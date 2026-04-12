LIVE TEXT Alegeri decisive în Ungaria. Se așteaptă o participare record la scrutinul care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare Orban

Alegătorii din Ungaria au început să voteze duminică dimineață într-un scrutin parlamentar considerat decisiv pentru viitorul politic al premierului Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani.

Procesul electoral este urmărit cu atenție în capitalele europene și la Washington, relatează AFP, citată de Agerpres.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 6:00 și se vor închide la ora 19:00. Aproape 7,5 milioane de alegători din țară și peste 500.000 din străinătate sunt chemați la urne pentru a alege între cinci partide, într-un sistem electoral mixt, considerat favorabil formațiunii de guvernământ Fidesz.

Sondajele independente arată un avans semnificativ pentru partidul Tisza, condus de conservatorul pro-european Peter Magyar, care a reușit în doi ani să construiască o mișcare capabilă să concureze serios cu premierul naționalist Viktor Orban. Instituțiile apropiate guvernului anticipează însă o nouă victorie pentru coaliția Fidesz-KDNP.

Tensiuni în tabăra lui Viktor Orban

În tabăra Fidesz se simt însă tensiuni, în ciuda sprijinului primit de la președintele american Donald Trump. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost prezent săptămâna aceasta la Budapesta, unde a criticat interferența „birocraţilor de la Bruxelles”. La rândul său, Donald Trump a transmis mesaje în care promite să pună „puterea economică” a Statelor Unite în sprijinul lui Viktor Orban, pe care îl consideră un apărător al „civilizaţiei occidentale”.

Sursă de inspirație pentru mișcările de extremă dreapta din mai multe țări

Viktor Orban, care promovează modelul de „democrație iliberală”, este privit drept o sursă de inspirație pentru mișcările de extremă dreapta din mai multe țări. Relațiile sale apropiate cu președintele rus Vladimir Putin și criticile constante la adresa sancțiunilor UE împotriva Rusiei au tensionat relațiile cu Bruxelles-ul, care a înghețat miliarde de euro destinate Ungariei.

În campania electorală, premierul a promis continuarea măsurilor împotriva „organizaţiilor false ale societăţii civile, a jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor corupţi”. Dacă va obține un nou mandat, „va însemna în mod clar o alunecare spre autoritarism”, apreciază Andrea Szabo, de la Centrul Universitar de Științe Sociale ELTE.

Orban s-a prezentat și ca un scut împotriva Ucrainei, acuzând Kievul că ar încerca să atragă Ungaria în conflict. Totuși, pe fondul stagnării economice și al acuzațiilor de corupție, mesajul nu pare să fi convins o parte a electoratului. „Fidesz a decis să ducă o campanie pur negativă”, spune Andrea Szabo, remarcând că discursul formațiunii s-a concentrat aproape exclusiv pe tema războiului.

Alegeri decisive în Ungaria: chiar dacă Viktor Orbán pierde, revenirea la democrația liberală rămâne incertă

Peter Magyar: „Daţi o şansă schimbării!”

De cealaltă parte, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a parcurs țara în ultimele luni, promițând reforme în sănătate și educație.

„Daţi o şansă schimbării!”, a îndemnat Magyar la un miting, angajându-se să combată corupția și să reconstruiască instituțiile democratice. „Este important să existe cu adevărat o nouă eră, o Ungarie nouă, locuibilă”, a declarat un susținător, Daniel Pasztor, pentru AFP.

Dar nu toți alegătorii împărtășesc această viziune.

„O victorie la Tisza ar fi cu adevărat teribilă pentru Ungaria”, a spus Attila Szoke, taximetrist, la un miting al lui Viktor Orban.

Analiștii se așteaptă ca prezență la urne să fie una ridicată, estimată la aproximativ 75%. Rezultatele parțiale sunt așteptate după închiderea secțiilor, însă, în cazul unei competiții strânse, numărătoarea finală ar putea întârzia anunțarea câștigătorului, potrivit Consiliului Electoral Național.

Opoziția a ridicat semne de întrebare privind corectitudinea procesului electoral, atrăgând atenția aupra unor posibile interferențe rusești și cumpărarea de voturi. La rândul său, Viktor Orban a acuzat partidul Tisza de „conspiraţie cu serviciile de informaţii străine”.

Ce relevanță au pentru România aceste alegeri

Amintim că politologul Sorina Soare, de la Universitatea din Florența, explică, pentru „Adevărul”, cine pornește cu prima șansă și ce relevanță au pentru România aceste alegeri.

Nu este foarte clar dacă țara noastră ar avea de beneficiat și în ce măsură din victoria unuia dintre cei doi, Viktor Orbán sau Péter Magyar. Ultimul a surprins într-o măsură cu declarații din care a răzbătut naționalismul, un naționalism chiar mai pronunțat decât în cazul lui Orbán. A dovedit-o și cu marșul său din România, când a ajuns la Oradea și Arad, în încercarea de a mobiliza electoratul care vota în Ungaria.

„Este adevărat că Magyar are și el un discurs naționalist. Acest lucru este unul dintre elementele care ar putea explica succesul său politic în Ungaria. Și de aceea îi este mai ușor să câștige poate și alegerile, pentru că este credibil pe anumite teme naționale”, punctează experta.