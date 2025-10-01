Kremlinul contestă legitimitatea alegerilor din Moldova și le compară cu cele din România. „O înfrângere a Occidentului”

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au stârnit reacții dure la Kremlin. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au contestat legitimitatea scrutinului, acuzând manipulări flagrante și implicarea directă a Occidentului.

Într-o declarație pentru Radio Sputnik, Maria Zaharova a calificat alegerile drept „o rușine” și o „înfrângere globală a Occidentului”. Ea a acuzat actuala guvernare de la Chișinău că exercită presiuni asupra opoziției și a comparat situația cu scrutinul din România.

„Văd și citesc diverse evaluări ale alegerilor. Unii spun că este un eșec al forțelor non-occidentale, alții vorbesc despre un triumf al forțelor occidentale. Eu cred că este o înfrângere globală a Occidentului. Desigur, este un eșec. Totul s-a făcut într-un mod atât de deschis și dictatorial, încât nimeni nu poate dovedi contrariul. Este un eșec, un alt pas înapoi al Occidentului, care, la fel ca în România, va rămâne în istoria politicii occidentale”, a afirmat Zaharova, potrivit TASS.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a mai subliniat că opoziția este persecutată în Moldova, prin măsuri punitive care variază de la hărțuire până la încarcerare.

„Spațiul informațional este curățat, spațiul politic este epurat, iar cei care promovează propria agendă sunt eliminați complet”, a spus Zaharova.

Ea a comparat situația cu tratamentul aplicat fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație criminală, afirmând că „în Franța sunt mai inventivi, în Moldova se aplică aceeași schemă până la banalitate absolută”.

„Am o comparație, o capcană de politică șoareci. Oamenii au fost atrași cu promisiunea democrației, iar apoi au fost prinși și pedepsiți cu aceeași schemă: șapte ani pentru toată lumea”, a adăugat Zaharova, referindu-se la condamnările aplicate unor lideri ai opoziției moldovene.

La rândul său, Serghei Lavrov a calificat scrutinul drept „fraudulos”.

Într-o intervenție la reuniunea Clubului Valdai de la Soci, șeful diplomației ruse a declarat: „Alegerile sunt frauduloase. Sunt uimit de modul în care voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”.

El a adăugat că Maia Sandu „a fost mult timp purtătoarea de cuvânt a retoricii antiruse”.