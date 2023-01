LIVE TEXT | Război în Ucraina. Comandanții ruși sunt îngrijorați de posibilitatea a unei contraofensive ucrainene majore

Ministerul Apărării al Regatului Unit a confirmat evaluările anterioare ale ISW că forțele ruse se pregătesc pentru posibilitatea unor viitoare contraofensive ucrainene în regiunile Zaporijia sau Lugansk.

UPDATE 08.10 Viktor Orban, un nou discurs pro-rus. Critică dur ajutorul european pentru Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a susținut un nou discurs pro rus, care a dat naștere la îngrijorări în rândul liderilor europeni. Acesta a afirmat că statele europene sunt deja în război până la brâu și speră că nu vor intra până la gât.

Viktor Orban a declarat că cei care ajută Ucraina în războiul cu Rusia se află în război: „O mare parte din Europa este deja implicată în acest război. S-au lăsat atrași în război. Cei care transportă arme sunt parte din război. Cel puțin până la glezne. Cei care antrenează soldații uneia dintre părți sunt băgați în asta până la genunchi.” Detalii aici

UPDATE 07.12 Ucraina neagă afirmația Rusiei că ar fi ucis 600 de soldați ucraineni

Au existat rapoarte despre bombardamente, noaptea trecută la Kramatorsk, dar Moscova nu a oferit nicio dovadă care să susțină afirmația că a ucis sute de soldați ucraineni, arată un articol publicat de BBC.

Ucraina a etichetat drept „propaganda” afirmația rusă că a ucis sute de soldați ucraineni într-un atac. Moscova a susținut, fără să furnizeze nicio dovadă, că o „lovitură în masă cu rachete” în orașul Kramatorsk din est a ucis peste 600 de militari ucraineni. A mai spus că este o răzbunare pentru un atac ucrainean asupra unei baze rusești, atac care a ucis zeci de soldați ruși în ziua de Anul Nou. Detalii aici

UPDATE 06.28 Ministerul Apărării din Regatul Unit a raportat pe 8 ianuarie că, în ultimele săptămâni, forțele ruse au extins fortificațiile defensive în regiunea Zaporijia de-a lungul liniei Vasylivka-Orikhkiv și mențin o grupare mare de forțe în acest sector într-un mod care sugerează că, la acest moment, comandanții ruși sunt îngrijorați de posibilitatea a unei contraofensive ucrainene majore în sudul Ucrainei. Ministerul Regatului Unit a sugerat că forțele ruse se confruntă cu două scenarii contraofensive la fel de exigente: o pătrundere ucraineană pe linia Zaporijia, care ar putea pune serios la încercare viabilitatea podului terestru rusesc care leagă regiunea Rostov de Crimeea ocupată sau o ofensivă ucraineană în regiunea Lugansk, care ar putea anula obiectivul ofensiv rus de a ocupa întregul Donbas. ISW a notat anterior indicatori ai pregătirilor pentru un efort decisiv rusesc (probabil de natură defensivă) de-a lungul liniei Svatove-Kreminna în regiunea Lugansk și a evaluat că postura forțelor ruse și prevalența structurilor defensive din regiunea Zaporijia sugerează că forțele ruse s-ar putea pregăti pentru potențiale eforturi ucrainene împotriva acestui sector.

UPDATE 06.02 Finanțatorul Grupului Wagner Yevgeny Prigojin ar putea încerca să exploateze financiar resursele naturale ucrainene din jurul Bakhmutului și folosește războiul din Ucraina pentru a-și conecta forțele militare cu oficialii regionali ruși. Un oficial nenumit de la Casa Albă a declarat pe 5 ianuarie că Statele Unite consideră că Prigojin caută să extragă sare și gips din minele din zona Bakhmut pentru câștiguri monetare. Prigojin a încercat să justifice importanța minelor din jurul Bakhmut și Soledar (pe care forțele ruse s-au străduit să le captureze de la apărătorii ucraineni) pe 7 ianuarie, afirmând că aceste mine au „apărări unice și istorice” care acționează ca o „rețea de orașe subterane”. Prigojin a adăugat că aceste mine pot găzdui personal și echipament militar până la o adâncime de 80 până la 100 de metri și a susținut că aceste mine sunt aprovizionate cu arme din Primul Război Mondial. Declarațiile lui Prigojin sunt probabil o încercare de a explica atât ritmul lent al progreselor grupării Wagner în jurul localității Bakhmut, dar poate explica parțial determinarea lui lungă și costisitoare de luni de zile de a stabili controlul zonei. Un fost ofițer și blogger rus l-a criticat pe Prigojin și pe comandanții ruși, afirmând că toată lumea știa despre existența acestor mine atunci când elaborează un plan ofensiv și a respins afirmația privind prezența armelor istorice în zonă. ISW a raportat anterior că un alt silovic rus, liderul cecen Ramzan Kadyrov, încearcă să-și asigure oportunități de afaceri în Mariupolul ocupat.

UPDATE 05.19 Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat pe 8 ianuarie că Rusia intenționează să înceapă producția internă de drone iraniene.

UPDATE 04.20 Forțele ruse au continuat contraatacurile pentru a recâștiga pozițiile pierdute de-a lungul liniei Svatove-Kreminna pe 8 ianuarie. Șeful regiunii Lugansk, Serhiy Haidai, a declarat pe 8 ianuarie că forțele ruse au transferat mai multe batalioane din zona Bakhmut în zona Kreminna.

