Meghan Markle avea impresia că va deveni regină înaintea lui Kate Middleton. „Credea că, odată ce se căsătorește în familia regală, va fi Dumnezeu”

Potrivit jurnalistului specializat în familia regală Tom Bower, Ducesa de Sussex ar fi crezut că, într-o zi, va ajunge regină înaintea lui Kate Middleton, deși Prințul Harry era al cincilea în linia de succesiune la tron, scrie revista Wonderwall.

„Chiar a crezut că ea, nu Kate, ar trebui să fie următoarea regină după moartea regelui Charles al III-lea”, a declarat autorul volumului Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, în cadrul podcastului „Kinsey Schofield Unfiltered”.

„Nu putea înțelege de ce, dacă era mai frumoasă, mai inteligentă, mai muncitoare și, în general, superioară, nu ar trebui să fie ea regină”, a spus Bower. „Și detesta ideea că ea și Harry erau împinși atât de jos în ordinea succesiunii… De aceea, desigur, nu a intenționat niciodată să rămână.”

Potrivit autorului, o persoană de la curtea regală i-ar fi spus reginei Elisabeta a II-a că „Meghan Markle crede că, odată ce se căsătorește în familia regală, va deveni Dumnezeu. Ceea ce este destul de amuzant, dar, evident, ea chiar credea asta.”

Reacția cuplului

După aceste afirmații din noua carte a lui Bower, precum și alte acuzații la adresa fostei actrițe din Suits, Meghan și Harry au reacționat public.

„Comentariile lui Bower au depășit de mult granița criticii și au ajuns la o fixare”, a declarat un reprezentant al cuplului, într-un comunicat transmis pentru NBC News.

„El a afirmat public că «monarhia, de fapt, depinde de eliminarea completă a Sussexilor din viața noastră publică»”, a continuat sursa. „Și-a construit cariera elaborând teorii tot mai complexe despre oameni pe care nu îi cunoaște și nu i-a întâlnit niciodată. Cei interesați de fapte vor căuta informațiile în altă parte.”

La rândul ei, corespondenta regală Jennie Bond consideră că volumul „a atins un punct extrem de sensibil” pentru Meghan și Harry.

„În prezent, este rar ca Harry și Meghan să mai ofere reacții; preferă să ignore zgomotul și bârfele”, a scris ea pentru Daily Mirror.

„Dar, de această dată, reacția a fost rapidă și extrem de dură”, a explicat jurnalista. „Pentru Harry, orice atac la adresa soției sale este o trădare și provoacă o reacție viscerală: o va apăra până la capăt.”

„Problema este că furia sa reaprinsă și această nouă atenție asupra tuturor lucrurilor care au mers prost în ultimii ani ar putea redeschide răni vechi”, a adăugat Bond.