Valul de caniculă din Spania, care a durat 16 zile, a provocat moartea a peste 1.100 de oameni

Peste 1.100 de decese pot fi atribuite valului de caniculă care tocmai s-a încheiat în Spania şi care a durat 16 zile, potrivit estimărilor realizate cu ajutorul unui instrument gestionat de Institutul de Cercetare în Sănătate Publică Carlos al III-lea, relatează AFP.

Numărul exact al deceselor atribuite valului de căldură, care s-a întins între 3 şi 18 august, se ridică la 1149, potrivit acestui sistem denumit „MoMo” (Monitorizarea mortalităţii), care colectează zilnic numărul deceselor din Spania şi calculează diferenţa dintre mortalitatea reală şi mortalitatea previzibilă pe baza seriilor istorice înregistrate. Apoi, integrează factorii externi care pot explica această diferenţă. Printre aceşti factori se numără în special temperaturile raportate de Agenţia Naţională de Meteorologie (Aemet), anunță News.

Sistemul nu poate stabili o cauzalitate absolută între decesele înregistrate şi condiţiile climatice, dar statisticile constituie cea mai bună estimare a numărului de decese pentru care canicula ar fi putut fi factorul decisiv. În luna iulie, 1.060 de decese au fost atribuite de „MoMo” caniculei, o creştere de peste 50% faţă de iulie 2024.

Valul de caniculă care tocmai s-a încheiat în Spania, în timpul căruia s-au înregistrat temperaturi de până la 45°C în sudul ţării, a complicat considerabil munca pompierilor şi a soldaţilor care luptă împotriva incendiilor foarte extinse, în special în vestul ţării. Scăderea temperaturilor, precum şi ploile aşteptate în unele regiuni, dau speranţe pentru o îmbunătăţire a situaţiei pe acest front, chiar dacă premierul Pedro Sánchez a avertizat marţi că vor urma „ore dificile”.