Istoric britanic, despre cum s-a năruit pariul lui Putin în Ucraina: „Kremlinul este paralizat”

Autocra╚Ťiile sunt predispuse s─â-╚Öi supraestimeze for╚Ťele, fiind incapabile s─â aprecieze corect riscurile, ceea ce explic─â faptul c─â deciziile lor se dovedesc de multe ori ÔÇ×catastrofaleÔÇŁ, este concluzia ultimului studiu al istoricului britanic ╚Öi expertului ├«n strategie de r─âzboi Lawrence Freedman.

Noua carte a istoricului britanic┬áLawrence Freedman, intitulat─â ÔÇ×Command: The Politics of Military Operations from Korea to UkraineÔÇŁ, este un studiu despre ce ├«i face pe liderii autocra╚Ťi┬ás─â e╚Öueze dup─â ce pornesc opera╚Ťiuni militare. R─âzboiul pentru Insulele Falkland (├«ntre Argentina ╚Öi Marea Britanie), invazia lui Saddam Hussein ├«n Kuweit ╚Öi actualul r─âzboi din Ucraina, printre altele, au avut ceva ├«n comun: au avut ├«n frunte un dictator.

├Än bun─â parte, autocra╚Ťiile au fost responsabile de decizii cu adev─ârat catastrofale ÔÇô de╚Öi nici democra╚Ťiile nu sunt scutite de decizii proaste. A fost valabil pentru Saddam Hussein ╚Öi este ├«n mod cert valabil ├«n ceea ce ├«l prive╚Öte pe Vladimir Putin ╚Öi r─âzboiul pe care ├«l duce ├«n Ucraina.

ÔÇ×Autocra╚Ťiile nu dispun de mecanismul de feedbackÔÇŁ, baz├óndu-se pe ceea ce cred c─â este principalul lor avantaj: ├«ncrederea excesiv─â ├«n propriile asump╚Ťii ╚Öi convingerea nestr─âmutat─â c─â sunt prea puternice pentru a da gre╚Ö.

Uneori circumstan╚Ťele permit o seam─â de decizii neinspirate f─âr─â prea multe consecin╚Ťe nedorite, mai ales ├«n cazul unei armate superioare numeric. Alteori ├«ns─â, explic─â Freedman, acolo unde r─âzboiul este str├óns, ÔÇ×o singur─â decizie neinspirat─â sau poate doar pu╚Ťin─â ne╚Öans─â te poate da cu totul peste capÔÇŁ.

Saltul lui Putin

Ceea ce l-a nedumerit ├«n special pe Freedman, dar ╚Öi pe al╚Ťii, este faptul c─â Putin- care p├ón─â la invazia ├«n Ucraina a dispus ofensive limitate ÔÇô s-a ├«ncumetat la pariul riscant al unei invazii pe scar─â larg─â, pe care, ├«n plus, nici nu a asigurat-o corespunz─âtor.

P├ón─â la Ucraina, Putin a ╚Ötiut s─â foloseasc─â destul de eficient for╚Ťa sa militar─â ÔÇô de pild─â, ├«n Cecenia, Georgia, Crimeea, ╚Öi Siria. Pe de alt─â parte, ├«n 2014, ├«n regiunea Donbas, interven╚Ťia rus─â armat─â a fost limitat─â.

ÔÇ×├Äns─â abordarea sa fa╚Ť─â de actualul conflict din Ucraina a fost o autoam─âgire clar─â. E╚Öti nevoit s─â presupui c─â nu a con╚Ötientizat c├ót de riscant este pariul s─âu. A crezut sincer c─â Ucraina se va destr─âma ├«ntr-o clipit─â. E dificil s─â ne d─âm seama cum a ajuns s─â cread─â a╚Öa ceva. Nici m─âcar anali╚Ötilor str─âini - ce luau ├«n considerare posibilitatea ca Ucraina s─â nu se descurce prea bine ÔÇô nu le-a trecut prin minte c─â poporul ucrainean va ceda. Dar el (Putin-n.red) chiar a crezut asta. A g├óndit-o s─â fie o opera╚Ťiune militar─â special─â ce ar fi durat doar c├óteva zile. Odat─â ce acel plan a c─âzut, au fost surclasa╚ŤiÔÇŁ.

Eroarea fundamental─â a Kremlinului

├Än concep╚Ťia lui Freedman, o eroare fundamental─â a fost faptul c─â, ├«n ciuda num─ârului mare de spioni ru╚Öi ├«n Ucraina, oamenii din jurul s─âu fie nu au fost capabili s─â anticipeze cum va reac╚Ťiona ╚Ťara invadat─â, fie nu s-au ├«ncumetat s─â-l contrazic─â pe Putin, servindu-i doar ca ecou.

