Avertisment înainte de alegerile din Ungaria. Un ONG semnalează sute de conturi false în acțiune. Cine îl împinge în faţă pe Viktor Orban

O rețea de conturi false, activă în mai multe campanii electorale recente din Europa, a fost reorientată către Ungaria, unde este folosită pentru a susține conținut favorabil premierului Viktor Orbán pe platforma X înaintea alegerilor din 12 aprilie. Informația a fost făcută publică de organizația Alliance4Europe, specializată în monitorizarea și combaterea dezinformării online, notează Agerpres citând AFP.

Potrivit ONG-ului, este vorba despre câteva sute de conturi false, administrate în principal din afara Europei, mai exact din Nigeria și din alte state din Africa de Vest, dar și din Asia. Acestea nu acționează întâmplător, ci fac parte dintr-un mecanism bine organizat, care a fost deja folosit în alte contexte electorale pentru a influența vizibilitatea unor mesaje politice, mai spun activiştii.

„Gestionate în principal din Nigeria şi alte ţări vest-africane şi asiatice, reţeaua a fost reorientată sistematic în timpul alegerilor din Europa pentru a amplifica artificial conţinut de extremă dreapta, pro-rus şi anti-sistem”, a semnalat organizația într-un comunicat.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, ea a fost observată ulterior acţionând prin folosirea aceluiaşi modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a adăugat Alliance4Europe.

Concret, aceste conturi funcționează automatizat și coordonat, urmărind să influențeze algoritmii platformei. Ele urmăresc în mod constant conturi pro-Orban și pro-ruse în limba maghiară și redistribuie masiv conținutul acestora, crescând artificial vizibilitatea mesajelor respective și amplificându-le impactul în rândul utilizatorilor.

Aceste semnale apar într-un moment sensibil pentru scena politică din Ungaria, unde campania electorală a fost deja marcată de acuzații privind posibile ingerințe externe, în special din partea Rusiei. Experții vorbesc despre indicii care sugerează existența unor eforturi constante de sprijin pentru Viktor Orbán.

Premierul ungar, aflat la putere din 2010, candidează pentru un nou mandat la alegerile parlamentare programate pentru duminică. În același timp, principalul său contracandidat, Péter Magyar, un politician conservator cu orientare pro-europeană, este creditat cu un avans semnificativ în sondajele independente.