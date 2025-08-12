Video Întâlnire cu vedere la ghețar. Trump și Putin ar putea discuta la un resort de lux din Alaska

Stațiunea exclusivistă Alyeska Resort, situată în orășelul montan Girdwood, în apropierea Munților Chugach, ar putea găzdui, pe 15 august, o întâlnire cu potențial geopolitic major: președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar urma să se întâlnească într-un cadru informal, dar extrem de atent supravegheat.

Informația a apărut inițial în publicația locală The Alaska Landmine, care citează surse neoficiale și semnalează că în perioada 12–16 august nu se mai pot face rezervări la resortul amintit. Dispariția completă a disponibilității din calendarul de rezervări ar putea indica pregătiri pentru un eveniment de nivel înalt.

Potrivit datelor publice, stațiunea Alyeska a fost fondată în 1994 și se află la aproximativ o oră de mers cu mașina de Anchorage, cel mai mare oraș al statului Alaska. Complexul, care are aspectul unui castel montan, oferă 299 de camere distribuite pe opt etaje și atrage anual mii de turiști, grație combinației dintre lux și peisajele spectaculoase.

Discreție, lux și simboluri geopolitice

Trump a anunțat oficial data întâlnirii — 15 august — prin intermediul rețelei sale Truth Social, pe 9 august. Liderul republican a descris întrevederea drept „mult așteptată”. Confirmarea a venit ulterior și din partea consilierului președintelui rus, Iuri Ușakov. Deși niciuna dintre părți nu a făcut publice detalii despre locul exact al întâlnirii, toate indiciile conduc către Alyeska Resort.

Resortul oferă o gamă variată de facilități — de la centre spa și restaurante de lux, la activități în aer liber precum schi, snowboarding, pescuit sau plimbări cu sania trasă de câini. Cele mai luxoase camere, din categoria Black Diamond Club, situate la ultimele etaje, oferă vedere panoramică asupra munților și văii. Un apartament standard de lux poate costa până la 3.300 de dolari pe noapte, iar suita de top, denumită „Glacier”, se închiriază cu peste 6.000 de dolari pe noapte.