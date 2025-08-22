Video Invazie de găini într-un oraș plin cu turiști din Spania: sute de păsări umblă libere pe străzi și pe plaje. Autoritățile nu găsesc soluții

În plină caniculă și cu plajele aglomerate de turiști, o problemă neobișnuită perturbă activitatea estivală din orașul Torrevieja (Alicante): invazia găinilor. Primăria asigură că, în realitate, „nu reprezintă un pericol și nici o invazie”, deși presa locală vorbește de aproximativ 700 de păsări.

Totul a început în 2014, când o persoană a lăsat 40 de găini în parcul Las Naciones din Torrevieja. De atunci, păsările s-au reprodus și s-au înmulțit fără ca nimeni să fie capabil să le captureze sau să le împiedice reproducerea, potrivit huffingtonpost.

Primăria orașului a insistat că păsările „nu reprezintă un pericol și nici o invazie”, așa cum relatează ziarul El País. Deși a încercat să le reducă numărul printr-o licitație în februarie anul trecut, nu a reușit să găsească nicio companie care să se ocupe de ele.

Motivul pentru care este atât de dificil să se găsească o companie care să se ocupe de acest lucru este că, în conformitate cu Legea privind protecția animalelor, aceste animale trebuie capturate vii și duse într-un sanctuar, lucru pentru care companiile afirmă că nu au capacitate.

Licitația, evaluată la 19.600 de euro, aloca un cost de 28 de euro pe pasăre, cu nouă euro mai puțin decât bugetul inițial.

De fapt, compania care a câștigat licitația și care a renunțat în cele din urmă, a afirmat că nu a fost informată corect cu privire la aceste cerințe, deoarece „nu știa că trebuie să găsească, ulterior, un loc unde să adăpostească păsările”.

„La început părea că în sfârșit vor rezolva problema, dar suntem în aceeași situație sau chiar mai rău”, a spus o locuitoare.

În plus, nu sunt doar găini, ci se pot observa și cocoși, dar și pui. Zone precum Parcul Națiunilor, împrejurimile Villa Amalia sau sensurile giratorii de acces, sunt pline cu găini.

Șoferii au suferit chiar și incidente de trafic legate de prezența păsărilor pe carosabil, potrivit elobservator.

Unii locuitori indică un comportament ciclic: păsările se îngrașă timp de câteva luni, dispar brusc în decembrie și reapar câteva luni mai târziu. „Acum câțiva ani erau slabe, apoi foarte grase, și au dispărut. Apoi totul a început din nou. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu ele”, spune o locuitoare, pentru publicația citată.