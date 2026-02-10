search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Macron avertizează că Europa se află în pragul unei crize politice și economice. „O ruptură pentru europeni”

0
0
Publicat:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, într-un interviu publicat marți, că Europa se confruntă cu o criză politică și economică gravă.

Președintele Franței, Emmanuel Macron FOTO Profimedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron FOTO Profimedia

Vorbind pentru mai multe publicații, înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene (UE) de joi, șeful statului francez a avertizat că blocul comunitar riscă să fie „măturat” de competiția venită din partea Statelor Unite și a Chinei, relatează Deutsche Welle.

„Avem un tsunami chinezesc pe frontul comerțului, iar de partea americană avem o instabilitate de la un minut la altul. Aceste două crize reprezintă un șoc profund, o ruptură pentru europeni”, a spus Macron.

El a precizat că le va cere liderilor UE să profite de ceea ce a numit „momentul Groenlanda” – un semnal de alarmă privind amenințările externe – pentru a forța, în sfârșit, adoptarea unor reforme economice și pentru a reduce dependența de SUA și China.

Noi tensiuni cu administrația Trump

Macron a avertizat că Uniunea Europeană nu trebuie să se lase păcălită de o falsă stare de siguranță generată de calmarea temporară a tensiunilor cu Statele Unite, după recentele dispute legate de Groenlanda, tehnologie și comerț.

„Există amenințări și intimidări. Apoi, brusc, Washingtonul face un pas înapoi. Și credem că totul s-a încheiat. Dar să nu credeți asta nicio clipă. În fiecare zi apar amenințări legate de industria farmaceutică, de tehnologia digitală…”, a spus el.

Președintele francez a avertizat explicit asupra riscului introducerii unor taxe vamale americane de către președintele Donald Trump, în cazul în care UE va aplica Legea serviciilor digitale pentru a controla marile companii de tehnologie.

„Atunci când există o agresiune evidentă… nu trebuie să ne plecăm capul și nici să încercăm să ajungem la un compromis”, a afirmat Macron, adăugând: „Am încercat această strategie luni de zile și nu funcționează. Mai mult decât atât, din punct de vedere strategic, ea duce la creșterea dependenței Europei.”

Strategia „Made in Europe”

Summitul de joi va include discuții despre propunerea Franței privind o strategie „Made in Europe”, care ar impune un nivel minim de conținut produs în UE pentru bunurile fabricate pe plan local.

Planul a divizat statele membre și a stârnit îngrijorarea producătorilor auto, Germania, Italia și țările nordice avertizând că reguli stricte de tip „doar european” ar putea descuraja investițiile.

„Pentru mine, strategia economică prin care Europa poate deveni o putere se bazează pe ceea ce eu numesc protecție – care nu este protecționism, ci preferință europeană”, a concluzionat Emmanuel Macron.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Indemnizație de șomaj 2026. De la ce sumă pornește și cine poate primi peste 1.100 lei
playtech.ro
image
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șoc în fotbal”: a fost ucis pe stradă! Fratele său, principalul suspect, a fugit. Camerele de supraveghere au surprins totul
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Melania Trump, în centrul unui scandal la Hollywood, după lansarea documentarului de 75 de milioane de dolari produs de Amazon
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Iris Anna, fiica cea mare a lui Nicolae al României din relația cu Nicoleta Cîrjan Facebook, captură de ecran jpg
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal