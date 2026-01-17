Video Bărbat reținut pentru furtul a cinci brățări din aur dintr-un amanet. Este recidivist, eliberat în decembrie 2025

Un bărbat recidivist, eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reținut de polițiști după ce a furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, la data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, un bărbat ar fi sustras cinci brățări din aur dintr-o societate comercială de tip amanet, cu punct de lucru în Sectorul 4, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.200 de lei.

Surs judiciare susțin că furtul a avut loc la punctul de lucru al amanetului Midas, situat pe Șoseaua Giurgiului nr. 131. Autorul este recidivist și a fost eliberat din penitenciar în luna decembrie 2025.

Din cele cinci brățări sustrase, trei au fost recuperate, iar cercetările continuă pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Ancheta este efectuată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Autoritățile reamintesc că punerea în mișcare a acțiunii penale nu încalcă prezumția de nevinovăție și are ca scop administrarea probatoriului.