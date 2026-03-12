Un italian se caza în hoteluri de lux și pleca fără să plătească. Pretindea că este managerul unor companii importante. Interzis în 32 de orașe

Un italian care obișnuia să se cazeze în hoteluri de lux pretinzând că este manager al unor companii importante, pentru ca apoi să plece fără să plătească nota de plată, a fost condamnat din nou de justiție. Este a treisprezecea condamnare pentru același tip de fraudă.

Alfonso Patrizio Russo, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat de Tribunalul din Bolzano la două luni de închisoare pentru insolvență frauduloasă, relatează Corriere della Sera. Instanța a decis, de asemenea, ca acesta să plătească 4.000 de euro părții civile și încă 3.000 de euro cheltuieli de judecată.

Potrivit presei italiene, bărbatul își alegea cu grijă hotelurile, preferând unități de lux din centrul și nordul Italiei. El se prezenta drept un manager de top din domenii precum moda sau comunicarea, promitea că va achita factura la finalul sejurului, iar apoi dispărea fără urmă.

Originar din regiunea Campania, Russo a acumulat până acum aproximativ 60 de plângeri penale în întreaga Italie, dintre care aproape 30 doar în regiunea Alto Adige. În plus, autoritățile locale i-au interzis accesul în 32 de orașe.

În ciuda numeroaselor proceduri deschise împotriva sa, judecătorul a decis să nu rețină recidiva în acest caz, deși bărbatul este implicat în zeci de dosare similare.

De-a lungul anilor, bărbatul a devenit o figură cunoscută în hoteluri din întreaga Italie. Potrivit relatărilor, se bucura de toate serviciile oferite – de la minibar până la spa – înainte de a pleca fără să plătească.

În regiunea Trentino-Alto Adige, acesta a lăsat o factură neplătită de 1.850 de euro, iar în Trentino aproape 3.000 de euro. Într-un hotel de lux din Valea Fassa, nota de plată a ajuns la 2.680 de euro pentru pensiune completă, la care s-au adăugat aproximativ 300 de euro pentru servicii suplimentare.

Într-unul dintre cazuri, bărbatul a rezervat un sejur în luna iulie, prezentându-se drept un manager respectat. După câteva zile de cazare, a dispărut brusc.

Pentru a simula că se află încă în cameră și pentru a câștiga timp, a lăsat cheia electronică introdusă în dispozitivul de alimentare al camerei și a renunțat chiar și la micul dejun. Personalul hotelului a încercat ulterior să-l contacteze telefonic și prin e-mail, fără succes.

Înainte să dispară, acesta le-ar fi spus angajaților hotelului să trimită factura către Amazon Italia, susținând că este manager în cadrul companiei.

În timp, Alfonso Patrizio Russo a devenit atât de cunoscut încât a apărut de mai multe ori și în emisiuni ale televiziunii publice italiene RAI, unde nu evita camerele de filmat sau interviurile.

În ianuarie, acesta a mai fost condamnat de tribunalul din Como, iar cazuri similare au fost raportate și în regiunea Valtellina și în alte zone din nordul Italiei.

În ciuda condamnărilor repetate, acumularea de plângeri nu pare să-i fi schimbat comportamentul.