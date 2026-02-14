Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu și sora lui Edi Iordănescu, a povestit în trecut o experiență traumatizantă pe care a trăit-o în Roma. Acum, femeia de 28 ani a mai trecut prin momente neplăcute în Dubai, pe care le-a expus pe rețelele de socializare.

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că s-a simțit inconfortabil în mai multe situații, în special în spațiile publice, în timpul unei vacanțe în cel mai mare și cel mai popular oraș al Emiratelor Unite. Maria Iordănescu a explicat că a rămas cu un gust amar, simțindu-se urmărită de bărbați la fiecare pas.

Femeile se simt vânate în Dubai

„Efectiv, nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă și ce se întâmplă în Dubai. Și-mi dau seama că nu sunt un caz singular., Ca femeie, nu poți intra într-un local, la cină sau undeva, să bei un cocktail cu o prietenă, pentru că în momentul acela toți bărbații întorc capul și se uită la tine. Te simți efectiv vânată, te simți prost, Te simți efectiv vânată, te simți prost, pentru că îți dai seama ce e în mintea acelor bărbați, ca și când tu ai fi gata să agăți pe cineva”, a scris Maria Iordănescu pe rețelele sociale.

Nu e prima dată când fiica lui Anghel Iordănescu are o experiență neplăcută într-o vacanță. Într-o ieșire la Roma, alături de soțul ei, Maria a trecut prin clipe de panică. Cei doi și-au dat seama că sunt urmăriți de doi bărbați de mai multă vreme. În timp ce Teodor a luat atitudine, ea a vrut să fugă pe celălalt trotuar, riscând să fie lovită de o mașină.