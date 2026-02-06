Start la Olimpiada de iarnă, competiția în care România a câștigat o singură medalie în 102 ani. Cine au fost cei doi eroi

Dacă la Jocurile Olimpice de vară România a obținut de-a lungul timpului performanțe extraordinare, Olimpiada de iarnă nu a adus decât arareori satisfacție țării noastre. În întreaga istorie de 102 ani a competiției, România a câștigat un singur trofeu: medalia de bronz, la bob, în 1968, la Grenoble (Franța).

→ Imaginea 1/4: Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Foto Facebook COSR

Cei doi eroi, ambii plecați dintre noi, au fost Nicolae Neagoe și Ion Panțuru. Curios este faptul că ambii au fost fotbaliști, jucând în Divizia C, la Carpați Sinaia, însă au dat sportul-rege pe bob, unde au scris istorie. ”El m-a vrăjit să formăm un echipaj de bob, pentru că i s-a părut că putem fi mai buni decât în fotbal. El avea vechime în bob, participase la Olimpiada de la Innsbruck 1964 împreună cu Gheorghe Maftei și tot cu Maftei câștigase Cupa Mondială de Tineret. Acest El a fost Ion Panțuru. Împreună am deschis o nouă eră a bobului”, a declarat Nicolae Neagoe pentru Libertatea, în 2019, cu patru ani înainte să părăsească această lume.

Pe lângă prețioasa medalie olimpică, Neagoe a mai câștigat aurul la Europenele din 1967 (Igls, Austria), la bob 4, alături de Ion Panțuru, Petre Hristovici și Gheorghe Maftei, dar și argintul la bob 2, în aceeași competiție, alături de Panțuru. A mai obținut o medalie de argint, tot în bob cu prietenul său, în 1969, la Europenele de la Cervinia (Italia), iar în 1970, la bob de 4 persoane, a obținut bronz.

50% reducere la impozitul pe salariu

Revenind la medalia olimpică, un alt lucru inedit a fost faptul că primele două clasate, Italia - 1 și Germania de Vest - 2, au terminat ambele cu un timp total de 4:41.54, obținând fiecare câte un aur. Ai noștri au fost pe 3, fiind cronometrați în 4:44.46. ”Locul trei de la Grenoble a fost de fapt locul doi. Locul unu a fost la egalitate cu locul doi, dar regulamentul a spus că suntem pe locul trei, cucerind astfel medalia de bronz. La acea vreme, nu m-am gândit nici o clipă că va rămâne singura medalie din istoria participării României la JO de iarnă.

Am fost primiţi cu mare fast în ţară, cu toate că nu ne aşteptam. Am fost aşteptaţi de multă lume la aeroport, oameni simpli veniţi ca să ne vadă. Am primit titlul de Maestru Emerit în acelaşi timp cu Ilie Năstase, dar din punct de vedere financiar ne-au dat cât să nu zicem că nu am primit nimic. Medalia de la Olimpiadă a implicat 50% reducere de impozit pe salariu şi am avut dreptul la o cameră în plus fără să plătesc spaţiul excedentar", declara Ionuț Panțuru într-un interviu. La aceeași ediție, echipajul de bob 4 persoane a obținut locul 4, fiind depășit la mustață de Elveția.

Acum, la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduite de Italia (Milano - Cortina), delegația României numără 30 de sportivi - cea mai numeroasă din istoria participărilor. Obiectivul tricolorilor este o clasare în primele 10 locuri într-una dintre cele opt discipline la care participă. Cele mai mari șanse sunt la la bob, unde Mihai Țentea ține steagul sus pentru România, dar și la patinaj artistic, unde vom fi reprezentați de Julia Sauter. Competiția este difuzată de TVR și Eurosport.

Componența delegației României la Jocurile Olimpice 2026

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva)

6 sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Bob (Sat Olimpic Cortina)

4 sportivi titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea. O rezervă: Andrei Nica

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano)

Julia Sauter

Sanie (Sat Olimpic Cortina)

7 sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo)

4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Schi alpin (Sat Olimpic Cortina/Bormio):

2 sportivi: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo)

3 sportivi: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Snowboard (Sat Olimpic Livigno)

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis.