11.32 Istoric britanic, despre cum s-a n─âruit pariul lui Putin ├«n Ucraina: ÔÇ×Kremlinul este paralizatÔÇŁ

Autocra╚Ťiile sunt predispuse s─â-╚Öi supraestimeze for╚Ťele, fiind incapabile s─â aprecieze corect riscurile, ceea ce explic─â faptul c─â deciziile lor se dovedesc de multe ori ÔÇ×catastrofaleÔÇŁ, este concluzia ultimului studiu al istoricului britanic ╚Öi expertului ├«n strategie de r─âzboi Lawrence Freedman.

Noua carte a istoricului britanic Lawrence Freedman, intitulat─â ÔÇ×Command: The Politics of Military Operations from Korea to UkraineÔÇŁ, este un studiu despre ce ├«i face pe liderii autocra╚Ťi s─â e╚Öueze dup─â ce pornesc opera╚Ťiuni militare. R─âzboiul pentru Insulele Falkland (├«ntre Argentina ╚Öi Marea Britanie), invazia lui Saddam Hussein ├«n Kuweit ╚Öi actualul r─âzboi din Ucraina, printre altele, au avut ceva ├«n comun: au avut ├«n frunte un dictator.

├Än bun─â parte, autocra╚Ťiile au fost responsabile de decizii cu adev─ârat catastrofale ÔÇô de╚Öi nici democra╚Ťiile nu sunt scutite de decizii proaste. A fost valabil pentru Saddam Hussein ╚Öi este ├«n mod cert valabil ├«n ceea ce ├«l prive╚Öte pe Vladimir Putin ╚Öi r─âzboiul pe care ├«l duce ├«n Ucraina.

ÔÇ×Autocra╚Ťiile nu dispun de mecanismul de feedbackÔÇŁ, baz├óndu-se pe ceea ce cred c─â este principalul lor avantaj: ├«ncrederea excesiv─â ├«n propriile asump╚Ťii ╚Öi convingerea nestr─âmutat─â c─â sunt prea puternice pentru a da gre╚Ö.

Uneori circumstan╚Ťele permit o seam─â de decizii neinspirate f─âr─â prea multe consecin╚Ťe nedorite, mai ales ├«n cazul unei armate superioare numeric. Alteori ├«ns─â, explic─â Freedman, acolo unde r─âzboiul este str├óns, ÔÇ×o singur─â decizie neinspirat─â sau poate doar pu╚Ťin─â ne╚Öans─â te poate da cu totul peste capÔÇŁ.

UPDATE 11.06 Manifestul grupului clandestin Armata Na╚Ťional─â Republican─â: ÔÇ×Putin va fi detronat pentru a opri distrugerea RusieiÔÇŁ

Un grup clandestin intitulat Armata Na╚Ťional─â Republican─â (ANR) a publicat pe canalul de Telegram Rospartizan un manifest prin care ├«l declar─â pe Vladimir Putin drept ÔÇ×un uzurpator al puteriiÔÇŁ ╚Öi ├«ndeamn─â la r─âzvr─âtire ├«mpotriva acestuia.

ÔÇ×Noi, activi╚Öti, militari ╚Öi politicieni ru╚Öi, acum partizani ╚Öi lupt─âtori ├«n cadrul Armatei Na╚Ťionale Republicane, ├«i scoatem ├«n afara legii pe provocatorii de r─âzboi, t├ólharii ╚Öi asupritorii popoarelor Rusiei. ├Äl declar─âm pe pre╚Öedintele Putin uzurpator al puterii ╚Öi criminal de r─âzboi, care a modificat Constitu╚Ťia, a declan╚Öat un r─âzboi fratricid ├«ntre popoarele slave ╚Öi a trimis solda╚Ťii ru╚Öi la o moarte sigur─â ╚Öi f─âr─â sensÔÇŁ, ├«ncepe manifestul.

ÔÇ×Credem c─â oamenii l─âsa╚Ťi f─âr─â drepturi au dreptul s─â se r─âzvr─âteasc─â ├«mpotriva tiranilor. Putin va fi detronat ╚Öi distrus de noi! Scopul nostru este s─â oprim distrugerea Rusiei ╚Öi a vecinilor s─âi, s─â oprim activit─â╚Ťile unor oameni de afaceri de la Kremlin care au furat bog─â╚Ťia poporului nostru ╚Öi comit crime ├«n interiorul ╚Öi ├«n afara ╚Ť─ârii. Declar─âm oficialii Guvernului Federa╚Ťiei Ruse ╚Öi ai administra╚Ťiilor regionale complici ai uzurpatorului. Cei care nu renun╚Ť─â la putere vor fi distru╚Öi de noiÔÇŁ, adaug─â acest grup necunoscut deocamdat─â.

