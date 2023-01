LIVE TEXT | Război în Ucraina. În Soledar trupele ucrainene rezistă eroic, afirmă Zelenski

Este a 321-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Orașul Soledar a devenit epicentrul confruntării militare dintre Rusia și Ucraina. Zelenski afirmă că aici nu mai există viață și totul este distrus.

UPDATE 06:45 Zelenski: Forţele ucrainene rezistă unor atacuri violente în Soledar

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că trupele sale rezistă unor noi atacuri violente în Soledar, în apropiere de Bahmut, un oraş din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să îl cucerească de luni de zile, informează AFP.

"Le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care protejează Bahmut (...) şi luptătorilor din Soledar care rezistă unor noi atacuri, şi mai violente, din partea invadatorilor", a spus preşedintele Zelenski în mesajul său zilnic.

Soledar, situat în regiunea Doneţk, se află la aproximativ 15 kilometri de Bahmut, un oraş care avea o populaţie de aproximativ 70.000 de locuitori înainte de începerea ofensivei ruse, iar acum este epicentrul luptelor.

"Datorită rezistenţei soldaţilor noştri din Soledar am câştigat timp suplimentar şi forţe pentru Ucraina", a spus preşedintele Zelenski.

"Totul este complet distrus (...) Întreg teritoriul oraşului Soledar este acoperit de cadavrele invadatorilor şi poartă cicatricile exploziilor. Aşa arată nebunia", a adăugat preşedintele ucrainean.

Mai devreme în cursul zilei de luni, forţele armate ucrainene au declarat că au respins o încercare de cucerire a Soledar şi apoi că luptele au fost reluate."După o încercare nereuşită a inamicului de a captura Soledar, (...ruşii) s-au regrupat, au recuperat forţe, au transferat unităţi de asalt suplimentare, au schimbat tactica şi au lansat atacuri", a declarat pe Telegram viceministrul Apărării, Ganna Maliar, potrivit Agerpres.

"În prezent, inamicul a desfăşurat un număr mare de unităţi de asalt formate din cele mai bune rezerve ale grupului Wagner. Ei calcă literalmente pe cadavrele propriilor soldaţi", a adăugat ea.

Într-o declaraţie, şeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat, la rândul său, că atacul asupra Soledar este realizat exclusiv de membrii organizaţiei sale.

UPDATE 02:00 Zelenski a discutat cu liderul Sloveniei despre cooperarea în domeniul apărării

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe rețelele de soicalizare că a avut o convorbire cu noul lider sloven Natasa Pirc Musar, cu care a discutat despre cooperarea în domeniul apărării.

“Am avut prima convorbire telefonică cu președintele nou ales al Sloveniei, Nataša Pirc Musar. Am discutat despre cooperarea în domeniul apărării, am invitat-o să ia parte la punerea în aplicare a formulei de pace. I-am mulțumit pentru susținerea integrării europene a Ucrainei. Am invitat-o să viziteze Kievul”, a scris Zelenski pe Twitter.

UPDATE 00:00 Soldat ucrainean cu o grenadă neexplodată în corp, operat cu succes

Forțele armate ucrainene au anunțat că un soldat ucrainean care avea în corp o grenadă neexplodată, a fost operat cu succes de către mediciii militari. Intervenția a fost efectuată în prezența geniștilor.

“Medicii noștri militari au efectuat o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta o grenadă VOG neexplodată din corpul unui soldat. Operația a fost realizată în prezența a doi geniști care au supravegheat siguranța personalului medical și a pacientului”, a precizat conducerea armatei ucrainene.

UPDATE 21.10 Rusia a folosit cel mai sofisticat avion de luptă al său în Ucraina, susține Ministerul britanic al Apărării

Rusia a folosit cel mai avansat avion de luptă al său împotriva Ucrainei, și anume modelul Su-57, un avion multirol de generația a 5-a, dar a lansat bombardamente doar de pe teritoriul său, se arată în raportul publicat luni al Minsterului britanic al Apărării. Detalii aici

UPDATE 17.26 Nikolai Patrușev face noi declarații pentru uz propagandistic: Rusia nu luptă cu Ucraina, ci cu NATO

Într-un interviu pentru uz propagandistic, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, susține că țara sa nu este angajată într-un război cu Ucraina, ci cu NATO, mai ales cu Statele Unite și Regatul Unit.

Aflat în dificultate în războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei, Kremlinul insistă cu teza că luptă împotriva NATO. Mai mult, susține că nu trupele sale ucid ucraineni, ci Occidentul distruge „poporul fratern” vecin. Este o interpretare care sfidează evenimentele și orice logică, dar care poate otrăvi minți în sensul dorit de Rusia lui Putin. Detalii aici

UPDATE 15.26 Peskov: Noile livrări de arme către Kiev nu vor face decât să prelungească suferinţele ucrainenilor

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, este de părere că armamentul livrat de Europa, NATO şi SUA va prelungi suferinţele ucrainenilor. Kremlinul respinge afirmațiile că Rusia exercită presiuni pentru un acord de pace în Europa.

Kremlinul a respins luni o afirmaţie a Kievului potrivit căruia un înalt responsabil rus a avansat ideea unui potenţial acord de pace asupra Ucrainei cu responsabili europeni, relatează Reuters.

Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, a afirmat joi într-o declaraţie făcută televiziunilor publice din ţara sa, că Dmitri Kozak, şef adjunct al administraţiei prezidenţiale ruse, a avut întâlniri cu oficiali europeni în încercarea de a forţa Kievul să semneze ceea ce el a caracterizat drept un acord de pace nefavorabil Ucrainei. Întrebat despre această afirmaţie a lui Danilov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a limitat să răspundă, spunând că este un „alt fake”. Detalii aici