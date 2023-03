LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rușii au înființat cel puțin 20 de centre de tortură în zonele ocupate. Negocieri pentru oferirea de garanții de securitate Ucrainei

Ar putea fi vorba de un pact de apărare propus dintre Ucraina și NATO, care ar oferi Ucrainei suficiente arme pentru a forța Rusia să se apropie de masa negocierilor, dar nu ar oferi protecție conform articolului 5 și nu ar obliga statele NATO să desfășoare forțe în Ucraina. Un astfel de acord pare să reflecte dorința de a face presiuni asupra Ucrainei să accepte un acord negociat în condiții nefavorabile.

UPDATE 06.43 Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a vorbit pe scurt cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov la summitul G20 de la New Delhi, India, pe 2 martie, despre suspendarea de către Rusia a Noului Tratat de reducere a armelor ofensive strategice (New START). Blinken a declarat că l-a îndemnat pe Lavrov să revină asupra suspendării tratatului care impune limite verificabile asupra numărului de arme nucleare cu rază intercontinentală rusă și americană. Blinken și-a exprimat disponibilitatea SUA de a colabora cu Rusia pentru controlul strategic al armelor nucleare, indiferent de statutul războiului din Ucraina sau de relația SUA-Rusia. Blinken a cerut separat Rusiei să-și oprească războiul în Ucraina și să vină la masa negocierilor și să-l elibereze americanul Paul Whelan. Cu toate acestea, este foarte puțin probabil ca oficialii ruși să continue discuții semnificative pentru a restabili NEW START. Foarte probabil, Kremlinul încurajează temerile de escaladare nucleară și suspendarea NEW START în speranța de a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina și de a încetini transferurile de ajutoare militare promise. Este extrem de puțin probabil ca Rusia să folosească arme nucleare, dar face în mod obișnuit amenințări cu o escaladare nucleară cu credibilitate scăzută într-un efort de a intimida Occidentul și de a face apel la baza sa ultranaționalistă, așa cum a raportat anterior ISW.

UPDATE 06.16 CNN a transmis pe 2 martie că autoritățile ruse de ocupație au creat o rețea și o metodologie complexă și extinsă de torturare a civililor ucraineni pentru a constrânge cooperarea cu autoritățile ruse, citând anchetatori și supraviețuitori ai torturii rusești. CNN a transmis că autoritățile ruse de ocupație au instituit o represiune în trei etape: a forțelor de ordine, mai întâi reținându-i și chiar ucigând pe cei identificați ca fiind cei mai capabili să reziste, apoi reținând și deportând ucraineni cu afilieri mai reduse la rezistență și, în cele din urmă, reprimând identitatea și manifestările culturale ucrainene, promovând în același timp identități rusești și patriotism. CNN a transmis că autoritățile ruse au înființat cel puțin 20 de centre de tortură în zonele ocupate, ca parte a unei campanii dedicate pentru „stingerea” identității ucrainene. CNN a mai transmis că autoritățile ruse de ocupație au desfășurat eforturi de constrângere mai extinse în orașul Herson decât în zone precum Bucea, regiunea Kiev, din cauza duratei ocupației ruse.

UPDATE 05.52 Forțele ruse au continuat atacurile limitate la nord-est de Kupiansk și își întăresc pozițiile de frontieră în regiunea Belgorod. Un blogger afiliat Kremlinului a susținut la 1 martie că forțele ruse au respins o încercare ucraineană de a recâștiga poziții în Hryanykivka (la aproximativ 16 km nord-est de Kupiansk). Statul Major ucrainean a raportat pe 2 martie că forțele ruse continuă să fortifice poziții în zonele de frontieră ale Oblastului Belgorod și stabilesc bariere antitanc.

