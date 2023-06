Regele Charles: După 30 de ani, un monarh britanic participă călare la parada „Trooping the Colour“ VIDEO

Regele Charles al III-lea participă călare la parada "Trooping the Colour", manifestare specială ce marchează ziua de naştere a suveranului britanic, la 30 de ani după ce mama sa, regina Elisabeta a II-a a călărit pentru ultima oară în cadrul acestui eveniment, transmite Agerprepres, citând DPA.

În cadrul evenimentului ce se desfăşoară conform tradiţiei în perimetrul Horse Guards Parade, la Whitehall, St James's Park, în centrul Londrei, regele Charles al III-lea defilează în calitate de colonel comandant al celor şapte regimente din cadrul Diviziei Regale de Gardă, sub privirile a peste 8.000 de spectatori, printre care şi membri ai familiei regale.

Aceasta este pentru prima oară când un rege britanic călăreşte în cadrul paradei 'Trooping the Colour' după ceremonia din 1986 când regina Elisabeta a II-a a participat călare pe armăsarul ei preferat, Burmese.

Burmese, un cadou primit de regină din partea Royal Canadian Mounted Police, a fost calul preferat pentru ocazii ceremoniale al Elisabetei a II-a timp de 18 ani. Ultima apariţie publică a reginei călare pe Burmese a fost în 1986 cu ocazia acestei parade dedicate zilei de naştere a suveranului. După 1986 regina a decis să participe la paradă din caleaşcă, fără a mai antrena un alt cal în acest scop.

Regele călăreşte de la Palatul Buckingham către Horse Guards, alături de alţi doi colonei regali: prinţul William comandantul regimentului Welsh Guards şi prinţesa Anne, aflată la conducerea regimentului de gardă The Blues and Royals. Prinţesa Anne deţine şi titlul de "gold stick in waiting" în cadrul regimentului de gardă, o poziţie formală de bodyguard al regelui.

Prinţul Edward participă de asemenea călare la paradă, în calitatea sa de colonel al Primului Batalion londonez de Gardă, format anul trecut.

Membrii călare ai familiei regale vor fi însoţiţi şi de regina Camilla şi de soţia prinţului William, Kate, dintr-o caleaşcă, alături de copiii cuplului princiar.

Membrii familiei regale vor călări în mijlocul unei escorte călare regale formată din trupe din cadrul regimentelor Household Cavalry's Life Guards şi Blues and Royals. În cadrul ceremoniei, regele va trece în revistă trupele de gardă.

Evenimentul va fi marcat cu 41 de salve de tun trase în Green Park de către regimentul Troop Royal Horse Artillery, precum şi de 62 de salve de artilerie trase din Turnul Londrei de către Honourable Artillery Company.

După ceremonie, familia regală se va întoarce la Palatul Buckingham şi va asista din balcon la un survol aviatic executat de aproximativ 70 de aeronave militare aparţinând Royal Navy, British Army şi respectiv Royal Air Force.

Parada Trooping the Colour marchează în fiecare an ziua suveranului britanic, chiar dacă nu este organizată chiar de ziua de naştere a acestuia. Ziua de naştere a regelui Charles al III-lea este la 14 noiembrie şi este sărbătorită de obicei în cadru privat.