Inițiativa „Fabricat în Europa” dezbină UE. Starmer caută aliați împotriva regulilor stricte promovate de Macron

Relațiile tradiționale dintre Paris și Londra se tensionează pe fondul noilor reguli comerciale europene. Premierul britanic Keir Starmer caută sprijinul Germaniei și Italiei pentru a contracara inițiativa „Fabricat în Europa”, promovată de Emmanuel Macron.

Relațiile tradiționale dintre Franța și Marea Britanie, consolidate în ultimii ani ca parteneri împotriva Rusiei, trec printr-o perioadă tensionată pe fondul noilor reguli comerciale europene. Inițiativa Franţei „Fabricat în Europa” („Made in Europe”), care urmărește să privilegieze produsele și serviciile fabricate pe continent în cadrul licitațiilor publice, este văzută de premierul britanic drept un pas mult prea radical către protecționism economic.

Marea Britanie, care a părăsit Uniunea Europeană, se teme că aceste reguli stricte vor limita participarea companiilor britanice la licitaţii şi la piaţa Uniunii Europene și vor afecta comerțul.

În acest context, premierul Keir Starmer a inițiat contacte directe cu Germania și Italia, în căutarea sprijinului acestor state pentru a tempera poziția Franței și a promova reguli mai flexibile privind conținutul local.

Diviziuni în UE și implicații comerciale

Surse Bloomberg indică faptul că, în timp ce Franța susține reguli stricte, alte state membre, precum Suedia, Finlanda și țările baltice, preferă abordări mai relaxate. Germania, Italia, Țările de Jos și Polonia ar fi cele mai afectate de protecționismul propus, ceea ce face ca sprijinul lor pentru Londra să fie esențial.

Oficialii britanici avertizează că regulile excesiv de restrictive ar putea descuraja investițiile, ar crește costurile de producție și ar afecta comerțul internațional şi face lobby pe lângă aceste ţări să nu susţină proiectul.

Ministrul britanic al Finanțelor, Rachel Reeves, a declarat că se arată „îngrijorată” de unele propuneri, iar secretarul pentru Afaceri, Peter Kyle, a subliniat că este „profund îngrijorat de unele voci care se fac auzite în Europa”.

Comisia Europeană intenționează să adopte Legea privind accelerarea industrială pe 26 februarie, un pas-cheie al inițiativei „Fabricat în Europa”. Scopul blocului este crearea unor companii europene puternice și protejarea sectoarelor strategice, precum tehnologia avansată și energia regenerabilă, în contextul concurenței globale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că noile reguli vor fi bazate pe „o analiză economică solidă” și se vor concentra pe sectoare strategice, încercând să liniștească statele membre îngrijorate de protecționism.