UPDATE 05.17 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în jurul Kreminnei pe 2 martie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Kreminna, Bilohorivka (la aproximativ 13 km sud de Kreminna) și Spirne (la aproximativ 32 km sud de Kreminna). Corespondenții de război ruși au susținut că elementele probabile ale Diviziei a 98-a Aeropurtate de Gardă din Rusia din regiunea Ivanovo încearcă să avanseze printr-o linie de front dens apărată, în direcția Kreminna. Bloggeri ruși au indicat, de asemenea, că elementele Brigăzii a 3-a SPETSNAZ de Gardă și grupurile de recunoaștere ale Diviziei 144 de Infanterie Motorizată de Gardă a Armatei a 20-a de arme combinate de gardă din districtul militar de vest continuă să opereze pe linia Svatove-Kreminna. Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că focul de artilerie rusă a oprit o operațiune de contraofensivă ucraineană de cinci ore în apropiere de Kreminna și că elementele aeriene ruse au capturat fortificații ucrainene nespecificate în zonă la 1 martie. Un alt blogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ruse au capturat înălțimi nespecificate în zona rigolei Balka Juravka, la nord-vest de Kreminna.

UPDATE 04.48 Șeful Administrației Oblastului Lugansk, Serhiy Haidai, a raportat că forțele ruse și-au concentrat o parte semnificativă din echipamentul lor militar greu în Oblastul Lugansk, dar nu au putut să folosească cea mai mare parte a sa din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe front. Haidai a adăugat că rușii folosesc vehicule de luptă blindate Terminator și tancuri T-90M în direcția Kreminna, ceea ce indică faptul că forțele ruse continuă să acorde prioritate acestei direcții pentru un avans. Haidai a mai declarat că eforturile Rusiei de a ataca în grupuri mici pe linia frontului, în regiunea Lugansk nu au succes, ducând la pierderi în rândul personalului și al echipamentelor militare.

UPDATE 04.21 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în jurul Bakhmutului pe 2 martie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins asalturile rusești în apropiere de Bakhmut, Orikhovo-Vasylivka (11 km nord-vest de Bakhmut), Dubovo-Vasylivka (7 km nord-vest de Bakhmut), Khromove (3 km vest de Bakhmut). Bakhmut) și Ivanivske (6 km vest de Bakhmut). Atacul rusesc respins de lângă Khromove sugerează că forțele ruse au avansat probabil la nord-vest de Bakhmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 martie indică faptul că forțele ruse probabil și-au asigurat câștiguri la sud de Dubovo-Vasylivka. Un blogger rus a susținut că luptătorii Grupului Wagner au avansat în direcția Hryhorivka (10 km nord-vest de Bakhmut) și Bohdanivka (6 km vest de Bakhmut) și au condus operațiuni ofensive în apropiere de Fedorivka (17 km nord-vest de Bakhmut), Rozdolivka (17 km nord de Bakhmut) și Vesele (18 km nord-est de Bakhmut). Imaginile geolocalizate publicate pe 2 martie indică faptul că forțele ruse au avansat probabil în estul Bakhmut.Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în sudul Bakhmutului, deplasându-se spre nord de Opytne (4 km sud de Bakhmut), în partea de est a orașului și în nordul Bakhmutului, deplasându-se spre sud de la Yahidne (2 km nord de Bakhmut). Imaginile geolocalizate publicate pe 2 martie indică faptul că forțele ruse probabil au avansat în apropiere de Bila Hora (la 13 km sud-vest de Bakhmut). Bloggeri ruși au susținut că luptătorii Wagner au condus atacuri în direcția Bila Hora și Chasiv Yar (la 12 km vest de Bakhmut) și încearcă să taie o secțiune a autostrăzii T0504. Forțele ruse par să fi redus temporar eforturile de a-l încercui pe Bakhmut din sud-vest, precum și din nord-est și ar putea, în schimb, să-și concentreze presiunea pe forțele ucrainene pentru a le forța să se retragă din oraș concentrându-se pe ofensiva din nord-est. Forțele ruse au intensificat operațiunile ofensive în periferia de nord și suburbiile orașului Bakhmut în ultimele săptămâni și au asigurat câștiguri în aceste zone. Forțele ruse nu au avansat mai aproape de autostrada T0504 dintre Bakhmut și Chasiv Yar în acest timp, după o perioadă de operațiuni intensificate la sud-vest de Bakhmut la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2023. În mod similar, bloggerii ruși și-au mutat atenția de la operațiunile rusești pentru a captura Ivanivske și pozițiile de-a lungul autostrăzii T0504 către operațiunile rusești din nordul Bakhmut. în special cele concentrate pe capturarea lui Khromove. Forțele ruse ar trebui probabil să captureze atât Ivanivske, cât și Khromove pentru a întrerupe liniile de comunicație terestre ucrainene (GLOC) în Bakhmut și pentru a încercui complet gruparea ucraineană din oraș. Forțele ruse ar putea încerca să facă presiuni asupra forțelor ucrainene din Bakhmut pentru a efectua o retragere tactică prin autostrada T0504 și, prin urmare, și-au redus eforturile de a încercui așezarea prin capturarea și a Ivanivske. Dubla învăluire a lui Bakhmut ar necesita probabil angajamente suplimentare de forță de luptă și echipamente, iar forțele ruse ar putea intenționa să evite costurile suplimentare ale unei potențiale încercuiri. Cu toate acestea, forțele ruse continuă să atace de-a lungul liniei T0504 și pot relua eforturi mai concertate în această direcție.

