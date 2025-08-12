search
Marți, 12 August 2025
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela Rădulescu

Publicat:

Asigurarea de viață uriașă încheiată de Felix Baumgartner, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost încasată de familia sa, în timp ce Mihaelei Rădulescu i-au revenit bunuri cu valoare sentimentală.

Felix Baumgartner şi Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de 12 ani. FOTO: arhivă
Felix Baumgartner şi Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de 12 ani. FOTO: arhivă

Felix Baumgartner, celebru pentru saltul său istoric din stratosferă, a acumulat de-a lungul vieții o avere impresionantă, estimată la aproximativ 250 de milioane de euro. Pe lângă aceasta, din cauza naturii riscante a activității sale, sportivul a încheiat o poliță de asigurare de viață foarte generoasă, în valoare de 500 de milioane de euro.

Tragedia a lovit pe 17 iulie, când Baumgartner a suferit un accident fatal în Italia, în timpul unui zbor cu parapanta, iar după decesul său, a devenit cunoscut faptul că polița de asigurare de viață a fost activată și, astfel, o sumă uriașă urma să fie moștenită de către cei apropiați lui.

Potrivit ProTV, cele 500 de milioane de euro au fost încasate de familia sportivului, care a ales să păstreze discreția asupra detaliilor privind împărțirea acestei sume, iar Mihaela Rădulescu, femeia cu care Baumgartner a avut o relație de aproximativ 12 ani, a primit obiecte cu o valoare sentimentală și simbolică.

Printre acestea se numără mai multe medalii obținute de sportiv, unul dintre echipamentele folosite în competiții și un ceas de colecție, dar niciun bun material semnificativ din punct de vedere financiar.

Conform legislației din Austria, țara natală a lui Felix Baumgartner, bunurile și averea defunctului sunt împărțite conform ordinii legale a moștenitorilor. Deși sportivul nu a fost căsătorit și nu a avut copii, averea sa ar putea reveni părinților, fraților sau altor rude apropiate, cum ar fi fratele său mai mic, Gerard Baumgartner.

Astfel, deși Mihaela Rădulescu a fost o prezență importantă în viața lui Felix Baumgartner, din punct de vedere legal moștenirea substanțială va reveni rudelor acestuia.

Familia continuă să păstreze o atitudine rezervată și discretă cu privire la întreaga situație, respectând, în același timp, dorința fostului sportiv și intimitatea celor implicați.

Imagini emoționante publicate de Mihaela Rădulescu

FOTO Captură Instagram
FOTO Captură Instagram

Mihaela Rădulescu postează pe rețelele sociale imagini și mesaje emoționante care amintesc de cei 12 ani petrecuți împreună. La aproape o lună de la pierderea acestuia, Mihaela îi aduce un omagiu, evocând momentele speciale și legătura profundă care i-a unit, marcată de pasiunea comună pentru aventuri și sporturi extreme, care, din păcate, i-a adus și sfârșitul.

Fosta prezentatoare TV a postat pe Instagram o serie de story-uri emoționante. Într-un video înaintea unui salt, îi spune „Te iubesc! Și abia aștept să te văd acolo!”, iar în alt story  Mihaela redă o declarație a lui Felix în zbor: „Uite, acolo jos este iubita mea! Este al naibii de frig, iubito! Te iubesc!”

Vedete

