Atac terorist la Liov: 24 de răniți și o polițistă ucisă

Două explozii au zguduit orașul Liov din vestul Ucrainei pe 22 februarie, rănind 24 de persoane și ucigând o polițistă , într-un atac pe care autoritățile l-au numit terorist.

Totul s-a petrecut pe strada Danîlișîna, în apropierea centrului comercial „Magnus”, la câțiva pași de Orașul Vechi – zonă frecventată zilnic de localnici și turiști. Primele echipaje de poliție au ajuns la fața locului în urma unui apel privind o posibilă spargere. Atunci s-a produs prima explozie. După sosirea celui de-al doilea echipaj, a urmat a doua deflagrație.

Procuratura din regiunea Liov a confirmat că o polițistă în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața.

Tânăra era originară din Volînia și se mutase împreună cu părinții în Herson. A absolvit Universitatea de Stat a Afacerilor Interne din Liov și a fost agent de patrulare – mai întâi în regiunea Herson, iar din 2023 în regiunea Liov. În toamna anului trecut se căsătorise; soțul ei este, la rândul său, polițist.

Primarul orașului, Andrii Sadovîi, a anunțat inițial 14 răniți spitalizați, ulterior bilanțul fiind actualizat la 15, iar apoi la 24 de persoane rănite. Exploziile au avariat o autospecială de poliție și un autoturism civil, iar unda de șoc a spart geamuri în clădirile din jur.

„În urma exploziilor din Liov, există morți și răniți în rândul forțelor de ordine”, au transmis autoritățile. Deocamdată, nu a fost indicat public cine s-ar afla în spatele atacului, ancheta fiind în desfășurare.

Într-un oraș considerat mult timp unul dintre cele mai sigure din vestul Ucrainei, violența a lovit în plin, chiar în inima comunității. Iar în spatele cifrelor reci rămâne destinul frânt al unei tinere de 23 de ani, care își începuse viața de familie și cariera sub semnul datoriei.

Forțele de ordine l-au reținut pe presupusul autor al exploziilor

Ofițerii de aplicare a legii, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, l-au reținut pe presupusul autor al a două explozii de pe strada Danilișina din centrul orașului Liov, în noaptea de duminică, 22 februarie, a declarat ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.

Potrivit acestuia, femeia a fost reținută în centrul raional. Klimenko a subliniat că printre victime se numără nu doar polițiști, ci și civili. În prezent, organele de drept identifică și alte persoane implicate în atacul terorist.