UPDATE 03.44 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în jurul Bakhmutului și de-a lungul periferiei de vest a orașului Donețk. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a declarat la 8 ianuarie că forțele ruse nu controlează Soledar, iar alte surse oficiale ucrainene au raportat că forțele ucrainene au capturat poziții rusești lângă Bakhmut. Milbloggeri proeminenți ruși și-au exprimat opinii divergente cu privire la potențialul de încercuire rusă a lui Bakhmut. Un alt blogger rus a mai remarcat că, chiar dacă forțele ruse și trupele Wagner vor pune mâna pe Soledar, Prigojin și armata rusă va pierde strategic din cauza angajării celor mai bune forțe într-o luptă de uzură.

Citește și: Cine conduce echipa ONU însărcinată să ancheteze dacă Rusia a comis crime de război în Ucraina

UPDATE 02.12 Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a susținut pe 7 ianuarie că 300 de membri ai personalului OMON cecen Akhmat-1 au fost dislocați în Ucraina.

UPDATE 01.36 Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au folosit muniții incendiare pentru a lovi infrastructura civilă din orașul Herson peste noaptea de 7-8 ianuarie.

UPDATE 00.58 Inginerii energeticieni ruși au ajutat la bombardarea infrastructurii Ucrainei - Ukrenergo

Inginerii energeticieni ruși au participat la planificarea atacurilor masive cu rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Volodymyr Kudrytskyi, președintele consiliului de administrație al NEC „Ukrenergo”, a declarat acest lucru într-un interviu pentru Financial Times. Potrivit acestuia, inginerii ruși cunoșteau rețeaua electrică a Ucrainei „ca pe propria lor mână”, deoarece, înainte de începerea invaziei la scară largă, aceasta a fost combinată cu sistemele energetice ale Rusiei și Belarusului. „Atacurile au fost planificate și efectuate nu numai de armata rusă, ci și de industria energetică rusă”, a spus Kudrytskyi. El a mai spus că Federația Rusă nu vizează centralele electrice, ci nodurile cheie ale sistemului de transport. Potrivit președintelui consiliului, acum experții ucraineni în energie înțeleg mai bine strategia rusă, așa că încearcă să minimizeze consecințele atacurilor. Începând cu 10 octombrie, invadatorii ruși au bombardat masiv instalațiile de infrastructură critică din Ucraina. După un alt atac din 23 noiembrie, Uraina a suferit o întrerupere de curent. În decembrie, s-a raportat că 702 obiective de infrastructură critică au fost avariate în țară. Din acest motiv, în regiuni apar des întreruperi planificate și de urgență. Potrivit lui Oleksandr Kharchenko, directorul Centrului de Cercetare Energetică, restaurarea completă a sistemului energetic al Ucrainei, dacă bombardarea este oprită, poate dura un an sau mai mult. În plus, guvernul ucrainean ia în considerare posibilitatea creării unui sistem energetic descentralizat .

UPDATE 00.19 Invocarea de către Ministerul Apărării din Rusia de recurgere la represalii pentru multe dintre operațiunile sale a creat o buclă de feedback negativ cu membri proeminenți ai spațiului informațional rus pro-război. La începutul campaniei masive de lovituri împotriva infrastructurii critice ucrainene din octombrie 2022, Ministerul Apărării din Rusia a folosit o încadrare similară de „răzbunare” împotriva atacurilor ucrainene revendicate asupra podului din strâmtoarea Kerci și a altor infrastructuri rusești. Ministerul Rusiei a folosit parțial această încadrare pentru a atenua cererile crescânde din partea comunității pro-război pentru a „răzbuna” acțiunile ucrainene, dar a provocat o serie de răspunsuri din partea bloggerilor subliniind alte situații pentru care Ministerul Rusiei ar trebui să se „răzbune” în mod egal. Ministerul Rusiei a creat astfel o buclă de feedback negativ, în care încearcă să răspundă succeselor ofensive ucrainene printr-o acțiune discretă, de răzbunare, ofensivă, care apoi expune Ministerul la critici continue din partea bloggerilor militari ruși nemulțumiți, subliniind convingerile lor că Ministerul acționează. într-un mod greșit sau la evenimentul greșit. Răspunsul Ministerului Rusiei la lovitura de la Makiivka este o continuare clară a acestui model de recurgere la represalii care a expus încă o dată conducerea militară rusă la critici ferme cu privire la conduita sa în război.

ȘTIRE INIȚIALĂ Încercările Ministerului Rusiei de a revendica faptul că forțele rusești au răspuns cu succes la lovitura ucraineană din 31 decembrie împotriva pozițiilor ruse din Makiivka, printr-o dublă lovitură în Kramatorsk generează și mai mult nemulțumire în spațiul informațional rusesc. Ministerul Rusiei a anunțat pe 8 ianuarie că forțele ruse au efectuat o „operațiune de răzbunare” împotriva forțelor ucrainene pentru lovitura din 31 decembrie asupra Makiivka, care a ucis până la 400 de soldați mobilizați din cauza eșecurilor comenzii ruse și a practicilor slabe de dispersare a personalului. Ministerul Rusiei a susținut în mod fals că lovitura de răzbunare a vizat mai multe puncte de desfășurare temporară ucraineană din Kramatorsk, regiunea Donețk și a ucis peste 600 de militari ucraineni. Această afirmație este falsă – un reporter finlandez a vizitat locul bombardamentului din Kramatorsk pe 8 ianuarie și a remarcat că a fost lovită o școală goală. Mai mulți bloggeri militari ruși au răspuns negativ la afirmația Ministerului Rusiei, subliniind că Ministerul Rusiei prezintă adesea afirmații frauduloase și au criticat conducerea militară rusă pentru că a inventat o poveste pentru a „răzbuna” bombardamentul de la Makiivka în loc să tragă la răspundere conducerea rusă responsabilă pentru pierderi.