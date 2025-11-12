UE deschide accesul la piața Mercosur: tarife eliminate pentru 91% din exporturi

Comisia Europeană confirmă că acordul UE–Mercosur va elimina treptat tarifele pentru aproximativ 91% dintre exporturile europene, deschizând o piață de peste 260 de milioane de consumatori. Acordul include protecții pentru sectoarele sensibile și măsuri fitosanitare stricte.

Europa își consolidează influența geoeconomică

Comisia Europeană a prezentat, în cadrul briefingului tehnic de la București, detalii privind avantajele economice și relevanța strategică a Acordului UE–Mercosur. Documentul, aflat în procedură de aprobare la Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, are rolul de a consolida autonomia economică a Europei și de a reduce dependența de Asia în lanțurile de aprovizionare.

Experții europeni au subliniat că acordul este mai mult decât un instrument comercial. El este și un răspuns geoeconomic la competiția globală și la influența tot mai mare a Chinei în America Latină. „Europa are nevoie de parteneriate stabile, transparente și bazate pe reguli comune. Acest acord oferă exact acest cadru”, au transmis surse europene pentru Adevărul.

Liberalizare treptată și beneficii industriale

Potrivit datelor oficiale, schimburile de bunuri dintre Uniunea Europeană și Mercosur au depășit 111 miliarde de euro în 2024, dintre care exporturile UE s-au ridicat la 55,2 miliarde, iar importurile la 56 de miliarde. Peste 80% din aceste fluxuri comerciale sunt cu Brazilia.

Prin acord, tarifele pentru aproximativ 91% dintre produsele europene exportate către țările Mercosur vor fi eliminate treptat, în funcție de categoria de produs și perioada de tranziție negociată. Liberalizarea vizează în special bunurile industriale: automobile, echipamente, produse chimice și farmaceutice.

„Aceasta este cea mai amplă deschidere comercială negociată de UE în ultimii ani. Industria europeană are acum condițiile pentru a concura pe o piață mare, predictibilă și reglementată”, au explicat surse din cadrul Comisiei Europene.

Avantaje pentru România și pentru IMM-urile europene

România se numără printre statele care pot beneficia semnificativ, datorită poziției sale în lanțurile de producție industrială. Exportatorii români din sectoarele auto, cablaje, echipamente electrice și chimie vor putea valorifica reducerile tarifare și accesul extins la piețele din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Un accent deosebit este pus pe întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă aproximativ 97% dintre exportatorii europeni vizați de acord. Pentru aceste firme, tratatul prevede măsuri specifice de simplificare a certificărilor, reducerea birocrației și recunoașterea reciprocă a standardelor tehnice.

„Fără acest acord, IMM-urile din sectoare precum vinificația, lactatele, ciocolata sau piesele auto nu pot concura eficient în regiune. Prin parteneriatul cu Mercosur, aceste companii capătă un avantaj real”, au menționat oficialii europeni.

Protecția produselor tradiționale europene

Un alt capitol important al acordului se referă la protecția indicațiilor geografice. Potrivit experților, 344 de produse cu indicație geografică din Uniunea Europeană, inclusiv vinuri, brânzeturi și produse de patiserie, vor fi protejate oficial în țările Mercosur. În schimb, 220 de produse din America de Sud vor beneficia de protecție similară pe piața europeană.

„Aceasta nu este doar o chestiune de economie, ci și de identitate europeană. Protejăm calitatea și tradițiile care definesc regiunile noastre”, au declarat surse UE.

Norme sanitare și fitosanitare neschimbate

Comisia Europeană a reiterat că acordul nu modifică standardele sanitare și fitosanitare (SPS) aplicabile pe piața unică. Toate produsele importate din Mercosur trebuie să respecte aceleași norme de siguranță alimentară și calitate ca cele produse în interiorul Uniunii.

Pentru a proteja sectoarele sensibile, carne, zahăr, etanol, orez și pasăre, acordul introduce mecanisme de intervenție rapidă, care pot suspenda temporar preferințele comerciale în cazul unor dezechilibre pe piață.

Comerț sustenabil și competiție echilibrată

Acordul UE–Mercosur conține pentru prima dată un capitol juridic privind angajamentele climatice obligatorii, prin care statele din Mercosur se aliniază la Acordul de la Paris. Uniunea va putea aplica măsuri corective dacă angajamentele de mediu sunt încălcate, inclusiv suspendarea temporară a unor avantaje comerciale.

De asemenea, acordul prevede monitorizarea trasabilității materiilor prime și protecția pădurilor tropicale, măsuri considerate esențiale pentru asigurarea unui comerț sustenabil și transparent.

Calendarul legislativ și perspectivele de adoptare

După transmiterea propunerii către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, urmează etapele finale de ratificare. Pentru adoptarea acordului este necesar votul majorității în Parlamentul European, iar procedura este estimată pentru prima jumătate a anului 2026.

Experții Comisiei lucrează în prezent la detaliile juridice ale arhitecturii instituționale, astfel încât tratatul să poată fi aplicat în paralel cu mecanismele naționale de implementare.

Reprezentanții Comisiei au subliniat că analizele economice interne contrazic retorica pesimistă promovată în unele state membre. „Cifrele și calculele noastre privind schimburile de bunuri și servicii, atât în zona industrială, cât și în cea agricolă, demonstrează contrariul îndoielilor exprimate. Acest acord întărește poziția economică a Uniunii Europene și aduce beneficii concrete pentru companii, fermieri și consumatori”, au declarat surse europene pentru Adevărul.