Ce filme putem vedea la cinema în weekendul de Valentine's Day

Weekendul de Ziua Îndrăgostiților este un prilej numai bun pentru ieșit în oraș. Iar cinematografele sunt de cele mai multe ori o idee bună, fie că e o vorba de o întâlnire romantică sau doar de o ieșire relaxantă. Oferta cinematografică din aceste zile este variată: de la povești de dragoste și comedii până la thrillere și filme de acțiune. Cea mai așteptată este premiera ,,La răscruce de vânturi", o ecranizare care iese din tiparul clasic a celebrului roman scris de Emily Bronte.

,,La răscruce de vânturi" are premiera în acest weekend

,,La răscruce de vânturi" readuce pe marile ecrane una dintre cele mai intense și tulburătoare povești despre pasiune și obsesie din literatura universală. Inspirat din capodopera semnată de Emily Brontë, filmul propune o reinterpretare contemporană și îndrăzneață a relației dintre Catherine și Heathcliff. „În carte, abia dacă se sărută. În versiunea noastră, se sărută mult.”, spunea într-un interviu Margot Robbie, actriță laureată cu Oscar care o joacă pe Catherine. Rolul lui Heathcliff este interpretat de Jacob Elordi, unul dintre cei mai populari actori ai momentului. Alegerea lui Robbie pentru rolul principal a fost criticată de o parte dintre fanii romanului, din cauza diferenței de vârstă dintre personaj și actriță: în carte Catherine era o adolescentă de 19 ani, iar Margot Robbie are 35.

Ce pot vedea fanii filmelor romantice

,,La naiba cu Ziua Îndrăgostiților" (SUA, 2026, regia Mark Gant) o are în prim plan pe Gina o tânără din Statele Unite care își urăște ziua de naștere (pentru că pică fix de Ziua Îndrăgostiților) și pleacă în Grecia ca să-i zădărnicească cererea în căsătorie a iubitului ei. Cu ajutorul unor turiști, fata născocește tot felul de planuri ca să amâne momentul. Filmul ridică întrebări despre iubire și relații.

,,Pillion" (Marea Britanie, 2026, regia Lighton) este o dramă romantică, cu elemente de comedie neagră, care prezintă o poveste de dragoste LGBT. Acțiunea urmărește viața lui Colin (Harry Melling), un bărbat timid și introvertit, care locuiește în suburbiile Londrei și lucrează într‑un job obișnuit. Totul se schimbă când îl întâlnește pe Ray (Alexander Skarsgård), un motociclist carismatic.

Filme nominalizate la Oscar

Filmele nominalizate la Oscar nu lipsesc din programul cinematografel din acest weekend.

,,Hamnet" (Marea Britanie, 2025, regia Chloé Zhao) este un film dramatic cu profunde accente emoționante, inspirat de romanul omonim al autoarei Maggie O’Farrell. Filmul explorează viața familiei lui William Shakespeare și o are în centru pe Agnes, soția dramaturgului, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu: Hamnet. Criticii descriu producția ca pe o poveste tulburătoare despre pierdere, iubire și reziliență.

,,Marty Supreme" (Statele Unite, 2025, regia Josh Safdie) este o comedie‑dramă sportivă, inspirată din viaț jucătorului de tenis de masă Marty Reisman, cu Timorhee Chalamet în rolul principal. Acțiunea filmului este plasată în New York-ul anilor '50, când Marty încearcă să devină campion mondial la tenis și nimeni și nimic nu-l poate opri din îndeplinirea visului.

,,Valoare sentimentală" (coproducție Norvegia–Suedia–Franța, 2025, regia Joachim Trier) urmărește povestea a două surori, Nora și Agnes, care se reîntâlnesc cu tatăl lor, Gustav, un regizor de film odată celebru, după mulți ani de la destrămarea familiei. Filmul explorează relațiile familiale fracturate, trauma, resentimente, dar și dorința de a înțelege și de a ierta.

Filme românești

Cei cărora le plac filmele românești contemporane au, de asemenea, ce vedea în weekend.

„În pielea mea” este o comedie romantică regizată și scrisă de Paul Decu, abia lansată în cinematografe. Povestea urmărește un grup de opt prieteni – patru cupluri – care acceptă o provocare inedită: un joc de schimb de roluri. Timp de un weekend, fetele trebuie să trăiască „în pielea” băieților, iar băieții fac exact ce fac partenerele lor, cu tot cu responsabilități și activități.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” este tot un film de comedie, regizat de Mihai Bendeac, care aduce pe marile ecrane personajele din serialul de comedie cu același nume într‑o poveste nouă, în care Roby, Malone și Gina Felea sunt puși față în față cu situații absurde și planuri nebunești.

Filme thriller și de acțiuni

,,Cold Storage" (Cod Roșu: Apocalipsa) este un thriller cu tenta sci‑fi, în care o ciupercă mutantă extrem de periculoasă scapă dintr‑o unitate securizată. Doi angajați și un specialist în bioterorism (Liam Neeson) se luptă să oprească extinderea amenințării înainte ca aceasta să scape total de sub control. Filmul are și elemente de groază.

,,The Housemaid" (Menajera) spune povestea lui Millie, o tânără cu un trecut misterios, care se angajează ca menajeră în casa unei familii bogate și aparent perfectă. Curând descoperă însă secrete periculoase. Thrillerul bazat pe romanul cu același nume al Freidei McFadden este plin de răsturnări de situație.

,,Crime 101" (Autostrada Crimei), un thriller contemporan, cu elemente de mister și acțiune, are premiera în acest weekend. Plasat în Los Angeles,spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări (Halle Berry). Pe urmele lui este și un detectiv convins că a descoperit tiparul jafurilor (Mark Rufallo).

Cravata Galbenă, încă în cinema

Cei care nu au văzut producția românească cu actori mari internaționali în distribuție (John Malkovich, Sean Bean) au șansa să o facă și în acest weekend. Filmul spune poveastea dirijorului român Sergiu Celibidache, care și‑a urmat visul până în vârful lumii muzicii clasice, devenind unul dintre cei mai importanți dirijori ai secolului XX. Regia filmului este semnată chiar de fiul dirigorului: Serge Ioan Celebidachi.