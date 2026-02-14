Vremea în weekend. Sâmbătă temperaturi de primăvară, duminică frig și ninsori

România are parte de o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, însă de duminică vremea se schimbă radical. Un val de aer rece va traversa țara, aducând ploi, lapoviță și ninsori, mai ales la munte, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 14–21 februarie.

Sâmbătă, temperaturi de primăvară

Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor varia între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade, izolat, în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele nocturne se vor situa între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și izolat burniță. Spre seară și noaptea, înnorările și ploile se vor extinde dinspre vest și sud-vest, cuprinzând cea mai mare parte a țării. La munte, la altitudini de peste 1.500–1.700 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Banat, Oltenia și în masivele montane sudice se vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp, iar în Carpații Orientali și nord-vestul Moldovei vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, mai ales la munte, unde rafalele pot depăși 70–90 km/h.

În București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 13–15 grade și minime de 5–6 grade. Ziua cerul va fi variabil, iar noaptea va ploua temporar. Dimineața sunt posibile condiții de ceață.

Duminică, răcire accentuată

Duminică, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul, nordul și centrul țării, apoi în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele între -6 și 3 grade.

Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, sub formă de ploaie în sud și sud-est, mixte în rest, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–50 km/h, iar la munte de peste 60–70 km/h.

În Capitală, maxima va ajunge la 14–15 grade, însă minima va coborî spre -1…1 grad. Vor fi ploi în prima parte a zilei, iar vântul va sufla temporar cu intensificări.

Luni și marți, vreme de iarnă

Luni, răcirea va continua, cu precipitații pe arii extinse în sud și sud-est. Ninsorile vor cuprinde treptat zonele montane, nordul Olteniei, Muntenia și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 10 grade.

Marți, în sudul, centrul și estul țării, cerul va rămâne mai mult noros, cu precipitații moderate. La munte va ninge, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în sud vor fi precipitații mixte. Maximele se vor situa între 0 și 8 grade.

În București, marți sunt așteptate precipitații mixte, cu o temperatură maximă de 4–5 grade și o minimă în jurul valorii de 0 grade.

Vremea pentru 18–21 februarie

În a doua parte a intervalului, vremea va fi rece la început, apoi temperaturile, mai ales cele diurne, vor crește treptat. Precipitații slabe sunt posibile la început în est și spre final în nord-vestul țării. În București, valorile termice vor urca treptat, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.