Duminică, 22 Februarie 2026
Kievul lovește din nou în spatele liniilor rusești: nave, avioane și artilerie rusă, vizate în teritorii ocupate

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Într-un nou val de lovituri asupra teritoriilor ocupate, armata ucraineană anunță că a vizat nave, aeronave și sisteme de artilerie rusești în Crimeea și în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Statul Major General al Ucrainei a transmis pe 21 februarie că atacurile fac parte dintr-o campanie „sistematică” de diminuare a capacității de luptă a forțelor ruse.

Navă lovită în Sevastopol/FOTO:X
Navă lovită în Sevastopol/FOTO:X

Lovituri în apropiere de Sevastopol

În Crimeea ocupată, în apropiere de Sevastopol, ar fi fost lovite două nave rusești de patrulare de tip Proiect 22460 „Hunter”, din clasa Rubin, aflate în dotarea Gărzii de Coastă. Acestea sunt concepute pentru a combate amenințări de suprafață și aeriene și au mai fost ținta atacurilor ucrainene în trecut.

Mai la nord, în zona Ievpatoria, două aeronave Be-12 „Ceika” au fost lovite pe aerodromul unei uzine de reparații aviatice. Avionul amfibiu, proiectat în epoca sovietică pentru lupta antisubmarin, este echipat cu sisteme complexe de detecție și a fost utilizat în misiuni deasupra Mării Negre. Ucraina mai anunțase distrugerea unor astfel de aparate în septembrie 2025.

Autoritățile de la Kiev nu au precizat ce tip de armament a fost folosit în atacurile recente, iar amploarea exactă a pagubelor este încă evaluată.

Sistem distrus în Zaporojie: „coșmarul” orașelor de pe front

În regiunea Zaporojie, forțele ucrainene susțin că au distrus un sistem rusesc de lansatoare multiple de rachete Tornado-S – echivalentul rusesc al HIMARS. Sistemul are o rază de acțiune de până la 120 de kilometri și utilizează rachete de înaltă precizie, fiind considerat unul dintre cele mai periculoase mijloace de lovire la distanță aflate în arsenalul Moscovei.

Robert „Maghiar” Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a descris aceste lansatoare drept „un coșmar pentru Harkov, Zaporojie, Sumî, Herson, Nikopol și alte orașe pașnice ale Ucrainei”, acuzând Rusia că le folosește pentru a teroriza populația civilă din zonele apropiate liniei frontului.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să reducă sistematic potențialul de luptă al agresorului, privându-l de capacitatea de a desfășura operațiuni ofensive”, a transmis Statul Major.

În timp ce luptele continuă de-a lungul frontului sudic și în jurul Peninsulei Crimeea, fiecare astfel de anunț marchează nu doar o confruntare militară, ci și o bătălie pentru controlul strategic al Mării Negre și al regiunilor ocupate.

Ucraina a atacat un depozit de petrol din Lugansk

Ucraina a atacat un depozit de petrol din Luhansk, ocupat de Rusia, în noaptea de 22 februarie, a relatat canalul de știri Telegram Exilenova+.

Un incendiu puternic a izbucnit la unitate peste noapte în urma unor greve și a continuat până dimineața, a relatat publicația , citând locuitori locali.

Kievul atacă în mod regulat zonele adânci din Rusia și din teritoriile ocupate ale Ucrainei, în efortul de a diminua puterea de luptă a Kremlinului.

Ucraina consideră siturile energetice ale Moscovei drept ținte militare, deoarece acestea finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În Republica Udmurtia din Rusia, armata ucraineană a lansat o operațiune peste noapte , atacând Uzina de Mașini Votkinsk, un centru cheie de producție de rachete cu rază lungă de acțiune de tip croazieră Flamingo, a confirmat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 21 februarie.Canalele de știri Telegram și autoritățile locale au relatat că, în noaptea de 18 spre 19 februarie, Ucraina ar fi atacat un depozit de petrol din regiunea Pskov din Rusia și ar fi lansat rachete asupra orașului Belgorod, provocând pene de curent în anumite părți ale orașului.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pentru Kyiv Independent că atacul asupra depozitului de petrol din Velikiye Luki a fost opera unității lor de vehicule aeriene fără pilot „Alpha”, care a reușit să se descurce prin rețelele anti-drone răspândite peste instalație.„Asemenea operațiuni reprezintă un element de slăbire sistematică a potențialului militar al Federației Ruse”, a scris sursa SBU într-un comunicat.

