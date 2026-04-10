Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană

Un nou episod din zona unde politica se întâlnește cu mondanul captează atenția presei franceze. Jordan Bardella, considerat unul dintre favoriții pentru alegerile prezidențiale din Franța, ar trăi o poveste de dragoste cu prințesa italiană Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies, potrivit revistei Paris Match.

Publicația a dedicat coperta ediției din această săptămână relației dintre cei doi, prezentând fotografii realizate în timpul unei vacanțe recente în Corsica. Titlul – „Idila pe care nimeni nu o aștepta” – sugerează o dezvăluire atent construită, cu toate ingredientele unui „scoop” mediatic.

De altfel, zvonurile privind o posibilă relație circulă încă din ianuarie, când cei doi au fost văzuți împreună la un eveniment organizat la Paris cu ocazia bicentenarului ziarului Le Figaro. În aparițiile publice ulterioare, Bardella a evitat constant subiectul, insistând că viața sa privată reprezintă „ultimul spațiu de libertate”.

Articolul din Paris Match lasă însă să se înțeleagă că relația este acum asumată oficial — o mișcare care nu pare întâmplătoare, în contextul în care liderul partidului Rassemblement National ar putea intra în cursa prezidențială anul viitor.

Scenariul depinde de o decizie a instanței privind Marine Le Pen, figura istorică a formațiunii, care riscă să fie declarată ineligibilă din cauza unei condamnări legate de utilizarea fondurilor europene. Sondajele indică faptul că oricare dintre cei doi ar avea șanse reale la câștigarea alegerilor.

Clarificarea vieții personale a candidatului devine esențială

Comentatorii politici atrag atenția că, într-o astfel de campanie, clarificarea vieții personale a candidatului devine esențială — inclusiv în perspectiva rolului de primă doamnă. În același timp, nu este exclus ca partidul să încerce să gestioneze din timp eventualele reacții ale electoratului, având în vedere diferența de statut dintre cei doi.

Prințesa Maria Carolina, în vârstă de 22 de ani, este fiica prințului Carlo, duce de Castro, și face parte din Casa de Bourbon-Două Sicilii, o fostă familie regală care a condus sudul Italiei în secolul al XIX-lea, înainte de unificarea țării. Titlurile sale nu au însă recunoaștere oficială în Italia contemporană.

Tânăra aristocrată, descendentă îndepărtată a regelui Louis XIV, a crescut între Roma, Monte Carlo și Paris. Potrivit informațiilor publice, este implicată în proiecte culturale și filantropice și are o prezență activă în mediul online, unde este urmărită de sute de mii de persoane. Vorbește mai multe limbi străine și manifestă un interes constant pentru lumea modei.

În paralel, parcursul lui Jordan Bardella este prezentat în contrast: provenit dintr-un cartier modest din Saint-Denis, el este adesea descris drept produsul unei ascensiuni sociale bazate pe ambiție și disciplină.

Revista Paris Match conturează imaginea unui cuplu atipic, aflat la intersecția dintre două lumi diferite: „pe de o parte, un politician venit din rândul oamenilor; pe de altă parte, o prințesă din înalta aristocrație”.

Potrivit publicației, cei doi s-ar fi cunoscut anul trecut, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

Paris Match aparține grupului controlat de miliardarul Bernard Arnault, liderul conglomeratului de lux LVMH — un detaliu care adaugă o notă suplimentară de interes unei povești deja intens mediatizate.