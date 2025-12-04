Culoarea anului 2026, anunțată de Institutul Pantone. Ce simbolizează „Cloud Dancer”

Pantone Color Institute a ales o nuanță de alb, „Cloud Dancer”, drept culoarea anului 2026.

Institutul Pantone, care este considerat o autoritate de vârf în domeniul culorilor, prognozând tendințele și oferind consultanță mărcilor, a descris nuanța ca fiind „un alb echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”.

Pe măsură ce influența tehnologiei asupra vieții de zi cu zi se strânge, Cloud Dancer reprezintă o „influență calmantă într-o societate frenetică, care redescoperă valoarea considerației măsurate și a reflecției liniștite”, a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al institutului, pentru CNN.

Culoarea „semnifică dorința noastră pentru un nou început”, a spus Eiseman.

Pentru echipa de experți a institutului, totul este filtrat prin lentila culorii. Astfel, în fiecare an, începând din 1999, programul a încercat să „evidențieze modul în care ceea ce se întâmplă în macrocultura noastră la un moment dat este exprimat prin limbajul culorii”, a declarat Laurie Pressman, vicepreședintele institutului, pentru CNN.

Pentru a alege o culoare a anului, ei trec prin referințe culturale, politice și stilistice actuale, se stabilesc asupra unei familii de culori și apoi se concentrează asupra nuanței exacte - acordând o atenție deosebită și numelui acesteia.

"Numele culorii este esențial. În momentul în care auzi un nume care descrie o culoare, îți creezi instantaneu o imagine", a declarat Pressman.

Această nuanță precisă de alb, cu „echilibrul său egal de nuanțe reci și calde”, a fost aleasă cu atenție, a adăugat ea.

„Dacă am fi optat pentru un alb mai strălucitor din punct de vedere optic, nu numai că ne îndepărta de sentimentul natural și de onestitatea și autenticitatea pe care le căutăm... dar aproape că vorbește despre sterilitate și izolaționism, pentru că este rece”, a spus ea.

În timp ce diferite nuanțe de alb au fost mult timp omniprezente în modă, Cloud Dancer întruchipează în mod special siluetele evazate și țesăturile naturale precum penele, a spus Eiseman.

Unele dintre aceste tendințe sunt deja în evidență. O mulțime de pene au fost prezente la Gala Met din acest an, inclusiv, cel mai memorabil, pe trena lungă a extraordinarei rochii albe a Dianei Ross.

Rochia Louis Vuitton a Emmei Stone de la Festivalul de Film de la Veneția a avut un tiv cu bule, în timp ce cântăreața și compozitoarea Rosalía a preferat modele albe, curate, plutitoare, în timpul promovării albumului său „Lux”, aclamat de critici, luna trecută.

Și în designul interior, Eiseman descrie Cloud Dancer ca fiind „claritate fără răceală, structură fără severitate”, care se potrivește bine cu materiale naturale precum lemnul și piatra.

Alegerile anterioare pentru culoarea anului Pantone au inclus Mocha Mousse din 2025, „un maro moale infuzat cu o căldură senzorială și reconfortantă”, și Peach Fuzz, „un ton ușor, fructat care evocă pacea și seninătatea”, în 2024.