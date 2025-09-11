search
O țară din Balcani devine prima din lume care numeşte un ministru virtual, creat de AI. Obiectivul, eliminarea corupţiei

Publicat:

O ţară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie inedită: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Noua „membră” a guvernului, botezată Diella, va gestiona domeniul achizițiilor publice, un sector puternic marcat de corupție.

Diella este primul ministru non-uman din lume. FOTO: X
Diella este primul ministru non-uman din lume. FOTO: X

Albania a intrat în istorie printr-o decizie fără precedent la nivel mondial: a numit un ministru virtual, creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Este vorba despre Diella, nume tradus ca „raza soarelui”, primul membru non-uman al guvernului de la Tirana, prezentat oficial de premierul Edi Rama. Portofoliul său nu este unul simbolic, ci unul dintre cele mai sensibile – gestionarea achizițiilor publice, domeniu adesea asociat cu corupția. o.

Noul membru virtual al guvernului nu este complet necunoscut publicului. Diella alimentează deja platforma e-Albania, prin care cetățenii pot accesa online majoritatea serviciilor guvernamentale. Ea este reprezentată de un avatar care înfățișează o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez și va avea competența de a evalua licitații, de a selecta colaboratori din țară și din străinătate și de a elimina rigiditatea birocratică, notează Politico.

Obiectivul Diellei: eliminarea corupţiei

„Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială”, a explicat Edi Rama, joi, 11 septembrie, la adunarea Partidului Socialist. El a detaliat că toate deciziile privind licitațiile publice vor fi transferate treptat în sarcina ministrului AI: „Deciziile privind licitațiile vor fi scoase din ministere și puse în mâinile Diellei, care este slujitoarea achizițiilor publice”.

Obiectivul, a subliniat premierul, este unul ambițios: Albania va deveni o țară în care licitațiile sunt „100% incoruptibile și în care fiecare fond public care trece prin procedura de licitație este 100% transparent”. „Aceasta nu este științifico-fantastic, ci datoria Diellei,” a punctat Rama.

Albania se confruntă de mult timp cu probleme grave de corupție în administrația publică, în special în domeniul achizițiilor. Uniunea Europeană a criticat constant aceste deficiențe în rapoartele sale anuale privind statul de drept. Reales în mai 2025 pentru un al patrulea mandat consecutiv, Edi Rama și-a fixat ca obiectiv istoric aderarea Albaniei la UE până în 2030. Proiectul Diellei este, astfel, o parte din strategia de modernizare și de recâștigare a credibilității internaționale.

Inteligenţa artificială câştigă tot mai mult teren

Deși alte țări au testat soluții AI în administrație, Albania este prima din lume care a numit oficial un ministru virtual.

În Japonia, în 2018, a existat o încercare simbolică de a introduce un „ministru AI”, însă rolul era doar demonstrativ, fără puteri guvernamentale. În Asia, China și Hong Kong au creat prezentatori virtuali sau chiar directori executivi AI pentru companii, însă nu funcții ministeriale. Estonia și Singapore au implementat intens inteligența artificială în servicii publice, dar doar ca instrumente de suport, nu ca membri ai cabinetului.

Astfel, Diella devine o premieră mondială, marcând un pas curajos prin care Albania încearcă să combată corupția și să accelereze procesul de integrare europeană.

Europa

