Spectacol pe cer: când și cum se văd cel mai bine Perseidele

În nopțile senine se pot vedea multe obiecte şi fenomene astronomice pe cer, dar aproape toate pălesc când sunt comparate cu stelele căzătoare, care te fac să simți că ai primit un cadou special din partea cosmosului.

Se știe că în luna august se pot vedea meteorii numiți Perseide. Sunt cei mai des observați pentru că atunci este perioada concediilor când mulți stau afară până noaptea târziu. Există şi în luna decembrie o perioadă când se văd mai multi meteori decât de obicei. De asemenea, mai sunt şi în alte luni astfel de momente.

În sistemul solar există mult mai multe obiecte cosmice în afară de Soare şi planete, explică Observatorul Astronomic, precizând că avem resturi rămase de la formarea planetelor, ce vin mărimi de la 1 atom până la sute de kilometri.

Ce sunt Perseidele

Cele mai mari bucăți se numesc asteroizi şi comete iar cele medii ca mărime (de la bolovani imenși până la praf foarte fin) se numesc meteoroizi.

Toată această materie se afla în spațiul dintre planete. Din acest motiv, zilnic pe Terra, cad milioane de meteoroizi. Aceștia intră în atmosferă cu o viteză între 15 şi 65 km/s. Ca o comparație: cea mai rapidă armă lansează un glonț cu o viteză de 1,5 km/s.

Când meteoroizii intră în atmosferă cu această viteză enormă, aerul din jurul lor precum şi ei se aprind din cauza frecării cu aerul. Aerul din jurul lor se încălzește la o temperatură de câteva mii de grade. Astfel noi vedem o dâră luminoasă pe cer, numită meteor.

Meteoroizii se încălzesc atât de tare încât se sfărâmă în atmosferă. Uneori ei chiar explodează, producând o lumină puternică, numită bolid.

Destul de rar, meteoroidul nu arde complet în atmosferă şi o parte din el cade pe Pământ. Acesta este un meteorit.

Curenții de meteori poartă numele constelațiilor unde sunt situați radianții: avem curenții Perseide (constelația Perseu), Leonide (constelația Leo).

Când și unde poți vedea Perseidele din 2025 în România

Perseidele se pot vedea între 17 iulie și 24 august, însă cele mai multe - vârful de vizibilitate - este în zilele de 11, 12 sau 13 august se produce maximul curentului Perseide. Este cel mai celebru curent de meteori, pentru că în acea perioadă mulți pământeni sunt în concediu şi pot sta până mai târziu în noapte. Acest curent produce între 50 şi 80 de meteori pe oră, existând şi ani când activitatea este mai numeroasă.

Specialiștii recomandă să te refugiezi departe de luminile orașului, în zone rurale sau montane cu cer curat. Regiunile, precum Munții Carpați, zonele înalte din Transilvania, Maramureș, sau chiar Delta Dunării oferă locurile ideale de privit la ploaia de stele.

De asemenea, parcurile naționale și zonele protejate, cu cât mai puțină poluare și lumină, sunt perfecte pentru a te bucura de spectacol.

Ce trebuie să faceți

Pentru a vedea meteori nu aveți nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Vă mai trebuie îmbrăcăminte groasă, deoarece nopțile de august sunt destul de răcoroase. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult timp, cu atât vedeți mai mulți meteori. Desigur, uneori este binevenită o pauză scurtă pentru dezmorțire.