UPDATE 09.31 ISW: Problema fundamental─â ├«nt├ómpinat─â ├«n prezent de for╚Ťele armate ruse╚Öti angajate ├«n r─âzboiul din Ucraina

Elanul for╚Ťelor armate ruse╚Öti din c├ó╚Ötigurile teritoriale ob╚Ťinute la sf├ór╚Öitul lunii iulie ├«n jurul ora╚Öelor Bahmut ╚Öi Avdiivka este probabil epuizat, iar progresele invadatorilor ar urma s─â fie foarte mici, apreciaz─â Institutul pentru Studiul R─âzboiului (ISW) ├«n ultima sa evaluare asupra evolu╚Ťiei r─âzboiului din Ucraina.

For╚Ťele invadatoare ruse╚Öti au cucerit Novoluhanske pe 25 iulie ╚Öi centrala termoelectric─â Vuhlehirska, la sud-est de Bahmut, pe 26 iulie, consolid├óndu-╚Öi astfel controlul ├«n jurul unor puncte hidrografice dificile dup─â multe s─âpt─âm├óni de lupte. Sursele de informare ruse╚Öti au s─ârb─âtorit aceste c├ó╚Ötiguri ca pe o victorie militar─â semnificativ─â, f─âr─â a men╚Ťiona c─â for╚Ťele armate ucrainene au reu╚Öit s─â rup─â contactul ╚Öi s─â se retrag─â din zon─â, ├«ncepe evaluarea ISW.

Însă invadatorii au valorificat aceste succese într-o măsură limitată, iar atacurile întreprinse spre Bahmut dinspre dinspre nord-est și sud-est, precum și în jurul Avdiivka stagnează în prezent.

E╚Öecul for╚Ťelor ruse ├«n a valorifica c├ó╚Ötigurile din jurul Bahmut ╚Öi Avdiivka este un exemplu al unei probleme cu adev─ârat fundamentale, ╚Öi anume incapacitatea, clar demonstrat─â, de a transforma c├ó╚Ötigurile tactice ├«n succese opera╚Ťionale, noteaz─â ISW.

UPDATE 08.25 Scandal de amploare ├«ntr-o arip─â a Legiunii Interna╚Ťionale pentru ap─ârarea Ucrainei

Comandan╚Ťii unei aripi din Legiunea Interna╚Ťional─â pentru ap─ârarea Ucrainei ├«n fa╚Ťa agresiunii ruse sunt acuza╚Ťi de comiterea ╚Öi ├«ncurajarea unor f─âr─âdelegi ajunse deja pe biroul lui Volodimir Zelenski.

O investiga╚Ťie publicat─â de portalul The Kyiv Independent scoate la iveal─â existen╚Ťa unui scandal de amploare ├«ntr-o arip─â a Legiunii interna╚Ťionale a Ucrainei. Unii membri ai Legiunii se pl├óng de faptul c─â au fost trimi╚Öi ├«n misiuni sinuciga╚Öe ╚Öi ├«ncuraja╚Ťi s─â comit─â abuzuri sexuale ╚Öi jafuri. Investiga╚Ťia se bazeaz─â pe un raport, interviuri cu fo╚Öti legionari ╚Öi m─ârturii scrise. Raportul a fost ├«naintat at├ót Radei Supreme de la Kiev, c├ót ╚Öi Pre╚Öedin╚Ťiei Ucrainene.

UPDATE 07.41┬áFost deputat rus: Daria Dughina, ucis─â ├«n urma ac╚Ťiunii unui grup clandestin anti-Putin

Ilia Ponomariov, un fost deputat rus autoexilat la Kiev, Ucraina, este de părere că Daria Dughina, fiica filosofului ultraconservator Aleksandr Dughin, a murit în urma unui atentat organizat de un grup clandestin din Rusia.

Potrivit lui Ponomariov, grupul respectiv se nume╚Öte Armata Na╚Ťional─â Republican─â, care ac╚Ťioneaz─â ├«n interiorul Rusiei pentru a-l r─âsturna de la putere pe Vladimir Putin.

ÔÇ×Aceast─â ac╚Ťiune, la fel ca alte multe ac╚Ťiuni partizane desf─â╚Öurate pe teritoriul Rusiei ├«n ultimele luni, a fost realizat─â de Armata Na╚Ťional─â Republican─â (ANR)ÔÇŁ, a declarat Ponomariov la February Morning, un canal TV de opozi╚Ťie ├«n limba rus─â pe care l-a lansat la Kiev la ├«nceputul acestui an.

├Än opinia fostului deputat rus, un opozant al regimului Putin, atacul ├«n care a c─âzut victim─â Daria Dughina┬áÔÇ×deschide o nou─â pagin─â a rezisten╚Ťei ruse la putinismÔÇŁ. ÔÇ×Nou─â, dar nu ╚Öi ultimaÔÇŁ, a subliniat el.

UPDATE 06.00 Se preg─âte╚Öte un proces al solda╚Ťilor ucraineni captura╚Ťi la Mariupol, avertizeaz─â Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat, duminic─â sear─â, ├«n discursul adresat na┼úiunii, c─â la Mariupol se preg─âte┼čte un ÔÇ×proces-spectacolÔÇŁ pentru solda┼úii ucraineni captura┼úi, el subliniind c─â Ucraina nu va tolera acest lucru ┼či, dac─â a┼ča ceva se va ├«nt├ómpla, orice negociere cu Rusia nu va mai exista.

