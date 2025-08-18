Restaurarea unei statui din secolul al XVII-lea a Fecioarei Maria, aflată la Basilica de Santa María de la Esperanza Macarena din Sevilla, a stârnit furia credincioșilor, care spun că acum arată de parcă ar fi făcut „operații estetice”.

„La Macarena” – o iubită efigie de lemn de 1,75 m a Fecioarei Maria din Sevilla, Spania – a fost scoasă din altar în luna iunie pentru niște retușuri obișnuite. Însă la revenirea ei, credincioșii furioși au spus că nu îi mai recunosc chipul, scrie Daily Mail.

Schimbarea a adus gene mai lungi, modificări ale culorii tenului și ajustări la piele și nas.

Restauratorul Macarenei, Francisco Arquillo Torres, în vârstă de 85 de ani, este acum în dizgrație și se ține departe de ochii lumii după „intervenția eșuată”. El propusese doar o verificare de rutină: să curețe petele din zona canalului lacrimal și să inspecteze genele.

Însă credincioșii din Sevilla și pelerinii veniți din toată lumea pentru a o vedea în procesiunile Săptămânii Mari au început să ceară explicații.

„Expresia feței s-a schimbat complet. Îmi pare foarte rău să o spun, dar acum arată ca o copie ieftină a originalului.”, a declarat un credincios indignat pentru ziarul spaniol El País.

„Parcă i-au pus machiaj”, a adăugat altcineva pentru The New York Times. „Iar Macarena nu poate fi machiată!”

„Înfrumusețarea” a declanșat proteste uriașe în Sevilla și a generat și tensiuni în cadrul Frăției Macarenei – grupul însărcinat să protejeze imaginea statuii. Sute de credincioși furioși s-au adunat în iunie în fața Bazilicii Macarena cerând demisia conducătorului frăției.

Biserica și-a cerut scuze imediat și a închis ușile pentru jumătate de zi, timp în care s-au făcut câteva retușuri de urgență.

Când s-a redeschis, statuia – purtată anual în procesiuni la Sevilla, în timpul istoricei Săptămâni Mari – avea genele mai scurte. Dar modificările nu au calmat mulțimea – credincioșii au spus că expresia chipului a devenit chiar și mai rea.

Cu toate acestea, se așteaptă să treacă luni bune până când La Macarena va reapărea deasupra Bazilicii din Sevilla. Controversatul „makeover” al icoanei religioase a fost comparat cu restaurarea eșuată a picturii lui Iisus Hristos, care a făcut înconjurul lumii sub porecla: „Hristos-Maimuță”.

În 2012, Cecilia Giménez, o bătrână de 82 de ani, a decis să retușeze fresca Ecce Homo („Iată Omul”) din Sanctuarul Maicii Domnului al Milostivirii, în Borja, nordul Spaniei.

Însă intervenția ei a distrus complet chipul lui Iisus, transformând pictura într-o imagine pe care localnicii au descris-o mai degrabă ca pe un arici sau o maimuță păroasă decât ca pe Mântuitorul.