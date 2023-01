Mărturiile voluntarilor din minoritățile etnice care luptă împotriva Moscovei: „Știm cine sunt rușii”

Voluntari ceceni, tătari din Crimeea și alții din minorități etnice din fostele Republici Sovietice s-au arătat dornici să lupte contra Moscovei pentru a răzbuna nedreptățile istorice, relatează NYT.

Un batalion de voluntari este instruit de un comandant ucrainean, dar printre recruții care se antrenează undeva în afara Kievului sunt și tătari ceceni.

Armata ucraineană a primit în rândurile sale mii de voluntari inclusiv cetățeni străini, dar cei precum refugiații ceceni din Rusia și georgienii care au istoric de opoziție față de Rusia condusă de Vladimir Putin formează un segment special.

„Am văzut ce se întâmpla", a declarat Muslim Madiyev, un comandant adjunct cu barbă căruntă al batalionului cecen. „Ucraina nu duce lipsă de oameni, dar am simțit că trebuie să ne alăturăm și noi, și să participăm la acest război."

Mulți dintre acești voluntari trăiau în Ucraina înainte de război - veniți fie pentru a munci acolo, fie pentru a căuta refugiu în fața oprimării politice din propria țară. Unii dintre ei însă au avut nevoie de viză și de permis de ședere. La început, dorința lor de a lupta pentru Ucraina a stârnit suspiciuni în rândul armatei ucrainene, aflată în alertă din cauza unor potențiali sabotori.

Batalionul cecen

Voluntarii nu s-au alăturat întâmplător Kievului și simt că locul lor e în acest război în care Ucraina respinge agresiunea Moscovei. Madiyev, un veteran al celor două războaie din Cecenia, a fost un asociat al lui Dzjohar Dudaiev, fostul general sovietic care a condus lupta Ceceniei de a obține independența față de Rusia în anii `90. Exilat din Cecenia, Madiyev s-a stabilit în Ucraina în 2016.

Numit după numele regretatului lider cecen, batalionul său se numără printre unitățile cecene care s-au alăturat Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei în ultimii ani, după revolta din 2014 a separatiștilor pro-ruși în estul Ucrainei și anexarea Crimeei. Madiyev nu a dorit să dezvăluie câți luptători activi are, mulțumindu-se să spună: "Avem destui".

„Scopul nostru este eliberarea Republicii cecene Ichkeria", a declarat un luptător cecen, care și-a dat doar numele de luptă, Maga, cu referire la fosta republică autoproclamată, "și să ajutăm toate națiunile care doresc acest lucru, pentru a obține libertatea".

Tătari din Crimeea, minorități etnice și exilați ruși

Nu doar cecenii, ci și alte minorități etnice care locuiesc în număr mare în Rusia au format unități de voluntari care s-au alăturat Ucrainei pentru a respinge invazia Rusiei, precum tătarii și grupuri vorbitoare de turcă. Alți voluntari vin din Belarus, Caucaz și Asia Centrală.

Cei mai mulți dintre ei sunt motivați de nedreptăți istorice legate de lipsirea de independență și oprimarea politică a Moscovei. Cecenii și tătarii s-au numărat printre numeroasele grupuri care au fost decimate prin deportări forțate sub Stalin, în anii 1940.

Printre ei se află, într-o proporție importantă, exilați ruși, printre care naționaliști ruși și neonaziști care se opun regimului lui Putin. Un regiment de mii de belaruși include opozanți ai președintelui țării, Aleksandr Lukașenko.

Voluntarii susțin că ei acționează la ordinele armatei ucrainene și ale serviciilor de informații în condițiile în care multe dintre operațiunile lor sunt acoperite, inclusiv misiuni riscante de recunoaștere și sabotaj în spatele liniilor inamice.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, alăturarea luptătorilor străini creează o situație de câștig reciproc de experiență în ceea ce privește uneltele războiului modern.

Pe de altă parte, avantajul alăturării voluntarilor din fostele republici sovietice este mai important, iar asta din mai multe motive.

În primul rând, există avantajul lingvistic, ceea ce ușurează comunicarea cu armata ucraineană. Apoi, mulți au și experiență de luptă, cum este cazul georgienilor din Legiunea Kavkaz care a servit alături de forțele NATO în Afganistan.

În plus, faptul că ei cunosc Rusia și poporul rus îi face buni operatori sub acoperire în măsura în care în Ucraina există și un oarecare sprijin politic pentru cauza lor împotriva Moscovei.

Totuși misiunea lor e în special periculoasă pentru că operează în special în spatele liniilor inamice, riscând să fie capturați

Unul dintre cele mai recent formate batalioane de voluntari, Turan, este compus din grupuri etnice vorbitoare de limbă turcă provenite din Caucaz, Asia Centrală și Rusia. Este condus de un refugiat din Kîrgîzstan, Almaz Kudabek, care a lucrat ca frizer la bazele americane din țara sa natală și în orașul afgan Kandahar.

El spune că a recrutat azeri, tătari și uiguri chinezi și vorbește cu înflăcărare despre marginalizarea și opresiunea minorităților vorbitoare de limbă turcă în Rusia. În opinia lui, Moscova a atras în mod nedrept recruți pentru războiul din Ucraina preponderent din regiunile îndepărtate și mai sărace ale Rusiei, inclusiv din cele populate de minorități etnice vorbitoare de limbă turcă. Acestea din urmă care au fost ucise în număr mult mai mare decât etnicii ruși.

Kudabek e de părere că membrii unității sale ar putea folosi această nedreptate în avantajul lor, infiltrându-se în teritoriile ocupate de Rusia și efectuând misiuni de sabotaj și chiar dându-se drept soldați ruși.

"Vrem doar să luptăm împotriva rușilor. Știm cine sunt ei”, a spus el.

Misiuni riscante

În ciuda valorii lor evidente pentru armata ucraineană, comandanții batalioanelor etnice s-au plâns de lipsa de sprijin din partea Kievului. Liderul batalionului cecen, Madiyev, a dezvăluit că, în afară de arme și muniție, unitățile trebuie să își asigure singure hrana, combustibilul și echipamentul.

Liderul unui regiment rusesc, un naționalist de extremă-dreapta care folosește numele de cod White Rex, a declarat că s-a lovit de multiple obstacole atunci când a format unitatea la scurt timp după ce rușii au invadat țara.

Deși el și camarazii lui voluntari locuiau în Ucraina de mai mulți ani, au fost întâmpinați inițial cu suspiciune din partea ucrainenilor, care erau în stare de alertă cu privire la sabotorii ruși. „Am fost ținuți sub amenințarea armelor", a spus el. „Am avut multe întâlniri distractive și mai puțin distractive, dar eram hotărât să am acest regiment."

Dar ei au găsit și sprijin în rândul ucrainenilor.

Un grup de voluntari ucraineni, Bratstvo, a ajutat în cele din urmă regimentul rusesc să își găsească un rol nu foarte diferit de cel al celorlalte batalioane formate din minorități, operând în spatele liniilor rusești și efectuând misiuni de recunoaștere și sabotaj pentru armata ucraineană.

Cu câteva minute înainte de a pleca într-o misiune de noapte recent, White Rex a declarat că scopul său a fost întotdeauna să găsească o modalitate de a se întoarce acasă, în Rusia. Dar a spus că războiul l-a învățat că modalitatea de a se întoarce în Rusia este de a-l răsturna pe Putin și regimul său.

„Corpul voluntarilor ruși intră și distruge actualul guvern - aceasta este singura cale", a spus el. "Nu poți convinge un tiran să plece, iar orice altă forță ar fi văzută ca invadatoare".