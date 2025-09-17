ChatGPT lansează o versiune specială pentru minori. Ce restricții vor fi aplicate

OpenAI a anunțat marți că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți.

OpenAI dezvoltă și o tehnologie care să prezică mai bine vârsta utilizatorilor, însă ChatGPT va trece implicit la experiența pentru minori dacă există incertitudini sau informații incomplete, potrivit CNBC.

Atunci când OpenAI identifică un utilizator minor, acesta va fi redirecționat automat către o experiență ChatGPT adaptată vârstei, care blochează conținutul grafic și sexual și care, în cazuri rare de suferință acută, poate implica autoritățile, a precizat compania.

Actualizările de siguranță vin după ce Comisia Federală pentru Comerț (FTC) a deschis recent o anchetă asupra mai multor companii de tehnologie, inclusiv OpenAI, privind modul în care chatboturile de tip AI, precum ChatGPT, pot avea efecte negative asupra copiilor și adolescenților.

Luna trecută, OpenAI a explicat și modul în care ChatGPT va gestiona „situațiile sensibile”, după un proces intentat de o familie care a acuzat chatbotul de implicare în sinuciderea fiului lor adolescent.

„Punem siguranța înaintea confidențialității și libertății pentru adolescenți; aceasta este o tehnologie nouă și puternică, iar noi credem că minorii au nevoie de o protecție semnificativă”, a scris CEO-ul OpenAI, Sam Altman, într-o postare pe blog marți.

În august, OpenAI anunțase că va introduce controale parentale pentru a-i ajuta pe părinți să înțeleagă și să modeleze modul în care adolescenții folosesc ChatGPT. Marți, compania a oferit mai multe detalii despre aceste instrumente, care vor fi disponibile la sfârșitul lunii.

Noile opțiuni vor permite părinților să-și conecteze contul ChatGPT cu cel al copilului prin e-mail, să stabilească intervale orare în care adolescentul nu poate folosi chatbotul, să gestioneze ce funcții sunt dezactivate, să ghideze modul în care răspunde AI-ul și să primească notificări dacă adolescentul trece printr-o stare de suferință acută.

ChatGPT este destinat utilizatorilor cu vârsta de minimum 13 ani, a mai precizat OpenAI.

„Acestea sunt decizii dificile, dar după discuții cu experți, considerăm că aceasta este cea mai bună soluție și vrem să fim transparenți cu privire la intențiile noastre”, a mai scris Altman.