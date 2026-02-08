Video Italia, în alertă! Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate. Procuror: „Este un act de terorism”

Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina.

Două incendii provocate, la Pesaro și în apropiere de Bologna, au avariat cabluri esențiale și au aruncat în haos circulația trenurilor, inclusiv pe rutele de mare viteză.

Primul incident a fost semnalat în jurul orei 5.00, la Pesaro, unde un foc pus intenționat a distrus un capac de canalizare și a afectat cablurile de pe linia de coastă Adriatică dintre Rimini și Ancona, arteră pe care circulă trenurile spre sudul Italiei, potrivit Il Messaggero.

La scurt timp, un al doilea atac a avut loc la Castel Maggiore, lângă Bologna. Două dispozitive incendiare au fost plasate pe șine, vizând legătura dintre linia de mare viteză Veneția–Padova și rețeaua metropolitană.

Unul dintre ele nu a funcționat, însă celălalt a provocat un incendiu care a compromis cablurile de semnalizare. Centrul operațional a intrat imediat în alertă, iar tehnicienii Ferrovie dello Stato (FS) au intervenit de urgență pentru a restabili circulația.

În Emilia, trenurile de mare viteză au fost deviate pe linii secundare, evitându-se blocarea totală a traficului. Poliția criminalistică a găsit cele două dispozitive într-un canal de acces la cablurile care asigură funcționarea trenurilor. Grupul FS a confirmat oficial: „Au existat daune grave atribuibile sabotajului. Personalul tehnic a lucrat fără întrerupere pentru a repune infrastructura în funcțiune”.

Momentul ales ridică mari semne de întrebare. Atacurile au avut loc chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina, după ceremonia inaugurală. Parchetul din Bologna a deschis o anchetă și nu exclude încadrarea faptelor ca „act de terorism”.

Scenariul amintește de ceea ce s-a întâmplat la Paris în 2024, când, cu câteva ore înainte de debutul Jocurilor Olimpice de vară, rețeaua TGV a fost ținta unor sabotaje grave.

Autoritățile verifică și posibile legături cu grupul implicat în acțiuni violente împotriva poliției la Torino, pe 31 ianuarie.

De asemenea, există suspiciuni privind conexiuni internaționale: în landul Turingia din Germania, trei tineri au fost arestați după ce au avariat linia ferată dintre Erfurt și Sangerhausen, tăind cabluri de semnalizare și deschizând guri de canal. Poliția germană investighează dacă există o coordonare cu atacurile din Italia.

„Acesta este un atac în prima zi a Jocurilor Olimpice. Cineva vrea să facă rău Italiei”, a declarat vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Matteo Salvini.

Parchetul din Bologna a deschis anchetă. Nu exclude posibilitatea unei anchete privind „act de terorism”.

Ministerul a adăugat într-un comunicat că „incidentele grave de sabotaj de la Bologna și Pesaro, care au creat inconveniente serioase pentru mii de călători, sunt îngrijorătoare și seamănă cu actele de terorism petrecute în Franța înainte de ceremonia de la Paris”.

Președintele regiunii Emilia-Romagna, Michele De Pascale, și consilierul regional Irene Priolo au condamnat ferm atacurile. „Sunt acte foarte grave. A ataca o infrastructură strategică înseamnă a perturba viața a mii de oameni și a compromite un serviciu public esențial”, a transmis acesta.

La rândul său, liderul grupului Frații Italiei din Camera Deputaților, Galeazzo Bignami, a avertizat că aceste evenimente „aduc în prim-plan problema apărării infrastructurii de atacurile celor care sunt, în mod real, teroriști” și justifică „reguli mai dure” pentru protejarea obiectivelor strategice.