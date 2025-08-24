Interdicție totală: țări unde românii nu trebuie să ajungă „sub nicio formă”. Lista roșie a MAE

Ministerul Afacerilor Externe are în vigoare mai multe avertismente de călătorie, prin care le recomandă românilor să evite deplasările de orice fel în state aflate pe „lista roșie” a instituției, din cauza riscurilor majore de securitate.

Aceste avertismente vizează zone de conflict armat, instabilitate politică severă, atacuri teroriste sau alte situații care pun în pericol siguranța cetățenilor români aflați acolo. Printre țările pentru care MAE recomandă evitarea totală a călătoriilor se numără state din Orientul Mijlociu și Africa, unde riscurile de securitate sunt ridicate și pot escalada rapid. Autoritățile române subliniază că aceste alerte sunt actualizate constant și îi îndeamnă pe călători să consulte pagina oficială a ministerului înainte de a pleca în străinătate.

Românii sunt sfătuiți să evite deplasă­ri de orice fel în statele considerate deosebit de periculoase, incluse pe „lista roșie” a instituției, precum:

Bangladesh

În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Populară Bangladesh, urmare protestelor violente și decretării stării de asediu în data de 5 august 2024, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în această țară.

Sudanul de Sud

Situația umanitară rămâne critică, iar unele părți ale țării se confruntă cu o serie de condiții care facilitează crearea unor premise ce pot conduce la foamete și la o criză alimentară. Această situație este declanșată și exacerbată de nivelurile ridicate de violență din multe părți ale țării, care este adesea motivată politic.

În Sudanul de Sud se înregistrează frecvent tâlhării, jafuri armate și cazuri de dezertare militară de la o parte armată la alta, care sunt adesea însoțite de violență împotriva civililor.

Haiti

Pe fondul situației critice de securitate în care se află, în prezent, Republica Haiti, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români evitarea deplasărilor în acest stat.

Diverse grupări armate luptă pentru a-și consolida controlul asupra anumitor cartiere ale capitalei, comițând atacuri asupra instituțiilor guvernamentale și violențe frecvente și aleatorii împotriva civililor. Cartierele considerate a fi „mai sigure” și/sau cartierele locuite de cetățeni străini nu sunt protejate de acest tip de evenimente. Riscul de răpire este ridicat!

Etiopia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în RFD Etiopia că există în continuare incertitudini cu privire la implicațiile aplicării acordului privind procesul de dezarmare și reabilitare a luptătorilor din Tigray, ce au implicații asupra securității în regiune. Sunt semnalate, sporadic, violențe în nordul țării, în special la frontiera cu Eritreea, din cauza prezenței forțelor armate ale acestei țări.

Situația de securitate în RFD Etiopia rămâne volatilă și imprevizibilă în mai multe zone ale țării din cauza conflictelor între comunitățile locale și a prezenței grupărilor armate.

Românilor le este recomandat să nu meargă în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu fermitate cetăţenilor români evitarea oricărei deplasări în Federaţia Rusă!

Cetățenii români care se află deja în această ţară, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă, trebuie să aibă în vedere că situația de securitate din această țară s-a înrăutățit, fiind înregistrată o creștere îngrijorătoare a cazurilor de atacuri armate, inclusiv cu explozibili, asasinate la comandă, arestări, răpiri, extorsiuni, jafuri, atacuri cu drone, atacuri teroriste sau diverse alte acte săvârșite cu violență, inclusiv cu uz de armă. Rețelele de crimă organizată operează în toate zonele țării, dar regiunile cu cele mai ridicate rate ale infracționalității sunt: Cecenia, Oseţia de Nord şi zonele adiacente: Daghestan, Inguşeţia, Stavropolski Kray, Karacevo-Cerkessia şi Kabardino-Balkaria, Rostov-pe-Don, Kursk, Briansk, Vladivostok, Ekaterinburg, Peninsula Kamchatka, locuri în care securitatea personală este greu de asigurat din cauza stării de tensiune indusă de războiul din Ucraina.

Ucraina și Palestina, pe lista roșie a MAE din cauza conflictelor militare

În contextul conflictului militar în desfășurare și instaurării legii marțiale în Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le solicită cu insistență cetățenilor români să nu se deplaseze în această țară, cu excepția regiunilor Transcarpatia și Cernăuți, iar celor care se află temporar în Ucraina, cu excepția regiunilor Transcarpatia și Cernăuți, să părăsească teritoriul acestui stat imediat.

Pentru cetățenii români care se află sau urmează să se deplaseze în regiunile Transcarpatia și/sau Cernăuți recomandarea este „Manifestați atenție deosebită”.

