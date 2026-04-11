„Rușii, acasă!”, strigătul care zguduie Ungaria. 100.000 de oameni, în stradă la Budapesta, împotriva lui Viktor Orban, înaintea alegerilor

Un strigăt colectiv, încărcat de istorie și furie, a răsunat la Budapesta, unde peste 100.000 de oameni s-au adunat, vineri, cu doar două zile înaintea unor alegeri decisive pentru viitorul Ungaria. Nu a fost doar un concert, ci o demonstrație de forță civică, dominată de o generație tânără care pare hotărâtă să schimbe direcția țării.

„Ruszkik haza!” – „Rușii, acasă!” – sloganul-simbol al revoltei anticomuniste din 1956 a revenit în forță, scandat de mulțime și scris pe zidurile pasajelor subterane din capitală. De această dată, mesajul nu este doar o amintire istorică, ci un protest direct față de apropierea tot mai vizibilă a premierului Viktor Orbán de Moscova.

Evenimentul-maraton, desfășurat pe parcursul a șapte ore în celebra Piață a Eroilor, a reunit peste 50 de artiști cunoscuți pentru pozițiile lor critice față de guvernarea naționalist-populistă. Organizatorii, reuniți sub umbrela Mișcării de Rezistență Civică, au transmis un mesaj clar: participarea la vot și schimbarea puterii.

Mulțimea, formată în mare parte din tineri, a scandat constant lozinci antiguvernamentale, iar atmosfera a depășit granițele unui simplu eveniment cultural. Peste 100.000 de persoane au urmărit, în paralel, transmisia live.

„Ascult acești artiști zilnic, dar acum cel mai important este scopul politic”, a declarat o tânără participantă, subliniind nevoia de a arăta cât de mulți sunt cei care consideră că „a venit timpul ca acest sistem să se încheie”.

La un miting electoral desfășurat în orașul Nagykanizsa, liderul opoziției, Péter Magyar, a stârnit reacții puternice după ce a ironizat prezența presei ruse.

„Le urez bun venit reprezentanților propagandei ruse. Bucurați-vă de libertatea din Ungaria – și de schimbarea de regim care urmează!”, a declarat acesta, potrivit presei locale.

Replica a fost întâmpinată de mulțime cu scandări puternice: „Rușii, acasă!”, slogan care, în contextul actual, capătă o nouă semnificație, pe fondul relațiilor tot mai apropiate dintre guvernul de la Budapesta și Moscova.

Același mesaj a fost adresat direct și lui Viktor Orbán, în timpul altor mitinguri electorale, într-un climat tensionat alimentat de informații privind colaborarea autorităților ungare cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Controversele s-au amplificat

Controversele s-au amplificat după apariția unei înregistrări audio în care ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ar fi discutat cu Serghei Lavrov și ar fi transmis documente sensibile legate de procesul de aderare al Ucraina la Uniunea Europeană. Informații similare au fost relatate anterior și de The Washington Post, care susține că Budapesta ar fi informat periodic Moscova despre discuțiile interne ale Uniunii Europene.

Pe acest fond, tensiunile politice au atins un nou nivel înaintea alegerilor parlamentare. Cu doar două zile înainte de scrutin, peste 100.000 de oameni au participat la un concert-maraton organizat în Piața Eroilor din Budapesta – transformat într-o amplă manifestație antiguvernamentală.

Evenimentul, care a durat șapte ore, a reunit peste 50 de artiști cunoscuți pentru criticile la adresa regimului Orbán. Fiecare a interpretat câte o piesă cu mesaj politic, într-un apel direct către cetățeni de a merge la vot și de a produce schimbarea.

Mulțimea, formată în special din tineri, a scandat în mod repetat lozinci împotriva guvernului, iar „Ruszkik haza!” a devenit refrenul dominant al serii.

„Ascult acești artiști în fiecare zi, dar acum cel mai important este scopul politic”, a spus o tânără participantă. „Trebuie să arătăm câți suntem cei care credem că acest sistem și-a încheiat timpul.”

Organizatorii, reuniți în cadrul Mișcării de Rezistență Civică, au transmis că fiecare moment artistic a fost conceput ca o critică la adresa „regimului corupt” și ca un semnal că „epoca impunității se apropie de sfârșit”.

Participarea masivă și atmosfera tensionată

Participarea masivă și atmosfera tensionată reflectă o nemulțumire profundă, în special în rândul tinerilor. În paralel, peste 100.000 de persoane au urmărit evenimentul online.

Se conturează tot mai clar o ruptură între generații: tinerii cer în mod deschis schimbarea, în timp ce o parte importantă a electoratului mai în vârstă continuă să susțină actuala putere.

Popularitatea lui Viktor Orbán și a partidului său, Fidesz, este în scădere, pe fondul stagnării economice, al scandalurilor de corupție și al apariției unui adversar politic puternic.

Acesta este reprezentat de partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Péter Magyar, care reușește să mobilizeze tot mai mulți alegători și este perceput ca cea mai serioasă provocare la adresa celor aproape două decenii de dominație politică a lui Orbán.

Artiștii prezenți pe scenă au transmis, la rândul lor, mesaje directe. „Toată lumea s-a săturat. Toți sunt pregătiți să schimbe acest sistem și să transmită un mesaj clar”, a declarat unul dintre muzicieni, criticând apropierea de Rusia ca pe o trădare a valorilor europene.

Versurile pieselor interpretate au surprins starea de spirit a unei societăți în fierbere: nemulțumire, dar și speranța că schimbarea este posibilă.

„Șoptit în tramvaie, scris pe ziduri, pe străzi ude de ploaie – toată lumea știe: ajunge. La final, toate regimurile cad.”

Alegerile de duminică sunt văzute drept un moment de cotitură. Pentru prima dată în aproape două decenii, Viktor Orbán riscă să piardă puterea, într-un climat tensionat, în care strada pare să fi decis deja: schimbarea nu mai este doar o opțiune, ci o revendicare.