Macron avertizează că Europa se află în pragul unei crize politice și economice. „O ruptură pentru europeni”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, într-un interviu publicat marți, că Europa se confruntă cu o criză politică și economică gravă.

Vorbind pentru mai multe publicații, înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene (UE) de joi, șeful statului francez a avertizat că blocul comunitar riscă să fie „măturat” de competiția venită din partea Statelor Unite și a Chinei, relatează Deutsche Welle.

„Avem un tsunami chinezesc pe frontul comerțului, iar de partea americană avem o instabilitate de la un minut la altul. Aceste două crize reprezintă un șoc profund, o ruptură pentru europeni”, a spus Macron.

El a precizat că le va cere liderilor UE să profite de ceea ce a numit „momentul Groenlanda” – un semnal de alarmă privind amenințările externe – pentru a forța, în sfârșit, adoptarea unor reforme economice și pentru a reduce dependența de SUA și China.

Noi tensiuni cu administrația Trump

Macron a avertizat că Uniunea Europeană nu trebuie să se lase păcălită de o falsă stare de siguranță generată de calmarea temporară a tensiunilor cu Statele Unite, după recentele dispute legate de Groenlanda, tehnologie și comerț.

„Există amenințări și intimidări. Apoi, brusc, Washingtonul face un pas înapoi. Și credem că totul s-a încheiat. Dar să nu credeți asta nicio clipă. În fiecare zi apar amenințări legate de industria farmaceutică, de tehnologia digitală…”, a spus el.

Președintele francez a avertizat explicit asupra riscului introducerii unor taxe vamale americane de către președintele Donald Trump, în cazul în care UE va aplica Legea serviciilor digitale pentru a controla marile companii de tehnologie.

„Atunci când există o agresiune evidentă… nu trebuie să ne plecăm capul și nici să încercăm să ajungem la un compromis”, a afirmat Macron, adăugând: „Am încercat această strategie luni de zile și nu funcționează. Mai mult decât atât, din punct de vedere strategic, ea duce la creșterea dependenței Europei.”

Strategia „Made in Europe”

Summitul de joi va include discuții despre propunerea Franței privind o strategie „Made in Europe”, care ar impune un nivel minim de conținut produs în UE pentru bunurile fabricate pe plan local.

Planul a divizat statele membre și a stârnit îngrijorarea producătorilor auto, Germania, Italia și țările nordice avertizând că reguli stricte de tip „doar european” ar putea descuraja investițiile.

„Pentru mine, strategia economică prin care Europa poate deveni o putere se bazează pe ceea ce eu numesc protecție – care nu este protecționism, ci preferință europeană”, a concluzionat Emmanuel Macron.