Palestina

În contextul degradării severe a situației de securitate din regiune, pe fondul războiului dintre Statul Israel şi gruparea Hamas, inclusiv ciocnirile violente ce au avut loc în perioada 12 - 13 aprilie 2024 între forțele de ordine israeliene şi populaţia palestiniană, în proximitatea orașelor Ramallah, Nablus și Hebron din Cisiordania și a tensiunilor și actelor de violență din Ierusalimul de Est, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetățenilor români să evite total călătoriile în Ierusalim (Orașul Vechi și cartierele arabe adiacente), precum și în regiunile de proximitate cu Fâșia Gaza. Situația de securitate este fluidă și deteriorări semnificative pot apărea brusc.

Totodată, MAE reaminteşte recomandarea fermă adresată tuturor cetăţenilor români de a evita orice călătorie în Palestina, iar în măsura în care prezența în teritoriile palestiniene nu este imperativă, MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în aceste teritorii să ia în considerare revenirea în România.

Siria

În contextul deteriorării situației de securitate, resimțită pe întreg teritoriul Siriei - conflicte interconfesionale, risc constant de atentate teroriste, inclusiv în Damasc, creșterea gradului de infracționalitate, marcat prin răpiri pentru răscumpărare, tâlhării etc., dar și a loviturilor punctuale executate de forțele armate israeliene, MAE recomandă cetățenilor români care se află în Siria să părăsească țara pe orice rută sigură existentă.

De asemenea, există în continuare temeri legate de posibilitatea declanșării unor violențe extreme, în special în zonele locuite de minoritățile religioase de pe spațiu (Nord-Vest, Sud, Nord-Est). Capitala este în continuare ținta unor explozii aleatorii, în special în suburbii.

Yemen

Având în vedere situația gravă de securitate din Republica Yemen, pe fondul acțiunilor militare din această ţară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu insistenţă cetăţenilor români să nu se deplaseze în această ţară, iar celor care se află în Yemen să părăsească ţara în cel mai scurt timp!

În prezent, pe teritoriul acestui stat continuă să aibă loc acţiuni militare (aeriene şi terestre) și proteste violente de stradă.

De asemenea, pericolul producerii unor atacuri teroriste este crescut. Atacurile pot fi nediscriminatorii la adresa străinilor. Frecvente sunt şi atacurile cu dispozitive explozive improvizate, atacuri sinucigaşe, răpiri de persoane şi atacuri armate.

Venezuela

Protestele continuă în Republica Bolivariană a Venezuelei și în cursul anului 2025, în special în contextul alegerilor legislative și regionale desfășurate la 25 mai 2025, dar și a viitoarelor alegeri locale programate la 27 iulie 2025. Există, în continuare, manifestații și demonstrații ce pot deveni violente, inclusiv în contextul politicii noii administrații americane de returnare a migranților ilegali din Statele Unite ale Americii.

Au fost instituite controale stricte la frontierele terestre, maritime și aeriene. În plus, guvernul a suspendat conexiunile aeriene cu Chile, Peru și Republica Dominicană.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenția cetățenilor români asupra existenței riscurilor de securitate, cu recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Bolivariană a Venezuelei, din cauza situației de securitate ce riscă să se deterioreze de o manieră impredictibilă, afectând disponibilitatea zborurilor comerciale și a rutelor de deplasare.

Republica Bolivariană a Venezuelei este o ţară în care criminalitatea atinge cote alarmante. Criminalitatea este deosebit de ridicată în orașele mari, în special în Caracas, clasat drept unul dintre cele mai periculoase orașe din lume. În pofida eforturilor autorităților, continuă prezența unor bande înarmate. Tipuri de infracţiuni frecvente: crime, furturi, tâlhării, trafic cu droguri, sechestrare de persoane.

Afghanistan

În contextul deteriorării accentuate a situației de securitate din Afganistan, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îndeamnă cetățenii români să părăsească de urgență teritoriul acestui stat și să evite orice deplasare în Afganistan. MAE avertizează că aceste evoluții se asociază cu un risc major de atentate teroriste și confruntări armate.

Irak

Persistă riscurile generate de criza politică, instabilitatea socială și acţiuni cu caracter terorist.

Situaţia de securitate rămâne precară, iar posibilităţile de intervenţie şi de protecţie din partea autorităţilor locale sunt reduse. Din cauza situației de securitate volatile, posibilitățile misiunii diplomatice române de a interveni pentru acordarea asistenței și protecției consulare sunt limitate.

Se înregistrează manifestații de protest, inclusiv spontane, ce pot degenera rapid în ciocniri armate, confruntări violente între diferite grupuri de susținători ai principalelor partide politice locale. Deși reduse ca intensitate în comparație cu perioadele anterioare, pe teritoriul Rep. Irak au încă loc atacuri armate / cu dispozitive explozive improvizate, atentate sinucigașe / cu maşini capcană și răpiri de persoane. Incidentele pot avea loc pe întreg teritoriul irakian, sunt imprevizibile şi adeseori coordonate.

Libia

Având în vedere recenta deteriorare a situației de securitate din Libia, în principal în capitala Tripoli, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește existența avertismentului de călătorie nivelul 9 din 9 pentru Libia: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!