UPDATE 03.36 Oficialii ucraineni stabilesc condiții informaționale pentru o potențială retragere din Bakhmut, dar nu au indicat că forțele ucrainene intenționează să părăsească orașul. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a declarat pe 2 martie că forțele ucrainene vor efectua o retragere tactică de la Bakhmut dacă va fi nevoie să facă acest lucru. Cherevaty a declarat că principalul obiectiv al forțelor ucrainene este obținerea de rezultate strategice și a reamintit că forțele ucrainene au eliberat cantități mari de teritoriu în regiunea Harkov și în jurul Lyman, regiunea Donețk în urma ofensivei costisitoare a Rusiei de a captura Severodonețk și Lysychansk în regiunea Lugansk. ISW a evaluat anterior că apărarea ucraineană a Bakhmutului este o operațiune solidă din punct de vedere strategic pentru a forța forțele ruse să mărească forța de luptă și echipamentul adus, epuizându-le apoi în atacuri costisitoare pentru a captura un oraș de importanță operațională limitată. Forțele ucrainene au atins deja acest obiectiv strategic și continuarea apărării ucrainene a orașului va rămâne solidă din punct de vedere strategic, atâta timp cât costurile deținerii orașului nu depășesc un anumit prag. Oficialii ucraineni continuă să sublinieze că forțele ucrainene au opțiunea de a efectua o retragere controlată din Bakhmut, dacă o consideră necesară.

UPDATE 03.03 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul periferiei de vest a orașului Donețk pe 2 martie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes lângă Avdiivka, la 7 km nord-est de Avdiivka, lângă Kamianka și Vesele și la 27 km sud-vest de Avdiivka, lângă Sieverne. Vodyane, Nevelske și Marinka. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 martie indică faptul că forțele ruse probabil și-au asigurat câștiguri marginale la nord-est de Vodyane (8 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut că elemente ale Diviziei 150 de infanterie motorizată a Armatei a 8-a Combinate din Districtul Militar de Sud continuă să asalteze pozițiile ucrainene din Marinka și că elemente ale Diviziei 20 de infanterie motorizată a Armatei a 8-a Combinate încearcă să avanseze la sud de oraș.

