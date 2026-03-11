Italia a desfășurat o fregată militară în apropierea Ciprului pentru a contribui la apărarea insulei din estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune și al riscului unor atacuri iraniene.

Sursa video: X/ @NewsDayMundo

Ministerul italian al Apărării a anunțat miercuri că fregata Federico Martinengo, la bordul căreia se află aproximativ 160 de militari, este deja operațională în apele din largul Ciprului. Misiunea navei este de a sprijini protejarea insulei, în contextul escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

Fregata italiană s-a alăturat unui grup naval multinațional condus de Franța. Din această formațiune face parte și portavionul francez Charles de Gaulle, una dintre cele mai importante nave de război ale Europei.

Decizia de a trimite nava militară vine după un incident recent de securitate. La începutul lunii, o dronă de fabricație iraniană a lovit o bază militară britanică din Cipru, țara membră a Uniunii Europene aflată cel mai aproape de Orientul Mijlociu.

Poziția geografică a insulei o face deosebit de vulnerabilă în cazul extinderii conflictelor din regiune. Ciprul se află la aproximativ 150–250 de kilometri de Liban și Israel.

Italia nu participă la atacurile împotriva Iranului

În același timp, premierul italian Giorgia Meloni a precizat în fața Senatului de la Roma că Italia nu va lua parte la atacurile lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului.

Ea a subliniat că, până în prezent, Washingtonul nu a solicitat permisiunea de a utiliza bazele militare americane de pe teritoriul Italiei.

Meloni a descris operațiunea militară din Iran drept „în afara dreptului internațional” și a avertizat asupra riscului de „dezintegrării unei ordini mondiale susținute în comun”.