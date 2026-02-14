search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea în weekend. Sâmbătă temperaturi de primăvară, duminică frig și ninsori

0
0
Publicat:

România are parte de o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, însă de duminică vremea se schimbă radical. Un val de aer rece va traversa țara, aducând ploi, lapoviță și ninsori, mai ales la munte, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 14–21 februarie.

Stația Meteo de la Vârful Omu. FOTO Radu Manta / Facebook
Stația Meteo de la Vârful Omu. FOTO Radu Manta / Facebook

Sâmbătă, temperaturi de primăvară

Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor varia între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade, izolat, în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele nocturne se vor situa între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și izolat burniță. Spre seară și noaptea, înnorările și ploile se vor extinde dinspre vest și sud-vest, cuprinzând cea mai mare parte a țării. La munte, la altitudini de peste 1.500–1.700 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Banat, Oltenia și în masivele montane sudice se vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp, iar în Carpații Orientali și nord-vestul Moldovei vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, mai ales la munte, unde rafalele pot depăși 70–90 km/h.

În București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 13–15 grade și minime de 5–6 grade. Ziua cerul va fi variabil, iar noaptea va ploua temporar. Dimineața sunt posibile condiții de ceață.

Duminică, răcire accentuată

Duminică, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul, nordul și centrul țării, apoi în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele între -6 și 3 grade.

Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, sub formă de ploaie în sud și sud-est, mixte în rest, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–50 km/h, iar la munte de peste 60–70 km/h.

În Capitală, maxima va ajunge la 14–15 grade, însă minima va coborî spre -1…1 grad. Vor fi ploi în prima parte a zilei, iar vântul va sufla temporar cu intensificări.

Luni și marți, vreme de iarnă

Luni, răcirea va continua, cu precipitații pe arii extinse în sud și sud-est. Ninsorile vor cuprinde treptat zonele montane, nordul Olteniei, Muntenia și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 10 grade.

Marți, în sudul, centrul și estul țării, cerul va rămâne mai mult noros, cu precipitații moderate. La munte va ninge, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în sud vor fi precipitații mixte. Maximele se vor situa între 0 și 8 grade.

În București, marți sunt așteptate precipitații mixte, cu o temperatură maximă de 4–5 grade și o minimă în jurul valorii de 0 grade.

Vremea pentru 18–21 februarie

În a doua parte a intervalului, vremea va fi rece la început, apoi temperaturile, mai ales cele diurne, vor crește treptat. Precipitații slabe sunt posibile la început în est și spre final în nord-vestul țării. În București, valorile termice vor urca treptat, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

 

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere
stirileprotv.ro
image
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
gandul.ro
image
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
mediafax.ro
image
Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon”
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda
observatornews.ro
image
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Cât costă o adeverinţă de vechime în 2026, exemple de calcul: suma poate fi de mii de lei
playtech.ro
image
Cele cinci schimbări pe care le face Universitatea Craiova pentru duelul cu FCSB din SuperLiga: ”Am un feeling că se va întoarce”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
ȘOC! Cine este femeia care a ars de vie în mașina electrică. Detaliul care ARUNCĂ în aer ancheta
romaniatv.net
image
Trump știe cum poate Zelenski să câștige războiul. Sfatul președintelui SUA în relația cu Rusia
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?