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Îngrijorare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” ajunge în Mediterană. Au fost închise mai multe plaje în Spania

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Milioane de turiști se îndreaptă către litoralul din Europa, însă autoritățile sanitare și experții în mediu avertizează asupra unui risc în creștere în apele marine: răspândirea bacteriilor favorizate de încălzirea globală, inclusiv Vibrio, cunoscută popular drept „bacteria mâncătoare de carne”.

În Spania, mai multe plaje au fost deja închise temporar. FOTO: Unsplash
În Spania, mai multe plaje au fost deja închise temporar. FOTO: Unsplash

În Spania, mai multe plaje au fost deja închise temporar din cauza contaminării bacteriene.

Fenomenul nu este unul izolat, ci se manifestă în mai multe zone de coastă ale Europei, unde episoadele de poluare și alertele sanitare au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, pe fondul schimbărilor climatice.

„Marea Mediterană ne arată ce înseamnă o lume mai caldă. Țările care împart această mare pot încă alege să împartă și o soluție”, a declarat pentru Euronews Hatim Aznague, analist pentru proiecte privind acțiunea climatică și reziliența energetică în cadrul Uniunii pentru Mediterana.

O preocupare majoră o reprezintă bacteria Vibrio, un microorganism prezent în mod natural în apele marine și salmastre, mai ales în zonele unde râurile se varsă în mare. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), unele tulpini de Vibrio pot provoca afecțiuni de la gastroenterită până la infecții severe, uneori fatale.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat, la rândul său, asupra unui „risc crescut de infecții cu Vibrio în sezonul estival”, în special în perioadele cu valuri de căldură și în apele de coastă puțin adânci.

Specialiștii atrag atenția că Marea Mediterană este una dintre regiunile cele mai vulnerabile la efectele încălzirii globale. Creșterea temperaturii apei, combinată cu poluarea și modificările de salinitate din zonele de coastă, creează condiții favorabile pentru înmulțirea bacteriilor patogene.

„Nu este un fenomen izolat, ci unul structural. Marea Mediterană este una dintre mările care se încălzesc cel mai rapid de pe planetă”, a mai explicat Aznague.

Experții subliniază că apa mai caldă, în special în zonele cu salinitate redusă, precum gurile de vărsare ale râurilor sau lagunele izolate, favorizează dezvoltarea agenților patogeni, ceea ce poate avea atât consecințe sanitare, cât și ecologice asupra ecosistemelor marine.

Cum se transmite bacteria

Vibrioza este o infecție care poate deveni gravă și poate pune viața în pericol, în special în rândul persoanelor cu un sistem imunitar slăbit. Principalele tipuri de bacterii Vibrio care cauzează infecții la om sunt Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și Vibrio alginolyticus, dar există cel puțin o duzină de tipuri. Unele infecții cu Vibrio pot duce la moartea țesuturilor din jurul unei răni deschise, fenomen cunoscut sub numele de fasciită necrozantă. Tipurile mai rare de infecții cu Vibrio vulnificus pot provoca boli grave care necesită îngrijire intensivă sau amputarea unui membru.

Cele mai multe persoane contractează vibrioza pe cale intestinală prin consumul de crustacee crude sau insuficient gătite, cum ar fi stridiile, midiile și scoicile. De asemenea, se poate face infecția prin înghițirea apei în timpul înotului în ape de coastă infectate. O infecție a sângelui poate apărea atunci când bacteriile pătrund în organism prin tăieturi ale pielii, fie în timpul înotului, fie, de exemplu, pe uscat, când apa de la crustacee picură pe o rană deschisă. Vibrioza nu se poate transmite de la o persoană la alta.

Persoanele cu afecțiuni preexistente pot avea un risc mai mare de infecție, inclusiv cele cu leziuni hepatice cauzate de hepatită, boli hepatice, consumul excesiv de alcool sau droguri. De asemenea, persoanele cu cancer, diabet, HIV, cele care urmează terapii de suprimare a sistemului imunitar sau care iau medicamente pentru reducerea acidității gastrice sunt mai vulnerabile.

Numărul total al îmbolnăvirilor de vibrioză în Europa anual este de câteva sute, iar o creștere semnificativă a fost observată în 2018, când au fost raportate 445 de cazuri.

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