Comandan╚Ťii unei aripi din Legiunea Interna╚Ťional─â pentru ap─ârarea Ucrainei ├«n fa╚Ťa agresiunii ruse sunt acuza╚Ťi de comiterea ╚Öi ├«ncurajarea unor f─âr─âdelegi ajunse deja pe biroul lui Volodimir Zelenski.

O investiga╚Ťie publicat─â de portalul The Kyiv Independent scoate la iveal─â existen╚Ťa unui scandal de amploare ├«ntr-o arip─â a Legiunii interna╚Ťionale a Ucrainei. Unii membri ai Legiunii se pl├óng de faptul c─â au fost trimi╚Öi ├«n misiuni sinuciga╚Öe ╚Öi ├«ncuraja╚Ťi s─â comit─â abuzuri sexuale ╚Öi jafuri. Investiga╚Ťia se bazeaz─â pe un raport, interviuri cu fo╚Öti legionari ╚Öi m─ârturii scrise. Raportul a fost ├«naintat at├ót Radei Supreme de la Kiev, c├ót ╚Öi Pre╚Öedin╚Ťiei Ucrainene.

Investiga╚Ťia jurnalistic─â, realizat─â de Anna Mironiuk ╚Öi Aleksandr Hrebet, pleac─â de la m─ârturia unui locotenent brazilian care s-a al─âturat la ├«nceputul lui mai Legiunii interna╚Ťionale create de Volodimir Zelenski pentru ÔÇ×cet─â╚Ťenii lumiiÔÇŁ care vor s─â apere Ucraina. Brazilianul credea c─â vasta sa experien╚Ť─â ├«n armat─â ├«l preg─âtise pentru aproape orice sarcin─â. Cu toate acestea, el nu era dispus s─â efectueze misiuni sinuciga╚Öe la ordinul comandantului s─âu, nici s─â tolereze ordinele de a fura, scrie The Kyiv Independent.

ÔÇ×Am venit aici pentru a-i ajuta pe ace╚Öti oameni s─â lupte pentru aceast─â ╚Ťar─â, ├«mpotriva acestei invazii. Nu am venit aici s─â facem exact ce fac nenoroci╚Ťii de ru╚Öi c├ónd sunt pe p─âm├ónt ucraineanÔÇŁ, a declarat legionarul brazilian, care ├«ntre timp ╚Öi-a dat demisia.

Trioul acuzat de f─âr─âdelegi

Acuza╚Ťiile brazilianului, dar ╚Öi ale altor lupt─âtori str─âini, fac parte dintr-un raport de 78 de pagini prezentat Radei Supreme ╚Öi Pre╚Öedin╚Ťiei Ucrainei. Aliona Verbi╚Ťka, comisarul pre╚Öedintelui pentru drepturile solda╚Ťilor, a confirmat pentru The Kyiv Independent c─â a primit pl├óngeri din partea legionarilor ╚Öi le-a transmis for╚Ťelor de ordine ucrainene.

Cele mai multe acuza╚Ťii de abuz de putere se refer─â la aripa Legiunii aflat─â ├«n subordinea Direc╚Ťiei Principale de Informa╚Ťii (GRU) din cadrul Ministerului Ucrainean al Ap─âr─ârii. Oficial, aripa GRU a Legiunii este condus─â de maiorul Vadim Popik. Acesta este ajutat de maiorul Taras Va╚Öciuk, supranumit de solda╚Ťi ÔÇ×Taras cel T├ón─ârÔÇŁ, ╚Öi unchiul s─âu, de asemenea Taras, supranumit ÔÇ×Taras cel B─âtr├ónÔÇŁ, precum ╚Öi de Sa╚Öa Kucinski, un soldat ├«n v├órst─â de 60 de ani. Legionarii acuz─â acest trio de f─âr─âdelegile sus-men╚Ťionate.

Un soldat american a descris pentru The Kyiv Independent o misiune considerat─â sinuciga╚Ö─â care a avut loc ├«n apropierea ora╚Öului Nikolaev, ├«n sudul Ucrainei. ÔÇ×I-am spus comandantului c─â acele pozi╚Ťii au fost descoperite de ru╚Öi. Dac─â ne ├«ntoarcem acolo, eram to╚Ťii mor╚ŤiÔÇŁ, a declarat soldatul american. ├Äns─â ÔÇ×Taras cel B─âtr├ónÔÇŁ nu a ascultat sfatul ╚Öi a trimis un alt grup ├«n acela╚Öi loc, patru membri fiind uci╚Öi ╚Öi mai mul╚Ťi r─âni╚Ťi. Andrew Hill, capturat ├«n acea misiune, se confrunt─â acum cu un fals ÔÇ×procesÔÇŁ sub acuza╚Ťia c─â ar fi mercenar ╚Öi risc─â pedeapsa cu moartea ├«n teritoriul controlat de separati╚Ötii proru╚Öi din Done╚Ťk.

Comandantul fugit din Polonia

Potrivit soldatului american, comandantul ╚śa╚Öa Kucinski ar fi cerut o parte din echipamentele aduse de legionari ╚Öi a amenin╚Ťat cu arma c├ónd a fost refuzat. Un alt soldat american ├«l acuz─â pe comandantul Kucinski de h─âr╚Ťuirea unor cadre medicale de sex feminin din unitatea lor.

Contactat de The Kyiv Independent, comandantul Kucinski a spus c─â are treab─â ╚Öi nu face comentarii. ÔÇ×Depinde de Procuratura Militar─â s─â abordeze aceste ├«ntreb─âriÔÇŁ, a ad─âugat el. Potrivit unor surse din interiorul legiunii, adev─ârata identitate a lui Sa╚Öa Kucinski este Piotr Kapuscinski, un fost membru al unei organiza╚Ťii criminale din Polonia care a fugit ├«n Ucraina din cauza unor probleme cu legea.

The Kyiv Independent precizeaz─â c─â jurnali╚Ötii s─âi au muncit din greu pentru a pune cap la cap dovezile ╚Öi a construi corect aceast─â poveste real─â care nu are nicio leg─âtur─â cu propaganda difuzat─â de Kremlin, ci cu dorin╚Ťa de a ├«mbun─ât─â╚Ťi func╚Ťionarea armatei, mai ales ├«n contextul agresiunii ruse. Spre deosebire de Rusia, care se afl─â sub dictatura lui Vladimir Putin, Ucraina este o ╚Ťar─â unde, ├«n pofida r─âzboiului, problemele pot fi ridicate ╚Öi dezb─âtute public pentru a li se g─âsi solu╚Ťii.