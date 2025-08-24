Un om de știință de la Harvard susține că a demonstrat existența lui Dumnezeu: „Universul este atât de perfect reglat”

Dr. Willie Soon, astrofizician la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, susține că universul este atât de perfect reglat încât indică existența unui creator, argument bazat pe teoria „fine-tuning” și frumusețea matematică a legilor naturii.

„Sunt un om de știință de la Harvard și am dovezi că Dumnezeu există”

Dr. Willie Soon, astrofizician la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a susținut că universul este atât de precis calibrat încât trebuie să fi fost creat de o putere superioară, potrivit dailyrecord.co.uk.

Un om de știință de la Ivy League, Dr. Willie Soon, deține toate acreditările necesare pentru a afirma că înțelege universul și forțele sale mai bine decât majoritatea oamenilor.

În timp ce știința și religia par să fi fost în conflict cu privire la originile universului de secole, Dr. Soon pare să fi unit ambele domenii prin teoria sa despre cosmos și modul în care am ajuns să locuim pe Pământ.

Într-o apariție la The Tucker Carlson Network, expertul de la Smithsonian și-a explicat convingerea în „argumentul fine-tuning” (ajustarea fină).

Condițiile fizice ale universului sunt remarcabil de precise pentru a fi doar o coincidență

Conceptul subliniază cât de remarcabil de precise sunt condițiile fizice ale universului și cum această precizie a generat circumstanțele aproape infinit improbabile necesare pentru apariția vieții – mult prea improbabile pentru a fi doar o coincidență, relatează Mirror US.

Element central al acestei afirmații este o linie de raționament exprimată pentru prima dată de fizicianul universității Cambridge, Paul Dirac, în 1963.

Dirac susținea că frumusețea matematică a legilor naturii sugerează existența unui designer superior.

În cercetările sale, de aproape șase decenii, Dirac adăuga: „Se pare că este una dintre caracteristicile fundamentale ale naturii ca legile fizice fundamentale să fie descrise în termeni de teorie matematică de mare frumusețe și putere, necesitând un standard înalt de matematică pentru a fi înțeleasă.

Vă puteți întreba: De ce este natura construită în acest fel? Singurul răspuns este că cunoștințele noastre actuale par să arate că natura este construită astfel. Trebuie pur și simplu să acceptăm acest lucru.

Poate cineva să descrie situația spunând că Dumnezeu este un matematician de foarte mare rang și a folosit matematică foarte avansată în construirea universului.”

Forțe mereu prezente care „ne permit să ne luminăm viețile”

Dr. Soon reflectă acest sentiment în cadrul emisiunii, afirmând: „Există atât de multe exemple ale forțelor mereu prezente care ne permit să ne luminăm viețile. Dumnezeu ne-a dat această lumină, ca să urmăm lumina și să facem tot ce putem mai bine.”

Raționamentul său pare a fi o interpretare mai științifică a argumentului designului, binecunoscutul exemplu al ceasului pe care majoritatea dintre noi l-am întâlnit în școală.

Compararea ilustrată sugerează că universul este asemenea unui ceas. Descoperirea unui ceas, cu mecanismele sale interne complexe, sugerează că a fost creat de un ceasornicar. În mod similar, complexitatea cosmosului indică existența unui creator inteligent.

Deși nu toată lumea împărtășește convingerea lui Soon, un contraargument frecvent la teoria sa de „fine-tuning” are două forme.

În primul rând, înțelegerea noastră asupra cosmosului rămâne extrem de limitată. Funcționăm ca organisme bazate pe carbon, însă în universuri alternative, ar putea fi posibilă o existență fizică diferită, bazată pe alte elemente.

Al doilea obiectiv se referă la șansă. Evenimentele improbabile sunt constante, iar în ceea ce privește existența universului nostru, este cert că, indiferent cât de improbabile ar fi fost șansele, totuși el a apărut.