Decizia lui Putin ar putea fi explicat─â prin faptul c─â nu s-a consultat ├«n prealabil cu exper╚Ťi, c─â probabil nu a discutat dec├ót cu oameni apropia╚Ťi din FSB ╚Öi GRU, care aveau convingeri similare. Apoi, a fost acel discurs din 21 februarie, cu trei zile ├«nainte de invazie, revelator ├«n privin╚Ťa faptului c─â nu ├«l lua ├«n serios pe pre╚Öedintele Ucrainei, poate f─âc├óndu-╚Öi calcului c─â Zelenski va ├«ncheia un acord, ceea nu s-a ├«nt├ómplat.

Pariul riscant al lui Putin

Esen╚Ťa problemei este ierarhia rigid─â a centrelor de decizie de la Kremlin prin care cei din v├órf au imunitate fa╚Ť─â de r─âspundere dac─â ceva merge r─âu.

ÔÇ×Nu exist─â motiva╚Ťie s─â spui adev─ârul din teren comandamentului superior. Responsabilii militari de rang ├«nalt ÔÇô cum este ministrul ap─âr─ârii Serghei ╚śoigu ╚Öi ╚Öeful Statului Major Vakeri Gherasimov fac parte din cercul s─âu intim. Au concediat o mul╚Ťime de generali acum c─â au priceput c─â sunt probleme. Dar nicidecum problema nu e la ei. Mereu altcineva e de vin─âÔÇŁ

Cum a r─âmas Moscova f─âr─â planul B

După eșecul planului A de a instala un guvern marionetă la Kiev, Moscova s-a orientat spre un plan B, dar și-a dat seama că acesta nu poate fi realizat.

ÔÇ×S-au str─âduit s─â g─âseasc─â un plan B ÔÇô celebrul convoi care s-a adunat ├«n jurul Kievului- dar nu reu╚Öit. Era prea mult pentru ei din punct de vedere logistic. Liniile erau mult prea expuse. A╚Öa c─â s-au ├«ntors la Donbas, concentr├óndu-se pe elÔÇŁ, a explicat analistul britanic.

Chiar ╚Öi a╚Öa, abia ├«n mai ╚Öi-au dat seama ce op╚Ťiuni au ÔÇô ╚Öi anume, ÔÇ×baraje de artilerie pe un front limitat, o tactic─â la care Ucraina nu poate g─âsi prea u╚Öor solu╚Ťie f─âr─â s─â fie expus─â unor pierderi umane grele p├ón─â la sosirea armelor occidentaleÔÇŁ.

La fel de surprinz─âtor este ra╚Ťionamentul Kremlinului conform c─âruia pe fondul crizei energetice Occidentul se va r─âzg├óndi ├«n privin╚Ťa sprijinului pentru Ucraina.

├Än loc s─â profite de o cale de ie╚Öire prin care s─â dea vina pe Kiev c─â nu se a╚Öaz─â la negocieri,┬áÔÇ×Putin ├«nc─â se comport─â ca ╚Öi cum a╚Öteapt─â de la acest r─âzboi mult mai mult dec├ót a ob╚Ťinut. Motivul pentru care cred c─â au ap─ârut semene de disperare de partea rus─â este faptul c─â unii ├«ncep s─â admit─â faptul c─â o eventual─â criz─â energetic─â nu va aduce tr─âdarea Ucrainei. Pe termen lung, semnaleaz─â riscul unei afect─âri serioase a economiei ruseÔÇŁ.

Încă un eșec major?

Freedman s-a ar─âtat prudent fa╚Ť─â de probabilitatea ca ucrainenii s─â provoace un nou e╚Öec major armatei ruse ÔÇô ├«n principal ├«n sudul Ucrainei. Totu╚Öi, ru╚Öii s-ar putea confrunta cu acela╚Öi probleme ale deciziei autocrate versus realitatea de pe c├ómpul de lupt─â.

ÔÇ×Va avea loc ceva major precum ├«ncercuirea ╚Öi prinderea ├«n capcan─â a for╚Ťelor ruse ├«n jurul Herson? P├ón─â c├ónd sistemul nu prime╚Öte un ╚Öoc precum cel din lunile februarie ╚Öi martie [c├ónd Rusia a renun╚Ťat la cucerirea Kievului] cred c─â Rusia va merge mai departe cu obstina╚Ťie m─âcar pentru c─â nu se poate g├óndi la o solu╚Ťie mai bun─â. Kremlinul este paralizatÔÇŁ, apreciaz─â istoricul Lawrence Freedman, profesor emerit ├«n domeniul studiilor r─âzboiului la KingÔÇÖs College London, ├«n cadrul unui interviu pentru The Guardian.