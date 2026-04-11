Alegeri decisive în Ungaria: chiar dacă Viktor Orbán pierde, revenirea la democrația liberală rămâne incertă

Alegătorii din Ungaria sunt chemați la urne duminică, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai strânse din ultimii ani. Premierul Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani, s-ar putea confrunta cu o înfrângere electorală - însă o eventuală schimbare de guvern nu garantează o revenire rapidă la democrația liberală, scrie The Guardian.

Principalul său rival, Péter Magyar, a câștigat rapid vizibilitate politică după intrarea sa în scenă în 2024, pe fondul unui scandal care i-a implicat pe fosta președintă Katalin Novák și pe fostul ministru al Justiției, Judit Varga. Liderul partidului Tisza a capitalizat nemulțumirile legate de situația economică, serviciile publice și acuzațiile de corupție, urcând constant în sondaje.

Rezultatul rămâne incert

Totuși, deși formațiunea sa pare să aibă șanse reale, rezultatul rămâne incert. Sistemul electoral este considerat dezechilibrat, după ani în care partidul de guvernământ, Fidesz, a modificat regulile în favoarea sa. Printre măsurile criticate se numără redesenarea circumscripțiilor electorale și extinderea dreptului de vot pentru diaspora, majoritar favorabilă Fidesz.

În acest context, nu este clar dacă un eventual avantaj în voturi pentru Tisza s-ar traduce într-o majoritate parlamentară solidă. Iar fără o majoritate de două treimi, desființarea arhitecturii politice construite de Orbán ar fi extrem de dificilă.

În ultimii ani, Fidesz a consolidat controlul asupra instituțiilor-cheie, inclusiv asupra Curții Constituționale și a unor autorități publice importante. În plus, președintele Tamás Sulyok, considerat apropiat de partidul de guvernământ, ar putea reprezenta un obstacol suplimentar, având posibilitatea de a retrimite sau bloca legislația.

Situația ar putea semăna cu cea din Polonia, unde guvernul condus de Donald Tusk s-a confruntat cu dificultăți în implementarea reformelor după înfrângerea partidului conservator. Alegerea președintelui Karol Nawrocki a complicat și mai mult procesul, prin blocarea unor inițiative legislative.

În Ungaria, provocările ar putea fi și mai mari, având în vedere durata și profunzimea controlului exercitat de Fidesz asupra statului.

Perspectivele unei schimbări ideologice majore sunt limitate

Chiar și în cazul unei victorii electorale, perspectivele unei schimbări ideologice majore sunt limitate. Péter Magyar provine dintr-un mediu conservator și a fost membru al Fidesz timp de peste două decenii, fiind considerat apropiat, din punct de vedere ideologic, de fostul său partid.

Analizele privind activitatea formațiunii Tisza în Parlamentul European sugerează poziții similare cu cele ale Fidesz în chestiuni precum migrația sau relația cu Ucraina. Programul partidului include, de asemenea, opoziția față de unele politici europene privind migrația și extinderea UE.

În plan intern, deși o parte semnificativă a susținătorilor săi provin din zona liberală și de stânga, noul parlament ar putea fi dominat în continuare de partide de dreapta, inclusiv formațiuni radicale.

Pe acest fundal, analiștii avertizează că așteptările trebuie temperate. Chiar dacă guvernarea se schimbă, o revenire completă la democrația liberală este puțin probabilă pe termen scurt.

În cel mai optimist scenariu, Ungaria ar putea reveni la un sistem democratic electoral funcțional. Însă transformarea profundă a instituțiilor și a culturii politice — după mai bine de un deceniu și jumătate de guvernare Orbán — rămâne o perspectivă mai îndepărtată.