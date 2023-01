Drama tinerilor rămași invalizi din cauza războiului. Cum sunt tratați veteranii ucraineni marcați pe viață de ororile trăite

Dmitro Polovian a râs în timp ce unul dintre medicii săi încerca să bage o minge în coș, dar în schimb a trimis mai multe ricoșeuri pe pânza de biliard. Chiar și jucând pentru prima dată dintr-un scaun cu rotile, Polovian părea pregătit să câștige.

În timp ce pădurile din vestul Ucrainei se întunecau în afara ferestrei, pentru o scurtă clipă războiul a părut departe pentru pacientul și echipa medicală.

La marginea acestui oraș liniștit din regiunea Rivne, zeci de bărbați și femei care au supraviețuit unora dintre cele mai grave traume ale acestui război încep să își facă socotelile cu costul personal al conflictului asupra trupurilor lor și cu drumul lung și dificil către reconstruirea vieții pe care au avut-o înainte, scrie The Guardian.

Centrul unde se află aceștia este singurul din Ucraina dedicat reabilitării veteranilor cu leziuni ale coloanei vertebrale. Mulți dintre ei sosesc cu trauma fizică agravată de tulburări de stres post-traumatic cauzate de războiul brutal din tranșee sau de perioadele petrecute în captivitate în Rusia ca prizonieri de război.

Războiul face tot mai multe victime

Dmitro Polovian, în vârstă de 25 de ani, a lucrat la căile ferate până la invazia la scară largă a Moscovei din februarie 2022. Luptând în afara Hersonului în iulie, unitatea sa a căzut într-o ambuscadă, a fost luat prizonier de ruși și, după o operație la Sevastopol, a petrecut trei luni pe un pat de spital în orașul Simferopol din Crimeea.

„Ca prizonier de război, te simți foarte singur", a spus el. „Prima săptămână este cea mai grea, pentru că te îngrijorează faptul că prietenii și familia ta nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dacă ești în viață sau pe moarte".

În octombrie, a venit acasă în cadrul unui schimb de prizonieri, iar la sfârșitul lunii decembrie, după ce a fost tratat în mai multe spitale diferite, a ajuns la clinica de reabilitare.

Pe măsură ce artileria rusă a lovit liniile ucrainene pe tot parcursul anului 2022, listele cu răniți s-au mărit rapid. În noiembrie, spitalul din Rivne a dublat oficial dimensiunea unității de la 50 la 100 de paturi.

O echipă de experți străini care ajută la consilierea și formarea personalului medical ucrainean sugerează că ar trebui să se dubleze din nou pentru a deservi 200 de veterani. Canada, care are o populație de dimensiuni similare cu cea a Ucrainei, are aproximativ 1.000 de paturi în unitățile de reabilitare a coloanei vertebrale și este o țară în pace, a declarat Andrei Krassioukov, profesor de medicină fizică și reabilitare la Universitatea British Columbia la clinică.

Militanții din Ucraina sunt de acord. „Nu este nici pe departe suficient - există încă o coadă întreagă de oameni care așteaptă un pat la centru", a declarat Oksana Koliada, colonel în retragere și fost ministru al afacerilor veteranilor, care este director de proiect pentru veterani în cadrul organizației neguvernamentale Opportunities Space.

Cum a luat naștere centrul

Este un mic miracol că acest centru există. Andrii Badarak, un dublu medaliat cu aur la înot la o competiție recentă de tip Warrior Games pentru veteranii răniți, își termină propria reabilitare acolo și se pregătește să se alăture echipei de terapie.

În urmă cu șapte ani, când glonțul unui lunetist i-a zdrobit coloana vertebrală în timpul unei bătălii în afara Mariupolului în 2016, nu existau centre de reabilitare în Ucraina pentru genul său de leziuni. S-a mutat de la un spital la altul, încercând să își șteargă amintirile. „În primii doi ani, am băut", a spus el. „Dacă acest loc ar fi existat în 2016. Atunci era numai tristețe".

A ajuns din întâmplare în ceea ce pe atunci era doar un alt spital pentru veterani, parte a unui sistem de asistență medicală militară. După anul 2014, forțele susținute de Vladimir Putin au încercat să divizeze părți din estul Ucrainei, iar o nouă generație de veterani răniți a avut nevoie de tratament. Managerii spitalului au văzut că era nevoie de ceva nou.

„Mulți soseau cu leziuni ale coloanei vertebrale. Așa că am decis să creăm un centru de reabilitare, deoarece nu exista așa ceva în Ucraina", a declarat directorul spitalului, Andrii Burachyk.

Aceasta era o moștenire a atitudinii din perioada Uniunii Sovietice față de persoanele cu dizabilități, care erau tratate ca o rușine care trebuia ascunsă, potrivit directorului medical Oksana Kirichuk. Aceasta a însemnat că în Ucraina nu s-a pus prea mult accent pe reabilitare, chiar și în condițiile în care practicile medicale specializate s-au dezvoltat în Occident.

Exista o piscină care putea fi folosită pentru terapie, dar, în afară de asta, membrii echipei trebuiau să învețe pe parcurs. Chiar și unele dintre primele echipamente au fost făcute chiar de ei înșiși, din lemn, iar acestea sunt încă în uz, deoarece încearcă să trateze cât mai mulți veterani posibil.

Ei au acumulat rapid expertiză, în parte prin schimburi cu centre internaționale de excelență, inclusiv cu centrul de reabilitare al armatei britanice din Selly Oak, Birmingham, și în parte prin presiunea sumbră a necesității, cu un flux constant de pacienți care intră pe ușă.

Ajutorul psihologic, esențial în vindecarea rănilor

Există, de asemenea, o echipă de psihologi și psihiatri, care reprezintă o parte esențială a tratamentului pentru leziunile care schimbă vieți. „Oricât de puternic ai fi fost din punct de vedere mental înainte de accidentare, nu ai cum să treci peste asta fără ajutor psihologic", a declarat Kirichuk.

Badarak a spus: „Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu viața mea". El a găsit acel scop în înot și glumește spunând că Kirichuk a trebuit să îl tragă în bazin la început. Dar, odată intrat în apă, a descoperit capacitatea de a se mișca din nou liber: „Nu a trebuit să învăț din nou cum să înot."

Singura lui plângere este că șederile la centru, de obicei de trei-patru luni, ar trebui să fie mai lungi. „Ai nevoie de cel puțin un an pentru a-ți reveni în simțiri și a-ți accepta noua realitate. Am văzut că în SUA există centre în care oamenii petrec cel puțin un an."

El dorește să continue să extindă și să îmbunătățească centrul. Este în curs de a crea primul atelier specializat în scaune cu rotile din țară, fiecare atelier fiind adaptat individual pentru un pacient în funcție de înălțimea, greutatea, leziunile pe care le are.

În afara celor două clădiri principale, complet renovate și conectate printr-un tunel accesibil persoanelor în scaun cu rotile, se află 40 de cabane în pădure. Pacienții se pot caza aici, ca un prim pas spre viața independentă pe care o au ca scop final.

Într-o țară aflată în război, nevoile veteranilor răniți nu vor face decât să crească. Kievul nu a publicat cifre recente privind soldații răniți, dar un consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut în decembrie că cel puțin 10.000 de soldați au fost uciși, ceea ce înseamnă că este aproape sigur că există zeci de mii de răniți.

„Este absolut vital să se efectueze o reabilitare de înaltă calitate, deoarece acești bărbați și femei sunt viitorul țării noastre", a declarat fostul ministru al afacerilor veteranilor, Koliada.