Situația de securitate din Libia a cunoscut o deteriorare accentuată în ultima perioadă, prin multiplicarea confruntărilor armate dintre grupările rivale majore. Aceste evenimente au potențialul de a se extinde și în alte zone din afara capitalei Libiei, fără o avertizare prealabilă.

Modificarea recentă a climatului de securitate din capitala Tripoli poate determina anumite formațiuni armate să recurgă la răpiri sau alte activități infracționale care să vizeze cetățeni străini prezenți pe întreg teritoriul Libiei..

Nigeria

Cetăţenii români sunt informaţi că în această perioadă pericolul privind posibilitatea creșterii atacurilor împotriva unor instalații civile (în special petroliere) și răpirilor de persoane, cetăţeni străini, în zonele sus-menţionate, în special în zona din Delta Nigerului, este cotat la nivel ridicat, iar posibilităţile de intervenţie şi protecţie din partea autorităţilor locale sunt reduse.

Situaţia de securitate din regiune este puternic afectată de acţiunile teroriste violente practicate de grupările din zonă, existând posibilitatea ca în orice clipă un atac terorist să aibă loc şi pe teritoriul Nigeriei.

De asemenea, au loc crime comise de către grupuri de delincvență urbană, care, în unele cazuri, poartă ilegal uniforme ale poliţiei şi armatei. Autorităţile locale însărcinate cu siguranţa şi ordinea publică reacţionează cu dificultate în astfel de situaţii, mijloacele aflate la dispoziţia acestora fiind minime.

Somalia

Situaţia de securitate din regiune este puternic afectată atât de acţiunile de piraterie practicate la scară largă, cât şi de luptele dintre forţele guvernamentale şi grupările afiliate la organizaţia Al Qaeda. Posibilităţile de intervenţie şi de protecţie din partea autorităţilor locale sunt foarte reduse. Cetăţenii români care se află totuşi în zonă sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurări medicale şi de viaţă, valabile pentru această regiune.

Recomandăm cetăţenilor români să nu se îmbarce pe nave al căror circuit de navigaţie se apropie de apele teritoriale somaleze, ca urmare a creşterii riscului capturării acestora de către piraţi. Astfel de capturări sunt frecvente şi sunt motivate, de regulă, de solicitări de recompense în schimbul eliberării. De-a lungul timpului, au existat mai mulţi cetăţeni români răpiţi de piraţii somalezi.

Ciad

Situaţia politică şi de securitate este incertă în Ciad. Pe teritoriul acestui stat au loc frecvent activităţi teroriste, inclusiv răpiri de persoane, în principal occidentali, care s-au înmulţit pe fondul revenirii în ţară a foştilor luptători ciadieni din armata lui Gaddafi şi a altora angrenaţi în activităţile Al Qaida Magrebului Islamic (AQIM) şi ale organizaţiei teroriste BoKo Haram din Nigeria, ultima extinzându-şi, în ultima perioadă, acţiunile teroriste în mare parte din regiunea sahelo-sahariană. Cele mai periculoase zone sunt cele din nordul Ciadului, spre frontiera libiană. Numai capitala N’Djamena prezintă un grad de securitate mai ridicat, dar numai în cartierele centrale şi pe timpul zilei. Trebuie avut în vedere că, din motive de securitate, punctele de frontiera cu Sudan şi Libia sunt deseori închise.

În aceste condiţii, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cere cu insistenţă cetăţenilor români să evite orice călătorie în Ciad.

RD Congo

În contextul celor mai recente evoluții ale situației de securitate din Republica Democratică Congo (RDC), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează ferm cetățenii români să evite orice călătorie în această țară, având în vedere riscurile majore de securitate pentru integritatea civililor, care afectează disponibilitatea zborurilor comerciale și a rutelor de deplasare, în special în contextul infrastructurii precare din această țară.

Cetăţenii români care se află în RDC sunt sfătuiţi să evite orice deplasare în zonele estice şi nord-estice ale ţării, în special în zonele de frontieră cu Burundi, Rwanda şi Uganda, în proximitatea localităților Goma şi Bukavu, având în vedere conflictul militar în desfășurare din provincia Kivu.

Totodată, MAE avertizează cetățenii români asupra faptului că în acest stat riscul de infestare cu febră virală hemoragică (produsă de virusul Ebola) este în continuare ridicat.

Ce trebuie să facă românii care se află deja în țări periculoase

MAE le reamintește cetățenilor români că siguranța personală trebuie să fie prioritară și recomandă consultarea permanentă a secțiunii „Alerte de călătorie” de pe site-ul instituției înainte de a pleca în străinătate. În cazul în care apar situații de urgență, românii aflați în zonele cu risc major sunt sfătuiți să contacteze imediat ambasadele sau consulatele României din regiune și să urmeze indicațiile autorităților locale și ale reprezentanților diplomatici.