UPDATE 02.50 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în vestul regiunii Donețk pe 2 martie. Imaginile geolocalizate publicate pe 1 martie indică faptul că forțele ruse au făcut probabil progrese marginale în apropiere de Vuhledar (30 km sud-vest de orașul Donețk). Statul Major ucrainean a raportat pe 2 martie că forțele ruse continuă să desfășoare operațiuni ofensive în vestul regiunii Donețk și încearcă să creeze condiții pentru a desfășura operațiuni ofensive ulterioare în zone nespecificate din această secțiune a frontului. Soldații ucraineni au declarat la 1 martie că forțele ruse efectuează atacuri în apropiere de Vuhledar de cel puțin cinci ori pe zi în grupuri mici de 10 soldați sau mai puțin, dar sunt în mare parte în defensivă în zonă.

UPDATE 02.24 Forțele ruse au continuat să efectueze focuri de rutină la vest de Hulyaipole și în regiunile Kherson, Mykolaiv și Dnipropetrovsk pe 2 martie. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au lovit o zonă rezidențială din orașul Zaporijia cu o rachetă S-300, dar bloggerii ruși au susținut că racheta a fost o rachetă de apărare aeriană ucraineană. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse continuă să încerce să creeze condiții pentru operațiuni ofensive într-o zonă nespecificată din sudul Ucrainei. ISW nu a observat indicii că forțele ruse se pregătesc să reia un efort ofensiv susținut în regiunea Zaporijia sau orice efort ofensiv în regiunea Herson.

UPDATE 01.34 Surse ruse au susținut că forțele ruse au doborât două UAV-uri ucrainene care au vizat o unitate militară rusă nespecificată în Saky, Crimeea, peste noapte. Surse ruse, inclusiv Ministerul rus al Apărării, au susținut că forțele ruse au doborât 10 UAV-uri ucrainene care vizau Saky și Evpatoria (20 km nord-vest de Saky) pe 1 martie.

UPDATE 00.26 Autoritățile ruse par să fie îngrijorate de o pierdere tot mai mare de influență în Serbia, unde Rusia a lucrat pentru a o integra în sfera sa de influență, de mulți ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe (MAF), Maria Zakharova, a declarat pe 2 martie că rapoartele despre faptul că autoritățile sârbe au transferat în secret muniție pentru sistemele de rachete cu lansare multiplă (MLRS) în Ucraina sunt o problemă ce produce „cea mai profundă îngrijorare”. Media rusă a susținut la 27 februarie că firma sârbă de apărare Krusik a furnizat Ucrainei peste 3.500 de rachete Grad MLRS, dar a susținut că nu este clar că firma Krusik știa că Ucraina este cumpărătorul final al rachetelor. Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, a răspuns plângerii prealabile a președintelui sârb, Alexander Vucic, conform căreia Wagner Group recrutează în Serbia, susținând că niciun sârb nu a servit în Wagner Group în 2023 și a spus că Vucic „a făcut o criză de furie în zadar”. Plângerile privind eforturile de recrutare ale Grupului Wagner în Serbia sunt un factor în posibila reconsiderare de către Vucic a legăturilor strânse ale Serbiei cu Rusia, după cum a raportat recent ISW.

ȘTIRE INIȚIALĂ Cancelarul german Olaf Scholz a declarat pe 2 martie că Germania negociază cu aliații pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate, dar nu a oferit detalii suplimentare cu privire la aceste garanții propuse. Scholz a subliniat că pactul va funcționa numai dacă Ucraina va prevala în război. Scholz a menționat garanțiile de securitate în timp ce a criticat China pentru că nu a condamnat invazia rusă a Ucrainei și a cerut autorităților chineze să facă presiuni asupra Rusiei să retragă forțele ruse din Ucraina. Declarațiile lui Scholz sunt în concordanță cu rapoartele privind un pact de apărare propus dintre Ucraina și NATO, care ar oferi Ucrainei suficiente arme pentru a forța Rusia să se apropie de masa negocierilor, dar nu ar oferi protecție conform articolului 5 și nu ar obliga statele NATO să desfășoare forțe în Ucraina. ISW a evaluat recent că un astfel de acord pare să reflecte dorința de a face presiuni asupra Ucrainei să accepte un acord negociat în condiții nefavorabile.