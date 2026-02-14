search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce filme putem vedea la cinema în weekendul de Valentine's Day

0
0
Publicat:

Weekendul de Ziua Îndrăgostiților este un prilej numai bun pentru ieșit în oraș. Iar cinematografele sunt de cele mai multe ori o idee bună, fie că e o vorba de o întâlnire romantică sau doar de o ieșire relaxantă. Oferta cinematografică din aceste zile este variată: de la povești de dragoste și comedii până la thrillere și filme de acțiune. Cea mai așteptată este premiera ,,La răscruce de vânturi", o ecranizare care iese din tiparul clasic a celebrului roman scris de Emily Bronte. 

Afișul filmul ,,La răscruce de vânturi", regizat de Emmerald Fennell
Afișul filmul ,,La răscruce de vânturi", regizat de Emmerald Fennell

,,La răscruce de vânturi" are premiera în acest weekend

,,La răscruce de vânturi" readuce pe marile ecrane una dintre cele mai intense și tulburătoare povești despre pasiune și obsesie din literatura universală. Inspirat din capodopera semnată de Emily Brontë, filmul propune o reinterpretare contemporană și îndrăzneață a relației dintre Catherine și Heathcliff. „În carte, abia dacă se sărută. În versiunea noastră, se sărută mult.”, spunea într-un interviu Margot Robbie, actriță laureată cu Oscar care o joacă pe Catherine. Rolul lui Heathcliff este interpretat de Jacob Elordi, unul dintre cei mai populari actori ai momentului. Alegerea lui Robbie pentru rolul principal a fost criticată de o parte dintre fanii romanului, din cauza diferenței de vârstă dintre personaj și actriță:  în carte Catherine era o adolescentă de 19 ani, iar Margot Robbie are 35. 

Ce pot vedea fanii filmelor romantice

,,La naiba cu Ziua Îndrăgostiților" (SUA, 2026, regia Mark Gant)  o are în prim plan pe  Gina o tânără din Statele Unite care  își urăște ziua de naștere (pentru că  pică fix de Ziua Îndrăgostiților)  și pleacă în Grecia ca să-i zădărnicească cererea în căsătorie a iubitului ei. Cu ajutorul unor turiști,  fata născocește tot felul de planuri ca să amâne momentul.  Filmul ridică întrebări despre iubire și relații. 

,,Pillion" (Marea Britanie, 2026, regia Lighton) este o dramă romantică, cu elemente de comedie neagră, care prezintă o poveste de dragoste LGBT. Acțiunea urmărește viața lui Colin (Harry Melling), un bărbat timid și introvertit, care locuiește în suburbiile Londrei și lucrează într‑un job obișnuit. Totul se schimbă când îl întâlnește pe Ray (Alexander Skarsgård), un motociclist carismatic. 

Filme nominalizate la Oscar

Filmele nominalizate la Oscar nu lipsesc din programul cinematografel din acest weekend. 

,,Hamnet"  (Marea Britanie, 2025, regia Chloé Zhao) este un film dramatic cu profunde accente emoționante, inspirat de romanul omonim al autoarei Maggie O’Farrell. Filmul explorează viața familiei lui William Shakespeare și o are în centru pe Agnes, soția dramaturgului, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu: Hamnet. Criticii descriu producția ca pe o poveste tulburătoare despre pierdere, iubire și reziliență.

Afișul filmului Hamnet FOTO Profimedia
Afișul filmului Hamnet FOTO Profimedia
Citește și: Un an de poveste pentru cinefili: „Odiseea” pe ecrane, „Dune” continuă, clasicii se reinventează. Cele mai așteptate filme din 2026

,,Marty Supreme" (Statele Unite, 2025, regia Josh Safdie) este o comedie‑dramă sportivă, inspirată  din viaț jucătorului de tenis de masă Marty Reisman, cu Timorhee Chalamet în rolul principal. Acțiunea filmului este plasată în New York-ul anilor '50, când Marty încearcă  să devină campion mondial la tenis și nimeni și nimic nu-l poate opri din îndeplinirea visului. 

,,Valoare sentimentală" (coproducție Norvegia–Suedia–Franța, 2025, regia Joachim Trier) urmărește povestea a două surori, Nora și Agnes, care se reîntâlnesc cu tatăl lor, Gustav, un regizor de film odată celebru, după mulți ani de la destrămarea familiei. Filmul explorează relațiile familiale fracturate, trauma, resentimente, dar și dorința de a înțelege și de a ierta.

Filme românești

Cei cărora le plac filmele românești contemporane au, de asemenea, ce vedea în weekend. 

„În pielea mea” este o comedie romantică regizată și scrisă de Paul Decu, abia lansată în cinematografe. Povestea urmărește un grup de opt prieteni – patru cupluri – care acceptă o provocare inedită: un joc de schimb de roluri. Timp de un weekend, fetele trebuie să trăiască „în pielea” băieților, iar băieții fac exact ce fac partenerele lor, cu tot cu responsabilități și activități.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” este tot un film de comedie, regizat de Mihai Bendeac, care aduce pe marile ecrane personajele din serialul de comedie cu același nume într‑o poveste nouă, în care Roby, Malone și Gina Felea sunt puși față în față cu situații absurde și planuri nebunești. 

Filme thriller și de acțiuni

,,Cold Storage" (Cod Roșu: Apocalipsa) este un thriller cu tenta sci‑fi, în care o ciupercă mutantă extrem de periculoasă scapă dintr‑o unitate securizată. Doi angajați și un specialist în bioterorism (Liam Neeson) se luptă să oprească extinderea amenințării înainte ca aceasta să scape total de sub control. Filmul are și elemente de groază.

,,The Housemaid" (Menajera) spune povestea lui Millie, o tânără cu un trecut misterios, care se angajează ca menajeră în casa unei familii bogate și aparent perfectă. Curând descoperă însă  secrete periculoase. Thrillerul bazat pe romanul cu același nume al Freidei McFadden este plin de răsturnări de situație. 

,,Crime 101" (Autostrada Crimei), un thriller contemporan, cu elemente de mister și acțiune, are premiera în acest weekend. Plasat în Los Angeles,spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări (Halle Berry). Pe urmele lui este și un detectiv convins că a descoperit tiparul jafurilor (Mark Rufallo). 

Citește și: S-au anunțat nominalizările la Premiile Oscar 2026. Concurență puternică

Cravata Galbenă, încă în cinema

Cei care nu au văzut producția românească cu actori mari internaționali în distribuție (John Malkovich, Sean Bean) au șansa să o facă și în acest weekend. Filmul spune poveastea dirijorului român Sergiu Celibidache, care și‑a urmat visul până în vârful lumii muzicii clasice, devenind unul dintre cei mai importanți dirijori ai secolului XX. Regia filmului este semnată chiar de fiul dirigorului: Serge Ioan Celebidachi. 

Afișul filmului Cravata Galbenă
Afișul filmului Cravata Galbenă
Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere
stirileprotv.ro
image
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
gandul.ro
image
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele lui Michael Schumacher
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
observatornews.ro
image
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Ce este cvadriciclul și de ce poate fi condus fără permis de conducere. Modelul Arora S2 care a luat foc are viteză maximă de 25 km/h
playtech.ro
image
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic șansele la play-off”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
ȘOC! Cine este femeia care a ars de vie în mașina electrică. Detaliul care ARUNCĂ în aer ancheta
romaniatv.net
image
Trump știe cum poate Zelenski să câștige războiul. Sfatul președintelui SUA în relația cu Rusia
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?