Kuleba a negat zvonurile despre fuga în Polonia. De ce fostul șef al diplomației ucrainene a părăsit țara

Presa italiană a difuzat informații despre presupusa plecare a fostului ministru ucrainean de externe Dmîtro Kuleba în Polonia. El a negat, confirmând că se află în Coreea și participă la evenimente internaționale.

Pe pagina sa de Instagram din Stories, Dmîtro Kuleba a postat un videoclip în care a negat zvonurile despre o „evadare” și a arătat că se află în Coreea de Sud pentru World Knowledge Forum, o conferință la care a fost invitat în urmă cu aproximativ cinci luni.

În urmă cu un an, presa a scris despre presupusa sa plecare în Statele Unite, ceea ce nu a fost adevărat.

„Se pare că se formează o tradiție, pe de o parte este neplăcută, pe de altă parte chiar puțin amuzantă. O dată pe an, apar titluri că Kuleba a fugit undeva. În urmă cu aproximativ un an, au apărut titluri că Kuleba a fugit în Statele Unite. Acum există titluri că a fugit în Polonia, nu a scăpat. De fapt, sunt în Coreea, vă voi arăta chiar și o insignă, Forumul Mondial al Cunoașterii, aceasta este o conferință mare la care am fost invitat”, a spus Kuleba în videoclip, potrivit focus.

În plus, Kuleba a adăugat că va participa la un eveniment în Polonia, după care se va întoarce la Kiev. El i-a invitat pe cei care doresc să-l cunoască pe 20 septembrie la evenimentul Curaj, unde va vorbi despre tema „Puterea generației noastre”.

Reamintim că publicația italiană Corriere della Sera a raportat că Kuleba ar fi plecat în Polonia cu mașina de la Kiev, cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a decretului care interzice foștilor diplomați să călătorească în străinătate.

Mai târziu, serviciul de presă al lui Dmîtro Kuleba a declarat că această informație nu este adevărată.

Pe 3 septembrie, guvernul a adoptat o rezoluție care interzice plecarea foștilor diplomați cu rang de ambasador extraordinar și plenipotențiar, dar Kuleba a părăsit țara înainte de intrarea sa în vigoare, trecând prin Polonia într-o călătorie de afaceri.