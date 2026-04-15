Iranul promite răzbunare după moartea ayatolahului Ali Khamenei și a comandanților săi. „Cei responsabili vor plăti un preț greu”

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, precum și a mai multor comandanți militari de rang înalt, în urma unor presupuse lovituri americano-israeliene, va fi răzbunată, a avertizat vicepreședintele Parlamentului de la Teheran, Ali Nikzad.

Oficialul iranian a declarat că o eventuală ripostă va fi declanșată „la momentul și în locul potrivit, pe baza unei planificări atente”, subliniind că cei considerați responsabili vor plăti un „preț greu” pentru acțiunile lor, potrivit sursei Iran International, citată de Caliber.Az.

Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atacurile din luna februarie, alături de el fiind omorâți și alți comandanți iranieni.

Ayatolahul Ali Khamenei conducea Iranul din 1989. Locul său a fost luat de fiul Mojtaba Khamenei, pe care nimeni nu l-a văzut de la moartea tatălui său. Această situație a alimentat speculațiile legate de faptul că și acesta ar fi în stare gravă, după atacurile în care a fost ucis fostul ayatollah.

Nikzad a insistat, totodată, că îmbogățirea uraniului are exclusiv scopuri „pașnice”, calificând acest program drept „un drept absolut al Iranului și o linie roșie clară”, care nu poate face obiectul nici unor negocieri.

În același timp, parlamentarul a reafirmat că Republica Islamică își va continua sprijinul pentru aliații săi din Liban, Yemen, Irak și Siria, menținându-și rețeaua regională de influență.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, a declarat pe 14 aprilie că estimarea inițială a Iranului privind pagubele provocate de atacurile americane și israeliene este de aproximativ 270 de miliarde de dolari, adăugând că această sumă nu este încă definitivă, scrie CNN .

„Una dintre problemele pe care echipa noastră de negocieri le promovează și care a fost discutată și în timpul discuțiilor de la Islamabad este problema despăgubirilor de război. Pierderile Iranului din cauza atacurilor americane și israeliene sunt estimate în prezent la aproximativ 270 de miliarde de dolari”, a declarat Mohajerani.

Pe de altă parte, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că va continua să lupte pentru „marele acord” pe care, potrivit lui, președintele american Donald Trump dorește să-l facă cu Iranul, scrie CNN .

Vance, care a condus discuțiile cu iranienii în Pakistan weekendul trecut și se așteaptă să conducă o posibilă a doua rundă de discuții dacă acestea vor avea loc, a declarat că el crede că cei de la masa negocierilor din Islamabad „doresc să încheie o înțelegere”, în ciuda deceniilor de „neîncredere” dintre SUA și Iran.

„El [Trump] nu vrea să facă o înțelegere mică. Vrea să facă o înțelegere mare. Motivul pentru care înțelegerea nu a fost încă încheiată este pentru că președintele își dorește cu adevărat o înțelegere în care Iranul să nu aibă arme nucleare, Iranul să nu devină un stat sponsor al terorismului, dar și poporul iranian să poată prospera și să se alăture economiei globale. Și asta este ceea ce propune el. Vom continua să negociem și să încercăm să realizăm acest lucru. Așa că voi continua să lupt pentru ca acest lucru să se întâmple”, a explicat Vance.