Dmitri Medvedev avertizează că livrarea de avioane NATO Ucrainei echivalează cu a intra în război împotriva Rusiei

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO împotriva punerii la dispoziția Ucrainei a avioanelor de luptă şi asigurarea întreținerii lor în Polonia, spunând că acest lucru ar echivala cu a intra în război împotriva Rusiei, informează Reuters.

"Şi oricine decide livrarea (şi repararea) unor astfel de echipamente sau mijloace de distrugere, precum şi mercenarii şi instructorii militari străini, vor trebui să fie consideraţi o ţintă militară legitimă", a scris el joi pe Telegram.

Acesta, a spus el, a fost probabil singurul lucru care i-a oprit pe "infantilii de occidentali" să furnizeze avioane şi arme cu rază lungă de acţiune "dependenţilor de droguri de la Kiev".

El nu se aşteaptă, totuşi, ca ei să reziste mult timp,"pentru că tentaţia de a distruge Rusia este mare", a spus Medvedev, care este actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Apropo, am studiat de asemenea destul de bine armele inamicului care au fost luate ca trofee şi dezmembrate până la ultimul şurub în birourile noastre de proiectare militară. Am extras o mulţime de lucruri utile pentru noi - am întors experienţa inamicului spre avantajul nostru'', spunea Medvedev la sfârșitul lunii trecute cu referire la estimările occidentale că Rusia își epuizează stocurile de rachete.

Dmitri Medvedev a fost perceput ca destul de liberal în perioada în care a exercitat funcţiile de prim-ministru şi preşedinte. El afişează însă acum o poziţie dură în contextul războiului, observatorii estimând că, prin această atitudine, încearcă să îşi asigure poziţia în structura de putere din Federaţia Rusă.