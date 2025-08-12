Andrei Caramitru, semnal de alarmă despre IQ-ul românilor: „Se rezolvă doar cu iod”

Economistul Andrei Caramitru a publicat pe Facebook o analiză în care afirmă că România se confruntă cu un nivel scăzut al IQ-ului mediu, situat între 87 și 91. „Aproape ultimii din Europa”, spune el, citând date din testele PISA și din studii internaționale.

Potrivit lui Caramitru, distribuția IQ-ului pe curba lui Gauss arată că aproximativ 40% din români sunt analfabeți funcțional (IQ sub 85), iar 15% se încadrează la retard mintal clinic (IQ sub 75).

„Fix, dar fix cât iese și pe testele PISA, (care de fapt sunt tot un test de IQ doar că denumit un pic diferit)”, susține economistul.

Acesta împarte populația în trei categorii: zona urbană (50% din populație, IQ mediu 100 – echivalent cu media europeană), zona rurală majoritară (40% din populație, IQ mediu 80) și „valorile pe care nu le putem numi: IQ 74 mediu (meta analiza pe toate studiile făcute)”.

Caramitru afirmă că aceste diferențe explică rata scăzută de promovare a bacalaureatului, abandonul școlar ridicat din mediul rural și modul în care oamenii se raportează la viața civică și politică.

„Problema rurală este inimaginabil de gravă. O zic toți de la Cuza încoace, în fiecare epocă asta a fost problemă structurală a țării. Vorbiți cu orice profesor expus la rural sau la valori și vă va explica un pic mai mult… Dacă vreți să aveți confirmare și nu mă credeți - căutați singuri pe Google, pe Chat GPT, pe ce vreți voi”, spune el.

Rezolvarea propusă de Caramitru

Economistul oferă și niște soluții pentru situația în care se află țara noastră. În opinia sa, printre cei mai importanți factori ar fi alimentația echilibrată.

„Problema e că nu e “rezolvabil” prin educație. Se rezolvă doar cu iod, alimentație echilibrată când sunt mici, expunere la stimuli avansați (nu la dat cu sapa sau stat la birt în sat ci la mediul urban) și durează ohohoho multe generații. Și nu garantează nimeni ceva. E profund structural, e o acumulare genetică. E groaznic”, a scris el.

Andrei Caramitru a mai oferit explicații suplimentare și în comentariile postării publicate pe Facebook.

„Explicația pentru situația asta e așa: - am ieșit ultimii din Europa din iobăgie. Eram prin 1870 cei mai rurali și cei mai analfabeti din toată Europa. - adică - timp de forever - 80-90% din populație a avut alimentație mizeră și stimul intelectual zero (dădeau cu sapa, cam atât) - foarte puțini stau lângă un râu sau lângă mare ca să aibă alimentație cu iod (care ajută imens cognitiv în timp). Chestia asta în sute / mii de ani se acumulează și uite rezultatul.”