ÔÇ×Indiferent ce g├óndesc ocupan┼úii, indiferent ce pl─ânuiesc, reac┼úia statului nostru va fi absolut clar─â. Dac─â are loc acest proces dispre┼úuitor, dac─â oamenii no┼čtri sunt adu┼či ├«n acest peisaj ├«nc─âlc├ónd toate acordurile, toate regulile interna┼úionale, dac─â exist─â abuz... Aceasta va fi linia dincolo de care orice negociere este imposibil─â.

Rusia se va scoate din negocieri. Nu vor mai fi discu┼úii. Statul nostru a spus totul. To┼úi partenerii Ucrainei au fost informa┼úi despre ceea ce poate preg─âti statul terorist ├«n aceast─â s─âpt─âm├ón─â. Ast─âzi am vorbit cu pre┼čedintele Macron despre toate amenin┼ú─ârile. Pre┼čedintele Turciei Erdogan este de asemenea informat despre toate acestea. Sunt sigur c─â ┼či secretarul general al ONU va reac┼úiona.

Ei ┼či al┼úi lideri mondiali au primit semnale adecvate de la noi. Toat─â lumea ├«n┼úelege totul. Ei ├«n┼úeleg ce fac ocupan┼úii ┼či ce amenin┼ú─â. ┼×i ├«n┼úeleg c─â Ucraina nu va tolera acest lucru. Nu va tolera chinuirea oamenilor despre care se poate spune un singur lucru: sunt eroi ai patriei lor, au ap─ârat libertatea poporului lor de invadatorii de pe p─âm├óntul lor. Chiar ┼či ├«n timp de r─âzboi, trebuie s─â existe reguli.

Puterea lumii este cu siguran┼ú─â suficient─â pentru a face orice stat, orice terorist s─â respecte aceste reguli. Ei bine, noi to┼úi - to┼úi ucrainenii - trebuie s─â ne amintim un lucru: indiferent de ce, scopul nostru este victoria. Indiferent de ce, ne ├«ndrept─âm spre victorie, ├«n ciuda tuturor. Indiferent de ce, slav─â tuturor r─âzboinicilor no┼čtri! Ucraina este mai presus de to┼úi ┼či de toateÔÇŁ, a declarat pre┼čedintele Ucrainei, potrivit news.ro.

UPDATE 04.00 Harkov a fost bombardat cu rachete

Ora╚Öul Harkov a fost din nou ╚Ťinta unor lovituri cu rachete din partea for╚Ťelor armate ruse, ├«n seara zilei de duminic─â, conform declara╚Ťiilor primarului ora╚Öului, Ihor Terehov.┬á

ÔÇ×Atac cu rachete asupra cartierului Kyivskyi. Informa╚Ťiile preliminare indic─â faptul c─â a fost lovit de trei ori. De asemenea, acestea sugereaz─â c─â au izbucnit incendii ├«ntr-o cl─âdire nereziden╚Ťial─â ╚Öi ├«ntr-o locuin╚Ť─â privat─âÔÇŁ, a postat primarul din Harkov pe contul s─âu de Telegram.

UPDATE 00.41 Armata rusă a plasat cinci nave de război și submarine în Marea Neagră, afirmă armata ucraineană

Armata ucrainean─â a declarat c─â Rusia a pozi╚Ťionat cinci nave de r─âzboi ╚Öi submarine ├«n Marea Neagr─â. De asemenea, conducerea de la Moscova ar pozi╚Ťiona ╚Öi sisteme de ap─ârare ├«n Belarus, noteaz─â The Guardian.┬á

UPDATE 00.01 Un colonel în retragere rus îndeamnă la utilizarea minelor antipersonal în Ucraina

Propaganda rus─â consider─â c─â Ucraina se afl─â ├«n spatele atentatului din Rusia ├«n urma c─âruia fiica ultrana╚Ťionalistului Aleksandr Dughin ╚Öi-a pierdut via╚Ťa.┬á┬á

ÔÇ×Ce ne ├«mpiedic─â s─â pulveriz─âm Kievul cu mine antipersonal? Avem destule, cu at├ót mai mult cu c├ót noi, spre deosebire de Ucraina, nu am semnat Tratatul de la Ottawa care interzice utilizarea acestor mine. Trebuie s─â d─âm un r─âspuns adecvat. Avem nevoie de lovituri la Kiev. Oamenii a╚Öteapt─â loviturile promise asupra centrelor de decizie. Dac─â vom da astfel de lovituri, poate c─â acei barbari f─âr─â minte de la Kiev ├«╚Öi vor da seama c─â ╚Öi oamenii lor vor avea o via╚Ť─â grea. Trebuie s─â facem acest lucru at├ót ├«n numele Da╚Öei, c├ót ╚Öi ├«n numele num─ârului uria╚Ö de b─âie╚Ťi care ne-au murit pentru a elibera UcrainaÔÇŁ, a declarat Vitktor Barane╚Ť, potrivit Digi24.┬á