search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Start la Olimpiada de iarnă, competiția în care România a câștigat o singură medalie în 102 ani. Cine au fost cei doi eroi

0
0
Publicat:

Dacă la Jocurile Olimpice de vară România a obținut de-a lungul timpului performanțe extraordinare, Olimpiada de iarnă nu a adus decât arareori satisfacție țării noastre. În întreaga istorie de 102 ani a competiției, România a câștigat un singur trofeu: medalia de bronz, la bob, în 1968, la Grenoble (Franța).

Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Foto Facebook COSR
Imaginea 1/4: Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Foto Facebook COSR
Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Foto Facebook COSR
Ion Panţuru. Foto COSR
Ion Panțuru și colegii săi, în presa vremii
Ion Panțuru, campion european în 1967

Cei doi eroi, ambii plecați dintre noi, au fost Nicolae Neagoe și Ion Panțuru. Curios este faptul că ambii au fost fotbaliști, jucând în Divizia C, la Carpați Sinaia, însă au dat sportul-rege pe bob, unde au scris istorie. ”El m-a vrăjit să formăm un echipaj de bob, pentru că i s-a părut că putem fi mai buni decât în fotbal. El avea vechime în bob, participase la Olimpiada de la Innsbruck 1964 împreună cu Gheorghe Maftei și tot cu Maftei câștigase Cupa Mondială de Tineret. Acest El a fost Ion Panțuru. Împreună am deschis o nouă eră a bobului”, a declarat Nicolae Neagoe pentru Libertatea, în 2019, cu patru ani înainte să părăsească această lume.

Pe lângă prețioasa medalie olimpică, Neagoe a mai câștigat aurul la Europenele din 1967 (Igls, Austria), la bob 4, alături de Ion Panțuru, Petre Hristovici și Gheorghe Maftei, dar și argintul la bob 2, în aceeași competiție, alături de Panțuru. A mai obținut o medalie de argint, tot în bob cu prietenul său, în 1969, la Europenele de la Cervinia (Italia), iar în 1970, la bob de 4 persoane, a obținut bronz.

50% reducere la impozitul pe salariu

Revenind la medalia olimpică, un alt lucru inedit a fost faptul că primele două clasate, Italia - 1 și Germania de Vest - 2, au terminat ambele cu un timp total de 4:41.54, obținând fiecare câte un aur. Ai noștri au fost pe 3, fiind cronometrați în 4:44.46. ”Locul trei de la Grenoble a fost de fapt locul doi. Locul unu a fost la egalitate cu locul doi, dar regulamentul a spus că suntem pe locul trei, cucerind astfel medalia de bronz. La acea vreme, nu m-am gândit nici o clipă că va rămâne singura medalie din istoria participării României la JO de iarnă.

Am fost primiţi cu mare fast în ţară, cu toate că nu ne aşteptam. Am fost aşteptaţi de multă lume la aeroport, oameni simpli veniţi ca să ne vadă. Am primit titlul de Maestru Emerit în acelaşi timp cu Ilie Năstase, dar din punct de vedere financiar ne-au dat cât să nu zicem că nu am primit nimic. Medalia de la Olimpiadă a implicat 50% reducere de impozit pe salariu şi am avut dreptul la o cameră în plus fără să plătesc spaţiul excedentar"declara Ionuț Panțuru într-un interviu. La aceeași ediție, echipajul de bob 4 persoane a obținut locul 4, fiind depășit la mustață de Elveția.

Acum, la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduite de Italia (Milano - Cortina), delegația României numără 30 de sportivi - cea mai numeroasă din istoria participărilor. Obiectivul tricolorilor este o clasare în primele 10 locuri într-una dintre cele opt discipline la care participă. Cele mai mari șanse sunt la la bob, unde Mihai Țentea ține steagul sus pentru România, dar și la patinaj artistic, unde vom fi reprezentați de Julia Sauter. Competiția este difuzată de TVR și Eurosport.

Componența delegației României la Jocurile Olimpice 2026

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva)

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Bob (Sat Olimpic Cortina)

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea. O rezervă: Andrei Nica

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano)

Julia Sauter

Sanie (Sat Olimpic Cortina)

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo)

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo)

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Snowboard (Sat Olimpic Livigno)

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
După FCSB – Botoșani 2-1, Gigi Becali a ales între Bîrligea și Thiam: „E mai bun!”
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Cât te costă lunar un apartament nelocuit în România. Calcul complet
playtech.ro
image
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost bătut cu bâtele și i s-a incendiat un imobil
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Supa crema de conopida Sursa foto shutterstock 757943452 jpg
Supă-cremă de conopidă, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani